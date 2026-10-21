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Pratinjau Liga Europa Besiktas vs Crystal Palace: Semua yang perlu Anda ketahui

Besiktas vs Crystal Palace
Besiktas
Crystal Palace
Europa League

Pratinjau lengkap pertandingan Besiktas vs Crystal Palace di Liga Europa. Kami membahas taktik, kabar tim, performa terkini, dan lainnya.

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Europa League - Pekan 3
Tupras Stadyumu

Laga Besiktas vs Crystal Palace dimulai pada 22 Oktober 2026 pukul 15.00 EST dan 20.00 GMT.

Besiktas bertekad melanjutkan awal sempurna

Raksasa Turki Besiktas merupakan satu dari 10 tim yang sejauh ini mencatatkan dua kemenangan dari dua pertandingan di fase grup Liga Europa. Teranyar, mereka menang 3-2 dalam laga seru di kandang Hoffenheim. Namun, pada pertandingan terakhir di liga Turki, mereka kalah 2-0 dari Trabzonspor, dengan legenda Liverpool Mo Salah mencetak gol yang memastikan kemenangan tersebut. Meski begitu, Besiktas memenangi enam dari tujuh laga sebelumnya di semua kompetisi dan secara keseluruhan tampak dalam performa bagus.

Trabzonspor v Besiktas JK - Turkish Super League 2026/27Getty Images

Palace berusaha bangkit sebelum bertandang ke Turki

Manajer Crystal Palace Pierre Sage sudah berada di bawah tekanan setelah timnya dihajar Brighton 5-0. Pelatih asal Prancis itu baru memimpin tujuh pertandingan Premier League dan hanya meraih dua kemenangan, sehingga Crystal Palace terpuruk di posisi ke-14 klasemen EPL. Mereka mengawali kiprah di Liga Europa dengan kemenangan telak 4-0 atas Lech Poznan, tetapi kalah 3-2 dari Lyon pada laga terakhir.

FBL-EUR-C3-LYON-CRYSTAL PALACEGetty Images

Statistik penting dan kabar cedera

  • Tujuh dari delapan pertandingan terakhir Beşiktaş menghasilkan lebih dari 2,5 gol.
  • Delapan dari sembilan pertandingan terakhir Crystal Palace menghasilkan lebih dari 2,5 gol.
  • Kapten Beşiktaş Orkun Kökçü absen saat timnya kalah 2-0 dari Trabzonspor karena cedera. Tidak ada pemain Palace yang cedera.

Kabar tim dan skuad

Kemungkinan susunan pemain Besiktas vs Crystal Palace

Manajer

  • V. Italiano

Besiktas ditangani Vincenzo Italiano, tetapi susunan pemain serta informasi cedera dan skorsing belum dikonfirmasi pada tahap ini. Pembaruan akan ditambahkan menjelang kick-off.

Crystal Palace dipimpin Pierre Sage, tetapi informasi pasti mengenai skuad, pemain cedera, dan pemain yang terkena skorsing juga belum tersedia saat ini. Kabar tim lebih lanjut akan menyusul menjelang pertandingan.

Performa

BJK

BJK - Performa

OM
M4-1
AMS
K3-2
KOB
M2-1
TSG
M2-3
TRS
K2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
CRY

CRY - Performa

LEE
S0-0
BRC
K0-2
NFO
M3-1
OL
K3-2
BHA
K5-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/11
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Besiktas memasuki pertandingan ini dengan catatan tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima laga terakhir di semua kompetisi. Hasil teranyar mereka adalah kekalahan 2-0 dari Trabzonspor di Super Lig, meski sebelumnya dalam rangkaian laga tersebut mereka tampil baik di kompetisi Eropa dengan kemenangan kandang 4-1 atas Marseille dan kemenangan tandang 2-3 atas Hoffenheim. Tim asal Turki itu menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing di level Eropa, kendati performa di kompetisi domestik tidak konsisten.

Dalam lima pertandingan terakhir, Crystal Palace mencatatkan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan. Laga teranyar mereka berakhir dengan kekalahan 5-0 dari Brighton di Premier League. Sepekan sebelumnya, mereka juga kalah 3-2 dari Lyon di Liga Europa. Satu-satunya kemenangan Palace dalam periode itu diraih atas Nottingham Forest dengan skor 3-1 di Premier League, sementara hasil imbang 0-0 melawan Leeds United juga menjadi bagian dari rangkaian tersebut.

Rekor pertemuan

Data pertemuan Besiktas dan Crystal Palace belum tersedia untuk pertandingan ini, sehingga riwayat pertemuan kedua klub belum dapat dirujuk saat ini.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
M
M
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
M
M
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
M
M
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
M
M
5
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
220051+46
M
M
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
M
M
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
M
M
8
LyonLyonOL
220053+26
M
M
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
M
M
10
Olympiakos PiraeusOlympiakos PiraeusOLY
220031+26
M
M
11
Sparta PrahaSparta PrahaSPP
211052+34
S
M
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
S
M
13
RennesRennesREN
211021+14
M
S
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
M
S
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
K
M
16
AC MilanAC MilanMIL
210142+23
M
K
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
M
K
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
K
M
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
K
M
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
M
K
21
SalzburgSalzburgSAL
210114-33
K
M
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
S
K
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
S
K
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
K
S
24
LevskiLevskiLES
201112-11
S
K
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
K
S
27
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
201116-51
S
K
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
K
K
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
K
K
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
K
K
31
MarseilleMarseilleOM
200215-40
K
K
31
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
200215-40
K
K
33
CelticCelticCEL
200227-50
K
K
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
K
K
35
NK CeljeNK CeljeCEL
200205-50
K
K
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
K
K
Lolos ke 16 besar

Di Liga Europa, Besiktas saat ini menempati posisi keempat, sementara Crystal Palace berada di posisi ke-15. Selisih posisi di klasemen itu membuat Palace sangat perlu meraih poin di Istanbul.

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