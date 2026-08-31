Pratinjau Ligue 1 Paris Saint-Germain vs Monaco: Semua yang perlu Anda ketahui

Paris Saint-Germain vs Monaco: Detail pertandingan

Ligue 1 - Pekan 3 4 Sep 2026 - 15.05 Parc des Princes

Paris Saint-Germain dan AS Monaco akan kick-off pada 4 September 2026 pukul 18.45 GMT (14.45 EST / 19.45 BST / 20.45 SAST).

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Duel dua tim besar pada Jumat malam di Paris

Paris Saint-Germain kembali ke kandang untuk menghadapi AS Monaco di bawah sorotan lampu Jumat malam di Parc des Princes pada pekan ke-3. Setelah memulai upaya mempertahankan gelar dengan dua hasil imbang beruntun, PSG menargetkan kemenangan pertama mereka di musim Ligue 1 ini di depan para pendukung sendiri. Bagi Monaco, lawatan ke ibu kota pada Jumat menjadi peluang emas untuk melanjutkan start sempurna mereka dan mengirim sinyal awal dalam persaingan gelar.

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Kebangkitan Les Parisiens pada masa injury time di Lille

PSG asuhan Luis Enrique memasuki laga Jumat ini dengan memburu kemenangan liga pertama mereka setelah meraih hasil imbang dramatis 2-2 di markas LOSC Lille pada matchday 2 (28 Agustus). Tertinggal 2-0 hingga akhir pertandingan setelah gol dari Hákon Haraldsson dan Dilane Bakwa, PSG menciptakan comeback luar biasa pada masa injury time ketika Vitinha mencetak gol pada menit ke-90 sebelum kapten Marquinhos menyamakan kedudukan pada menit ke-95. Kembali ke Paris, PSG membutuhkan disiplin pertahanan yang jauh lebih baik sejak peluit awal untuk meredam serangan langsung Monaco.

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Brace Paris Brunner membawa Les Monégasques menumbangkan Marseille

AS Monaco datang ke ibu kota dengan kepercayaan diri tinggi setelah kemenangan meyakinkan 2-0 atas rival mereka, Olympique de Marseille, di Stade Louis II pada matchday 2 (30 Agustus). Penyerang Paris Brunner menampilkan performa menonjol dengan mencetak gol pada menit ke-13 dan ke-53 untuk memastikan tiga poin penuh. Ditambah kemenangan 1-0 mereka pada laga pembuka melawan Le Havre AC, tim asuhan Adolf Hütter mengoleksi poin maksimal dan dua clean sheet beruntun, dengan mengandalkan organisasi lini tengah yang kuat dari Denis Zakaria dan Lamine Camara.

Sejarah memihak juara bertahan dalam duel berintensitas tinggi

Secara historis, Paris Saint-Germain memiliki keuntungan kandang dalam pertandingan ini, meski bentrokan antara dua tim besar Prancis ini secara konsisten menghadirkan duel cepat dan fisik. Transisi cepat Monaco dari sisi sayap telah menyulitkan PSG dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, sementara kontrol lini tengah PSG tetap menjadi mesin utama mereka. Dengan selisih tipis yang memisahkan kedua tim pada awal musim ini, laga utama pada Jumat menjanjikan intensitas tinggi sejak kick-off.

Kabar tim & skuad

Luis Enrique harus menyusun rencana tanpa kiper Matvey Safonov, yang kolaps saat pemanasan sebelum laga melawan Lille dan masih harus menepi. Bek kiri Nuno Mendes terkena skorsing dan juga akan absen pada pertandingan ini. Belum ada perkiraan susunan pemain inti yang dikonfirmasi pada tahap ini, dan pembaruan lebih lanjut diperkirakan akan hadir mendekati kick-off.

Pelatih kepala Monaco Filipe Luis tidak bisa memainkan penyerang Folarin Balogun dan Ansu Fati, yang keduanya sedang dibekap cedera. Tim tamu tidak memiliki skorsing yang telah dikonfirmasi, dan belum ada perkiraan starting XI yang dirilis. Pembaruan susunan skuad Monaco akan ditambahkan saat sudah tersedia.

Performa

PSG meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dari empat pertandingan kompetitif terakhir mereka, dengan hasil imbang pramusim melawan Manchester United juga termasuk dalam rangkaian lima laga itu. Laga terbaru mereka berakhir 2-2 di Lille pada 28 Agustus, dengan dua gol pada masa injury time menyelamatkan satu poin setelah PSG tertinggal dua gol. Mereka juga bermain imbang 2-2 di Rennes pada 23 Agustus. Satu-satunya hasil positif di laga kompetitif dalam rangkaian itu adalah kemenangan 2-1 atas Aston Villa di Piala Super UEFA pada 12 Agustus. PSG mencetak enam gol dan kebobolan enam gol dalam lima pertandingan tersebut.

Monaco memenangi empat dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, dengan satu-satunya kekalahan berupa kekalahan 2-0 dari Coventry City dalam laga uji coba pramusim. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan kandang 2-0 atas Marseille di Ligue 1 pada 30 Agustus. Sebelumnya, mereka mengalahkan Gornik Zabrze 4-1 dalam kualifikasi Conference League pada 27 Agustus dan menang 1-0 di markas Le Havre dalam Ligue 1 pada 23 Agustus. Monaco mencetak sepuluh gol dan kebobolan lima gol dalam lima pertandingan itu.

Rekor pertemuan

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di Ligue 1 pada 6 Maret 2026, ketika Monaco menang 1-3 di Parc des Princes. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 2-2 di Parc des Princes dalam Liga Champions pada 25 Februari 2026, setelah Monaco memenangi leg pertama 2-3 di kandang pada 17 Februari. Dalam lima pertemuan terakhir, Monaco mencatatkan dua kemenangan berbanding satu milik PSG, dengan dua hasil imbang, termasuk kemenangan 1-0 Monaco di Ligue 1 pada November 2025 dan kemenangan kandang 4-1 PSG pada Februari 2025.