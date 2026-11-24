Pratinjau Manchester City vs C Napoli di Liga Champions

Champions League - Pekan 5 24 Nov 2026 - 15.00 Etihad Stadium

Manchester City menjamu Napoli di Stadion Etihad pada Selasa dalam fase liga Liga Champions. Kevin De Bruyne kembali ke stadion tempat ia menghabiskan 10 tahun. Laga dimulai pukul 16.00 EST atau 20.00 GMT. City berada di posisi ketujuh dengan sembilan poin pada fase liga, sedangkan Napoli menempati posisi ke-27 dengan hanya tiga poin setelah empat pertandingan.

Man City kembali ke Liga Champions setelah rentetan laga tanpa kemenangan di Liga Primer

City kehilangan arah dalam beberapa pekan terakhir. Tim asuhan Enzo Maresca membuka musim dengan rentetan kemenangan, tetapi kini tidak menang dalam empat laga Liga Primer. Hasil terbaru mereka adalah imbang 1-1 melawan Fulham, ketika gol Erling Haaland dianulir secara kontroversial, setelah sebelumnya menelan tiga kekalahan beruntun. City telah kebobolan 14 gol dalam tujuh laga kandang terakhir mereka di semua kompetisi. Itu menjadi masalah yang harus diatasi Enzo Maresca, sekaligus kelemahan yang bisa dimanfaatkan mantan pemain andalan klub.

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Napoli bertumpu pada De Bruyne

Napoli datang dengan kondisi cukup baik setelah menang 1-0 atas Torino pada Sabtu. Namun, tim asuhan Massimiliano Allegri berada di posisi ke-27 dalam klasemen fase liga dan terpuruk di peringkat kedelapan Serie A, meski meraih gelar juara pada 2024-25 di bawah Antonio Conte. Tim tamu kalah dalam lima dari tujuh laga tandang terakhir mereka di semua kompetisi, sehingga catatan itu mungkin harus berubah di sini.

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Statistik penting & kabar cedera

Man City selalu kebobolan dalam tujuh laga kandang terakhir mereka di semua kompetisi.

City akan tampil tanpa pemain sayap Antoine Semenyo yang cedera, sementara Matheus Nunes diragukan tampil.

Napoli akan tampil tanpa bek Giovanni Di Lorenzo serta Rafa Marin yang terkena skorsing.

Perkiraan susunan pemain

City (4231): Donnarumma; Khusanov, Dias, Guehi, Gvardiol; Anderson, Fernandez; Ndiaye, Cherki, Doku; Haaland.

Napoli (4231): Milinkovic-Savic; Politano, Rrahmani, Beukema, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; De Bruyne; Hojlund, Lang.

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