Pratinjau Ligue 1 Brest vs Paris Saint-Germain: Semua yang perlu Anda ketahui

Brest vs Paris Saint-Germain: Detail pertandingan

Ligue 1 - Pekan 4 13 Sep 2026 - 14.45 Stade Francis le Ble

Stade Brestois 29 dan Paris Saint-Germain akan kick-off pada 13 September 2026 pukul 18.45 GMT (14.45 EST / 19.45 BST / 20.45 SAST).

Tuan rumah tak terkalahkan sambut sang juara

Stade Brestois 29 menjamu Paris Saint-Germain di Stade Francis-Le Blé untuk pekan keempat kampanye Ligue 1 2026/27. Baru saja meraih kemenangan pertama mereka musim ini, Brest berupaya mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di kompetisi domestik di depan pendukung sendiri. Bagi PSG, lawatan ke Brittany memberikan kesempatan langsung untuk bangkit setelah kemunduran sebelum komitmen mereka di Liga Champions mulai berjalan sepenuhnya.

Getty Images

Dwigol Doumbia dari Brest menenggelamkan Le Havre

Stade Brestois 29 memasuki laga hari Minggu dengan penuh kepercayaan diri setelah menang tandang 2-1 atas Le Havre AC pada matchday 3 (5 September). Gelandang Kamory Doumbia menjadi bintang bagi Brest, membuka skor lewat penalti pada menit ke-12 sebelum menggandakan keunggulan pada menit ke-51. Hasil itu melanjutkan dua hasil imbang beruntun 2-2 melawan Le Mans FC dan Toulouse FC, yang membuat Brest mengoleksi lima poin dari tiga pertandingan liga.

Getty Images

Comeback Monaco merusak malam PSG di Parc des Princes

Paris Saint-Germain bertandang ke barat dengan tujuan menata ulang setelah menderita kekalahan kandang 2-1 dari AS Monaco pada matchday 3 (4 September). Marquinhos memberi PSG keunggulan 1-0 saat jeda lewat gol pada menit ke-31, tetapi Monaco bangkit di babak kedua melalui gol Flávio Nazinho dan Stanis Idumbo untuk merebut tiga poin penuh. Setelah hasil imbang beruntun melawan Stade Rennais (2-2) dan LOSC Lille (2-2) pada awal kampanye, tim asuhan Luis Enrique berada di dua poin dan masih memburu kemenangan liga pertama mereka.

Ujian bertekanan tinggi di Brittany

Secara historis, PSG memegang keunggulan dalam duel ini, tetapi blok menengah Brest yang terorganisir dan permainan transisi yang disiplin menghadirkan rintangan serius. Brest akan berupaya menyuplai Kamory Doumbia dan Ludovic Ajorque dalam serangan balik, sementara PSG mengandalkan Vitinha dan Khvicha Kvaratskhelia untuk mengendalikan tempo di area sentral dan membongkar lini belakang Brest. Dengan momentum penting pada awal musim dipertaruhkan, duel hari Minggu ini menjanjikan intensitas tinggi sejak peluit awal.

Kabar tim & skuad

Brest memasuki pertandingan ini tanpa Brendan Chardonnet, Mamady Diambou, dan Kenny Lala karena cedera, sementara Julien Lachuer tidak memiliki skorsing untuk dihadapi. Belum ada susunan pemain perkiraan yang dikonfirmasi, dan pembaruan lebih lanjut diperkirakan akan hadir mendekati kick-off.

PSG tidak memiliki pemain cedera atau skorsing yang tercantum dalam data skuad saat ini. Luis Enrique memiliki kekuatan penuh yang tersedia, meski pilihan susunan pemainnya mendapat sorotan dalam beberapa pekan terakhir, termasuk keputusan mencadangkan Ousmane Dembele saat kalah dari Monaco.

Performa

Brest mencatat satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, dengan mencetak sembilan gol dan kebobolan tujuh. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 di markas Le Havre di Ligue 1, dan mereka bermain imbang 2-2 melawan Toulouse serta Le Mans dalam pertandingan liga sebelumnya. Satu-satunya kekalahan dalam rangkaian itu datang saat melawan Nottingham Forest dalam laga uji coba pramusim, dengan skor 2-0.

Lima pertandingan terakhir PSG menceritakan kisah yang lebih bergejolak: satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan kandang 2-1 dari Monaco di Ligue 1. Mereka juga kalah 1-0 dari Lens di Piala Super, meski membuka rangkaian itu dengan kemenangan 2-1 atas Aston Villa di Piala Super UEFA. Hasil imbang melawan Lille dan Rennes di Ligue 1 melengkapi rangkaian yang mencerminkan tim yang belum menemukan konsistensi performa di kompetisi domestik.

Rekor pertemuan

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini adalah kemenangan 1-0 PSG di Parc des Princes dalam laga Ligue 1 pada 10 Mei 2026. Dalam lima pertemuan terakhir di semua kompetisi, PSG memenangi kelima pertandingan tersebut, termasuk dua kemenangan di Liga Champions dengan agregat 10-0. Brest belum mampu mencetak gol melawan PSG dalam tiga pertemuan terakhir mereka.