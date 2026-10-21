Europa League - Pekan 3 22 Okt 2026 - 15.00 Tupras Stadyumu

Laga Besiktas vs Crystal Palace dimulai pada 22 Oktober 2026 pukul 15.00 EST dan 20.00 GMT.

Besiktas bertekad melanjutkan awal sempurna

Raksasa Turki Besiktas merupakan satu dari 10 tim yang sejauh ini mencatatkan dua kemenangan dari dua pertandingan di fase grup Liga Europa. Teranyar, mereka menang 3-2 dalam laga seru di kandang Hoffenheim. Namun, pada pertandingan terakhir di liga Turki, mereka kalah 2-0 dari Trabzonspor, dengan legenda Liverpool Mo Salah mencetak gol yang memastikan kemenangan tersebut. Meski begitu, Besiktas memenangi enam dari tujuh laga sebelumnya di semua kompetisi dan secara keseluruhan tampak dalam performa bagus.

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Palace berusaha bangkit sebelum bertandang ke Turki

Manajer Crystal Palace Pierre Sage sudah berada di bawah tekanan setelah timnya dihajar Brighton 5-0. Pelatih asal Prancis itu baru memimpin tujuh pertandingan Premier League dan hanya meraih dua kemenangan, sehingga Crystal Palace terpuruk di posisi ke-14 klasemen EPL. Mereka mengawali kiprah di Liga Europa dengan kemenangan telak 4-0 atas Lech Poznan, tetapi kalah 3-2 dari Lyon pada laga terakhir.

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Statistik penting dan kabar cedera

Tujuh dari delapan pertandingan terakhir Beşiktaş menghasilkan lebih dari 2,5 gol.

Delapan dari sembilan pertandingan terakhir Crystal Palace menghasilkan lebih dari 2,5 gol.

Kapten Beşiktaş Orkun Kökçü absen saat timnya kalah 2-0 dari Trabzonspor karena cedera. Tidak ada pemain Palace yang cedera.

Kabar tim dan skuad

Besiktas ditangani Vincenzo Italiano, tetapi susunan pemain serta informasi cedera dan skorsing belum dikonfirmasi pada tahap ini. Pembaruan akan ditambahkan menjelang kick-off.

Crystal Palace dipimpin Pierre Sage, tetapi informasi pasti mengenai skuad, pemain cedera, dan pemain yang terkena skorsing juga belum tersedia saat ini. Kabar tim lebih lanjut akan menyusul menjelang pertandingan.

Performa

Besiktas memasuki pertandingan ini dengan catatan tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima laga terakhir di semua kompetisi. Hasil teranyar mereka adalah kekalahan 2-0 dari Trabzonspor di Super Lig, meski sebelumnya dalam rangkaian laga tersebut mereka tampil baik di kompetisi Eropa dengan kemenangan kandang 4-1 atas Marseille dan kemenangan tandang 2-3 atas Hoffenheim. Tim asal Turki itu menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing di level Eropa, kendati performa di kompetisi domestik tidak konsisten.

Dalam lima pertandingan terakhir, Crystal Palace mencatatkan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan. Laga teranyar mereka berakhir dengan kekalahan 5-0 dari Brighton di Premier League. Sepekan sebelumnya, mereka juga kalah 3-2 dari Lyon di Liga Europa. Satu-satunya kemenangan Palace dalam periode itu diraih atas Nottingham Forest dengan skor 3-1 di Premier League, sementara hasil imbang 0-0 melawan Leeds United juga menjadi bagian dari rangkaian tersebut.

Rekor pertemuan

Data pertemuan Besiktas dan Crystal Palace belum tersedia untuk pertandingan ini, sehingga riwayat pertemuan kedua klub belum dapat dirujuk saat ini.

Klasemen

Di Liga Europa, Besiktas saat ini menempati posisi keempat, sementara Crystal Palace berada di posisi ke-15. Selisih posisi di klasemen itu membuat Palace sangat perlu meraih poin di Istanbul.