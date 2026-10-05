Pratinjau Ligue 1 Paris Saint-Germain vs Le Mans: Semua yang perlu Anda ketahui

Paris Saint-Germain vs Le Mans: Detail pertandingan

Ligue 1 - Pekan 6 10 Okt 2026 - 14.45 Parc des Princes

Paris Saint-Germain F.C. dan Le Mans FC akan kick-off pada 10 Oktober 2026 pukul 18.45 GMT (14.45 EST / 19.45 BST / 20.45 SAST).

Sang juara bertahan menjamu Le Mans yang promosi

Paris Saint-Germain kembali ke kandang mereka di Parc des Princes untuk menjamu Le Mans FC yang baru promosi pada pekan ke-6 kampanye Ligue 1 2026/27. Setelah jeda internasional musim gugur, tim juara asuhan Luis Enrique berupaya membangun momentum domestik dan naik ke papan atas klasemen liga. Bagi skuad Le Mans besutan Patrick Videira, perjalanan ke ibu kota menjadi ujian berat saat mereka berusaha mempertahankan start menjanjikan di kasta tertinggi Prancis.

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Clean sheet beruntun Les Parisiens jelang jeda

PSG memasuki laga Sabtu ini dengan memburu kemenangan liga ketiga secara beruntun. Sebelum jeda internasional, tim Luis Enrique meraih kemenangan tandang 1-0 yang sulit atas Stade Brestois 29 pada matchday 4 berkat gol cepat pada menit keempat dari Ferran Torres, lalu disusul kemenangan dominan 6-1 di tengah pekan atas ŠK Slovan Bratislava di ajang Liga Champions. Digalang para kreator seperti Vitinha, Ousmane Dembélé, dan Désiré Doué, PSG ingin membangun kendali sejak awal di kandang sendiri.

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Posisi papan tengah Les Sang et Or yang tangguh

Le Mans FC bertandang ke Paris dengan nyaman di peringkat kesembilan dengan tujuh poin dari lima laga pembuka mereka. Tim tamu beradaptasi dengan baik terhadap tuntutan kasta tertinggi, membukukan catatan 2-1-2 sebelum jeda internasional. Didukung pertahanan tengah yang disiplin dan transisi cepat dari sayap, Le Mans akan berusaha tetap rapat dan membatasi ruang PSG di area sentral.

Duel di Parc des Princes

Saat kedua klub terakhir kali bertemu di ajang piala domestik, gol dari Désiré Doué dan Bradley Barcola memastikan kemenangan 2-0 untuk PSG. PSG akan berusaha mengontrol tempo melalui João Neves dan Warren Zaïre-Emery sambil melepaskan pelari sayap Khvicha Kvaratskhelia dan Ousmane Dembélé untuk membongkar lini belakang lawan. Sementara itu, Le Mans akan mengandalkan disiplin di area sentral dan peluang bola mati untuk mengancam lewat serangan balik. Dengan poin penting dipertaruhkan di Ligue 1, duel Sabtu ini menjanjikan aksi menarik sejak peluit awal.

Kabar tim & skuad

Luis Enrique tidak bisa memainkan dua opsi gelandang untuk pertandingan ini. Warren Zaire-Emery dan Senny Mayulu sama-sama masuk daftar cedera, dan belum ada tanggal kembali yang dikonfirmasi. Pembaruan skuad akan ditambahkan mendekati kick-off jika tersedia.

Pelatih kepala Le Mans Patrick Videira juga tengah menghadapi sejumlah absensi. Lucas Buades, Martin Rossignol, dan Erwan Colas semuanya absen karena cedera, sementara Djibril Sidibe menjalani skorsing. Le Mans harus menutup celah tersebut di lini pertahanan dan lini tengah mereka.

Performa

PSG meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam empat pertandingan kompetitif terakhir mereka, dengan laga terbaru mereka berakhir dengan kemenangan tandang 1-2 di markas Marseille di Ligue 1. Hasil paling menonjol dalam rangkaian itu adalah kemenangan 6-1 atas Slovan Bratislava di Liga Champions, meski kekalahan kandang 1-2 dari Monaco menjadi titik rendah yang mencolok. Dalam pertandingan-pertandingan tersebut, PSG mencetak 10 gol dan kebobolan enam, catatan yang mencerminkan kualitas serangan mereka sekaligus kerentanan di lini belakang.

Le Mans meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka, dengan hasil terbaru berupa kekalahan 2-1 dari Guingamp dalam laga persahabatan. Hasil kompetitif terbaik dalam rangkaian itu adalah kemenangan 2-1 di markas Lorient di Ligue 1, dan mereka dua kali bermain imbang di laga tandang melawan Lens dan Nice. Le Mans mencetak delapan gol dan kebobolan tujuh dalam lima pertandingan tersebut.

Rekor pertemuan

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di Coupe de France pada 4 Februari 2025, ketika PSG menang 2-0 di markas Le Mans. Dalam lima pertemuan terakhir yang mencakup Ligue 1, Coupe de France, dan satu laga persahabatan, PSG memegang keunggulan jelas dengan empat kemenangan berbanding satu milik Le Mans. Satu-satunya kemenangan Le Mans dalam data tersebut terjadi dalam laga Ligue 1 pada 8 Mei 2010, saat mereka menang 1-0 di kandang sendiri.