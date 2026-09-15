Pratinjau Liga Europa Crystal Palace vs Lech Poznan: Semua yang perlu Anda ketahui

Europa League - Pekan 1 17 Sep 2026 - 15.00 Selhurst Park

Crystal Palace vs Lech Poznań akan dimulai pada 17 September 2026 pukul 15.00 EST dan 19.00 GMT.

Pratinjau Liga Europa Crystal Palace vs Lech Poznań

Crystal Palace, pemenang UEFA Conference League musim lalu, memulai kampanye UEFA Europa League musim ini melawan tim Polandia Lech Poznań di London.

Palace harus membenahi performa kandang mereka

Crystal Palace masih beradaptasi dengan kehidupan setelah Oliver Glasner, yang mempersembahkan trofi mayor pertama dalam sejarah klub lewat FA Cup 2025, lalu melengkapinya dengan kejayaan di Conference League 2026. Setelah meraih dua kemenangan beruntun, Crystal Palace kalah 3-2 di kandang dari tim promosi Ipswich, yang berarti mereka hanya menang sekali dalam lima pertandingan terakhir di Selhurst Park. Daichi Kamada terlibat dalam empat gol Palace dalam tiga pertandingan terakhir, termasuk tiga assist, sehingga playmaker asal Jepang itu akan menjadi sosok kunci bagi tim London asuhan Pierre Sage, yang memulai Premier League dengan buruk dengan hanya tiga poin dari empat laga.

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Lech Poznań melihat catatan tak terkalahkan mereka dalam sembilan pertandingan kompetitif berakhir pada Sabtu ketika kalah 2-1 dari Górnik Zabrze di Ekstraklasa Polandia. Lech memenangkan dua laga kualifikasi UEL mereka dengan agregat 6-0 dan 9-2, dan setelah memenangi lima dari enam laga tandang Eropa terakhir mereka (D1), mereka akan menuju London dengan kepercayaan diri tinggi.

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Statistik kunci & kabar cedera

Dua belas dari 14 pertandingan kompetitif terakhir Palace menghasilkan lebih dari 2,5 gol.

Palace mencetak 2+ gol dalam lima dari enam pertandingan kandang Eropa terakhir mereka.

Lima pertandingan terakhir Lech semuanya berlangsung ketat, tanpa satu pun yang berakhir dengan margin kemenangan lebih dari satu gol.

Lech mencetak gol dalam 15 pertandingan tandang Eropa beruntun.

Poznań mencetak 15 gol dalam empat laga kualifikasi UEL.

Patrik Wålemark mencetak empat gol dalam tiga laga kualifikasi UEL terakhir Lech Poznań.

Palace masih tanpa trio penyerang Eddie Nketiah, Jean-Philippe Mateta, dan Ismaïla Sarr, sementara Ali Gholizadeh belum bermain sejak Mei untuk Lech Poznań.

Perkiraan susunan pemain

Palace (3421): Benitez; Richards, Disasi, Amahor; Khalaili, Timber, Wharton, Mitchell; Kamada, Pino; Strand Larsen.

Poznań (442): Lis; Pereira, Skrzypczak, Monka, Gurgul; Walemark, Murawski, Berggren, Sayyadmanesh; Ishak, Rodriguez.

Kabar tim & skuad

Pilihan Pierre Sage terbatas jelang pertandingan ini. Belum ada susunan pemain perkiraan yang dikonfirmasi, dan klub juga belum merilis informasi resmi soal cedera atau skorsing untuk laga ini. Pembaruan diharapkan tersedia lebih dekat ke kick-off.

Untuk Lech Poznan, Niels Frederiksen juga belum mengonfirmasi skuad atau daftar cedera timnya. Belum ada skorsing yang dilaporkan. Kabar tim lebih lanjut akan ditambahkan saat tersedia.

Performa

Crystal Palace memenangi dua dan kalah tiga dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 3-2 dari Ipswich Town di Premier League pada 12 September, ketika gol telat menentukan hasil pertandingan. Sebelumnya, Palace mengalahkan Middlesbrough 3-0 di Carabao Cup dan menang 3-2 di markas Fulham di Premier League, meski mereka kalah 4-1 dari Manchester City dan 2-0 dari Everton sebelum hasil-hasil tersebut. Dalam lima pertandingan itu, Palace mencetak sembilan gol dan kebobolan sepuluh.

Lech Poznan memenangi tiga dan kalah satu dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan satu hasil imbang. Laga terbaru mereka adalah kekalahan 2-1 dari Gornik Zabrze di Ekstraklasa pada 12 September. Sebelumnya, mereka mengalahkan Rakow Czestochowa 1-0 dan Jagiellonia Bialystok 2-1 dalam dua kemenangan liga beruntun, menang 3-2 di markas Widzew Lodz, dan bermain imbang 2-2 dengan Thun di kualifikasi Europa League. Lech mencetak delapan gol dan kebobolan enam dalam lima laga tersebut.

Rekor pertemuan

Tidak ada data head-to-head yang tersedia untuk pertandingan antara Crystal Palace dan Lech Poznan ini.

Klasemen

Di tabel Liga Europa, Crystal Palace dan Lech Poznan sama-sama menempati posisi pertama jelang pertandingan ini.