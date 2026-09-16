Pratinjau Ligue 1 Marseille vs Paris Saint-Germain: Semua yang perlu Anda ketahui

Marseille vs Paris Saint-Germain: Detail pertandingan

Ligue 1 - Pekan 5 20 Sep 2026 - 14.45 Stade Orange Velodrome

Olympique de Marseille dan Paris Saint-Germain akan kick-off pada 20 September 2026 pukul 18.45 GMT (14.45 EST / 19.45 BST / 20.45 SAST).

Daya gedor Le Classique di bawah sorotan lampu Marseille

Olympique de Marseille kembali ke kandang di Stade Vélodrome untuk menjamu rival bebuyutan Paris Saint-Germain pada pekan ke-5 Ligue 1 2026/27. Setelah menelan kekalahan beruntun di liga, Marseille berupaya memaksimalkan atmosfer kandang mereka yang penuh tekanan di bawah pelatih kepala Bruno Génésio untuk menghidupkan lagi musim mereka dan mengirim pernyataan penting di Le Classique. Bagi PSG asuhan Luis Enrique, perjalanan ke selatan setelah meraih dua kemenangan beruntun di kompetisi domestik dan Eropa menjadi peluang untuk membangun momentum dan naik lebih jauh di klasemen.

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Kekalahan tipis Les Phocéens di Rennes

Olympique de Marseille memasuki laga hari Minggu dengan mencari perbaikan penting di lini belakang setelah kalah 1-0 saat tandang ke markas Stade Rennais pada matchday 4 (11 September). Setelah babak pertama yang ketat tanpa gol, Adrien Thomasson mencetak gol penentu kemenangan Rennes pada menit ke-52. Kekalahan ini menyusul hasil mengejutkan saat takluk 3-2 di kandang dari Paris FC pada matchday 3, yang membuat tim Génésio bertekad menemukan stabilitas pertahanan dan melepaskan potensi lini depan mereka yang dihuni Amine Gouiri, Igor Paixão, dan Timothy Weah.

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Ferran Torres mengamankan kemenangan liga pertama Les Parisiens

Paris Saint-Germain bertolak ke selatan Prancis dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan tandang 1-0 yang susah payah atas Stade Brestois 29 pada matchday 4 (13 September). Penyerang Ferran Torres mencetak gol cepat pada menit keempat, memberi pasukan Luis Enrique kemenangan pertama mereka di Ligue 1 musim ini. Kemenangan domestik itu kemudian diperkuat dengan penampilan dominan 6-1 pada tengah pekan melawan ŠK Slovan Bratislava di Liga Champions, yang menandakan bahwa serangan PSG yang diperkuat Ousmane Dembélé dan Vitinha sedang mencapai performa terbaiknya.

Bisakah gairah Marseille mengganggu pergerakan dinamis PSG?

Le Classique secara tradisional menjadi salah satu rivalitas paling panas dan intens dalam sepakbola Prancis. Marseille akan mengandalkan mesin lini tengah mereka yang dipimpin Pierre-Emile Højbjerg dan Angel Gomes untuk mengganggu permainan build-up PSG di area sentral dan melancarkan transisi cepat. Sementara itu, PSG akan mengandalkan keluwesan João Neves dan Warren Zaïre-Emery untuk mengontrol tempo dan mengeksploitasi ruang di belakang garis pertahanan Marseille. Dengan harga diri besar dan momentum awal musim yang dipertaruhkan, duel hari Minggu ini menjanjikan drama berintensitas tinggi sejak peluit awal.

Kabar tim & skuad

Marseille tidak akan diperkuat Tochukwu Nnadi, yang tercatat mengalami cedera jelang pertandingan. Tidak ada skorsing yang dilaporkan untuk tim tuan rumah, dan kabar tim lebih lanjut akan ditambahkan mendekati kick-off.

PSG kehilangan Achraf Hakimi karena cedera. Luis Enrique tidak memiliki pemain yang dilaporkan terkena skorsing, meski gambaran skuad secara keseluruhan bisa diperbarui sebelum pertandingan dimulai.

Performa

Marseille menatap pertandingan ini dengan catatan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dari lima laga terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 1-0 dari Rennes di Ligue 1, dan dalam rangkaian itu mereka juga kalah 3-2 dari Paris FC. Kemenangan 4-0 atas Strasbourg menjadi satu-satunya titik terang dalam lima pertandingan tersebut. Marseille mencetak delapan gol dan kebobolan tujuh gol sepanjang periode itu.

Lima pertandingan terakhir PSG menghasilkan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 di markas Brest di Ligue 1, setelah kemenangan 6-1 atas Slovan Bratislava di Liga Champions. Kekalahan kandang 2-1 dari Monaco menjadi titik terendah dalam rangkaian tersebut. PSG mencetak 13 gol dan kebobolan enam gol dalam lima pertandingan itu.

Rekor pertemuan

Pertemuan terbaru antara kedua klub terjadi pada 8 Februari 2026, ketika PSG menang 5-0 di kandang dalam ajang Ligue 1. Dalam lima pertemuan terakhir, PSG memegang keunggulan yang jelas dengan meraih tiga kemenangan dan satu hasil imbang, dengan satu-satunya kemenangan Marseille terjadi pada September 2025, yakni kemenangan kandang 1-0. Skor agregat dalam lima pertandingan tersebut adalah 11-4 untuk keunggulan PSG.