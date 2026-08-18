Pratinjau Ligue 1 Paris Saint-Germain vs Rennes: Semua yang perlu Anda ketahui

Paris Saint-Germain vs Rennes: Detail pertandingan

Ligue 1 - Pekan 1 23 Agu 2026 - 14.45 Parc des Princes

Paris Saint-Germain dan Stade Rennais akan memulai kick-off pada 23 Agustus 2026 pukul 18.45 GMT (14.45 EST / 19.45 BST / 20.45 SAST).

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Gambaran pertandingan & arti penting pekan pembuka

Paris Saint-Germain memulai kampanye Ligue 1 2026/27 mereka di kandang saat menjamu Stade Rennais di Parc des Princes. Sang raksasa juara bertahan ingin memulai langkah mereka di kompetisi domestik dengan meyakinkan, sementara Rennes datang ke ibu kota dengan tujuan mengirim pesan sejak akhir pekan pembuka.

Les Parisiens ingin langsung menetapkan standar

PSG memasuki musim baru dengan hasrat untuk kembali menegaskan dominasi domestik mereka lewat skuad bertabur bintang. Dengan talenta inti seperti Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, dan Vitinha, klub ibu kota itu berupaya memanfaatkan energi Parc des Princes untuk mengendalikan tempo dan mengamankan tiga poin penuh sejak awal.

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Merah dan Hitam memburu kejutan di awal musim

Rennes datang ke Paris dengan harapan bisa mengejutkan sang juara pada pekan pertama. Kenangan atas kemenangan impresif 3-1 mereka atas PSG pada Februari 2026, yang diwarnai gol dari Musa Al-Taamari, Esteban Lepaul, dan Breel Embolo, akan memberi keyakinan taktis kepada tim tamu. Namun, mengatasi absennya sejumlah pemain kunci, termasuk gelandang Mahdi Camara karena skorsing, akan menguji kedalaman skuad Rennes sejak awal kampanye.

Keunggulan historis bertemu panasnya duel terkini

Secara historis, Paris Saint-Germain unggul dalam pertemuan ini dengan 22 kemenangan dibandingkan sembilan kemenangan Rennes, ditambah enam hasil imbang. Namun, pertemuan-pertemuan terbaru membuktikan bahwa Rennes sepenuhnya mampu memanfaatkan kelengahan di lini belakang, sehingga laga akhir pekan pembuka ini menjadi ujian menarik bagi ketajaman taktis dan ritme awal musim.

Kabar tim & skuad

Luis Enrique tidak memiliki masalah cedera atau skorsing yang sudah dipastikan dalam daftar PSG jelang laga ini, meski belum ada perkiraan susunan pemain yang diajukan. Situasi seputar potensi kepergian Bradley Barcola menambah ketidakpastian dalam skuad, dan pembaruan diperkirakan akan datang mendekati kick-off.

Rennes tidak akan diperkuat kiper Nicolas Lemaitre karena cedera, sementara gelandang Mahdi Camara menjalani skorsing. Opsi Franck Haise di area tersebut berkurang untuk lawatan ke Paris, dan kabar tim lebih lanjut akan ditambahkan saat tersedia.

Performa

PSG memenangi dua, imbang satu, dan kalah dua dari lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 1-0 dari Lens di Trophée des Champions, hasil yang memicu kritik terhadap LFP karena menggelar pertandingan itu di kandang Lens sendiri. Hasil terbaik mereka dalam rangkaian itu adalah kemenangan 2-1 atas Aston Villa di Piala Super UEFA. Dalam lima laga tersebut, PSG mencetak enam gol dan kebobolan lima, meski sampel ini mencakup laga persahabatan dan pertandingan piala di samping laga kompetitif.

Rennes meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima laga terakhir mereka. Pertandingan terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Sunderland dalam laga uji coba pramusim, dan mereka juga kalah 2-4 dari Brentford pada awal musim panas. Satu-satunya kemenangan mereka datang saat menghadapi Club Brugge pada akhir Juli, dengan skor 2-1. Rennes kebobolan 10 gol dalam lima pertandingan tersebut sambil mencetak delapan gol.

Rekor pertemuan

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berlangsung pada Februari 2026, ketika Rennes mengalahkan PSG 3-1 di Roazhon Park dalam ajang Ligue 1. Sebelum itu, PSG mendominasi duel ini dengan membobol gawang Rennes lima kali tanpa balas di Parc des Princes pada Desember 2025. Dalam lima pertemuan terakhir, PSG memiliki rekor yang lebih baik dengan tiga kemenangan berbanding satu kemenangan milik Rennes, dengan satu kemenangan PSG lainnya datang di Coupe de France pada April 2024. PSG mencetak 14 gol dalam lima pertandingan itu, sementara Rennes mencetak lima.