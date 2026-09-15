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Pratinjau Liga Europa Crystal Palace vs Lech Poznan: Semua yang perlu Anda ketahui

Europa League
Crystal Palace
Lech Poznan

Pratinjau pertandingan komprehensif Crystal Palace vs Lech Poznan di Liga Europa. Kami membahas taktik, kabar tim, performa, dan banyak lagi.

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Europa League - Pekan 1
Selhurst Park

Crystal Palace vs Lech Poznań akan dimulai pada 17 September 2026 pukul 15.00 EST dan 19.00 GMT.

Pratinjau Liga Europa Crystal Palace vs Lech Poznań

Crystal Palace, pemenang UEFA Conference League musim lalu, memulai kampanye UEFA Europa League musim ini melawan tim Polandia Lech Poznań di London.

Palace harus membenahi performa kandang mereka

Crystal Palace masih beradaptasi dengan kehidupan setelah Oliver Glasner, yang mempersembahkan trofi mayor pertama dalam sejarah klub lewat FA Cup 2025, lalu melengkapinya dengan kejayaan di Conference League 2026. Setelah meraih dua kemenangan beruntun, Crystal Palace kalah 3-2 di kandang dari tim promosi Ipswich, yang berarti mereka hanya menang sekali dalam lima pertandingan terakhir di Selhurst Park. Daichi Kamada terlibat dalam empat gol Palace dalam tiga pertandingan terakhir, termasuk tiga assist, sehingga playmaker asal Jepang itu akan menjadi sosok kunci bagi tim London asuhan Pierre Sage, yang memulai Premier League dengan buruk dengan hanya tiga poin dari empat laga.

Crystal Palace FC v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images

Lech Poznań melihat catatan tak terkalahkan mereka dalam sembilan pertandingan kompetitif berakhir pada Sabtu ketika kalah 2-1 dari Górnik Zabrze di Ekstraklasa Polandia. Lech memenangkan dua laga kualifikasi UEL mereka dengan agregat 6-0 dan 9-2, dan setelah memenangi lima dari enam laga tandang Eropa terakhir mereka (D1), mereka akan menuju London dengan kepercayaan diri tinggi.

Crystal Palace Fans Watch The UEFA Conference League Final 2026Getty Images

Statistik kunci & kabar cedera

  • Dua belas dari 14 pertandingan kompetitif terakhir Palace menghasilkan lebih dari 2,5 gol.
  • Palace mencetak 2+ gol dalam lima dari enam pertandingan kandang Eropa terakhir mereka.
  • Lima pertandingan terakhir Lech semuanya berlangsung ketat, tanpa satu pun yang berakhir dengan margin kemenangan lebih dari satu gol.
  • Lech mencetak gol dalam 15 pertandingan tandang Eropa beruntun.
  • Poznań mencetak 15 gol dalam empat laga kualifikasi UEL.
  • Patrik Wålemark mencetak empat gol dalam tiga laga kualifikasi UEL terakhir Lech Poznań.
  • Palace masih tanpa trio penyerang Eddie Nketiah, Jean-Philippe Mateta, dan Ismaïla Sarr, sementara Ali Gholizadeh belum bermain sejak Mei untuk Lech Poznań.

Perkiraan susunan pemain

Palace (3421): Benitez; Richards, Disasi, Amahor; Khalaili, Timber, Wharton, Mitchell; Kamada, Pino; Strand Larsen.

Poznań (442): Lis; Pereira, Skrzypczak, Monka, Gurgul; Walemark, Murawski, Berggren, Sayyadmanesh; Ishak, Rodriguez.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Crystal Palace vs Lech Poznan

Manajer

  • P. Sage

Pilihan Pierre Sage terbatas jelang pertandingan ini. Belum ada susunan pemain perkiraan yang dikonfirmasi, dan klub juga belum merilis informasi resmi soal cedera atau skorsing untuk laga ini. Pembaruan diharapkan tersedia lebih dekat ke kick-off.

Untuk Lech Poznan, Niels Frederiksen juga belum mengonfirmasi skuad atau daftar cedera timnya. Belum ada skorsing yang dilaporkan. Kabar tim lebih lanjut akan ditambahkan saat tersedia.

Performa

CRY

CRY - Performa

EVE
K2-0
MCI
K1-4
FUL
M2-3
MID
M3-0
IPS
K2-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/11
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
LCH

LCH - Performa

THU
S2-2
WID
M2-3
JAG
M2-1
RAK
M1-0
GOR
K2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Crystal Palace memenangi dua dan kalah tiga dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 3-2 dari Ipswich Town di Premier League pada 12 September, ketika gol telat menentukan hasil pertandingan. Sebelumnya, Palace mengalahkan Middlesbrough 3-0 di Carabao Cup dan menang 3-2 di markas Fulham di Premier League, meski mereka kalah 4-1 dari Manchester City dan 2-0 dari Everton sebelum hasil-hasil tersebut. Dalam lima pertandingan itu, Palace mencetak sembilan gol dan kebobolan sepuluh.

Lech Poznan memenangi tiga dan kalah satu dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan satu hasil imbang. Laga terbaru mereka adalah kekalahan 2-1 dari Gornik Zabrze di Ekstraklasa pada 12 September. Sebelumnya, mereka mengalahkan Rakow Czestochowa 1-0 dan Jagiellonia Bialystok 2-1 dalam dua kemenangan liga beruntun, menang 3-2 di markas Widzew Lodz, dan bermain imbang 2-2 dengan Thun di kualifikasi Europa League. Lech mencetak delapan gol dan kebobolan enam dalam lima laga tersebut.

Rekor pertemuan

Tidak ada data head-to-head yang tersedia untuk pertandingan antara Crystal Palace dan Lech Poznan ini.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
LyonLyonOL
00000000
1
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
1
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
00000000
1
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
00000000
1
SunderlandSunderlandSUN
00000000
1
MarseilleMarseilleOM
00000000
1
BesiktasBesiktasBJK
00000000
1
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
00000000
1
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
1
Sturm GrazSturm GrazSGR
00000000
1
Sparta PrahaSparta PrahaSPP
00000000
1
Real SociedadReal SociedadRSO
00000000
1
Celta VigoCelta VigoCEL
00000000
1
AnderlechtAnderlechtAND
00000000
1
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
1
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
00000000
1
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
00000000
1
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
00000000
1
AC MilanAC MilanMIL
00000000
1
Olympiakos PiraeusOlympiakos PiraeusOLY
00000000
1
BenficaBenficaBEN
00000000
1
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
00000000
1
NK CeljeNK CeljeCEL
00000000
1
FerencvarosFerencvarosFTC
00000000
1
TorreenseTorreenseTOR
00000000
1
SalzburgSalzburgSAL
00000000
1
JuventusJuventusJUV
00000000
1
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
00000000
1
OFI CreteOFI CreteOFI
00000000
1
Lech PoznanLech PoznanLCH
00000000
1
CelticCelticCEL
00000000
1
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
00000000
1
LillestroemLillestroemLIL
00000000
1
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
00000000
1
LevskiLevskiLES
00000000
1
RennesRennesREN
00000000
Lolos ke 16 besar

Di tabel Liga Europa, Crystal Palace dan Lech Poznan sama-sama menempati posisi pertama jelang pertandingan ini.

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