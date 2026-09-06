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Pratinjau Liga Champions UEFA Real Madrid vs Inter Milan: Semua yang perlu Anda ketahui

Real Madrid vs Inter
Champions League
Real Madrid
Inter

Pratinjau pertandingan komprehensif Real Madrid vs Inter Milan di Liga Champions UEFA. Kami mengulas hasil liga domestik akhir pekan ini, performa terkini, dan sorotan utama menjelang laga besar Selasa malam di Santiago Bernabéu.

Real Madrid vs Inter: Detail pertandingan

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Champions League - Pekan 1
Estadio Bernabeu

Real Madrid dan Inter Milan akan kick-off pada 8 September 2026 pukul 19.00 GMT (15.00 EST / 20.00 BST / 21.00 SAST).

Baca selengkapnya: Kegagalan Real Madrid di Andalusia: tersandung sesaat atau awal dari kemerosotan?

Dua raksasa Eropa bentrok pada matchday 1

Real Madrid kembali ke Santiago Bernabéu untuk membuka kampanye Liga Champions UEFA mereka melawan kekuatan Italia, Inter Milan. Setelah melewati akhir pekan domestik yang mengecewakan di La Liga, Real Madrid membidik respons instan di panggung Eropa dan ingin menentukan nada untuk kiprah mereka di fase grup. Bagi Inter Milan, perjalanan ke Madrid setelah kemenangan liga yang mendebarkan menjadi peluang emas untuk mengirim peringatan dini kepada rival langsung di grup.

Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Frustrasi akhir pekan Real Madrid: Tersandung di markas Real Betis

Real Madrid memasuki laga Selasa ini dengan mencari respons cepat setelah menelan kekalahan tandang 1-0 dari Real Betis di La Liga pada matchday 4 (4 September). Meski menguasai penguasaan bola dan menurunkan lini depan menyerang yang dihuni Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, dan Jude Bellingham, Madrid kebobolan gol penentu pada menit ke-81 dari Troy Parrott. Penalti Mbappé pada masa injury time berhasil digagalkan, membuat Real Madrid pulang tanpa poin dan sangat ingin kembali menemukan ketajaman di depan gawang.

FBL-ITA-SERIE A-INTER-NAPOLIGetty Images

Kemenangan comeback lima gol Inter atas Napoli

Inter Milan melangkah ke Madrid dengan penuh kepercayaan diri setelah meraih kemenangan dramatis 3-2 atas SSC Napoli di San Siro dalam laga Serie A pada matchday 3 (5 September). Setelah tertinggal 2-0 pada awal babak kedua, Lautaro Martínez memantik comeback lewat gol pada menit ke-56 sebelum Marcus Thuram menyamakan kedudukan pada menit ke-82. Martínez kemudian menuntaskan kebangkitan heroik itu dengan gol kemenangan pada masa injury time menit ke-90 untuk mengamankan tiga poin penuh, membuat Inter bertolak ke Madrid dengan momentum tinggi.

Tradisi Eropa dan dominasi awal fase grup

Pertemuan antara dua kekuatan besar benua ini secara konsisten menghasilkan pertarungan taktis berintensitas tinggi. Serangan cepat Real Madrid dari sisi sayap melalui Vinícius Júnior dan Kylian Mbappé akan menguji struktur pertahanan tiga pemain milik Inter, sementara duet penyerang Inter, Lautaro Martínez dan Marcus Thuram, akan menghadirkan ancaman konstan lewat serangan balik cepat. Dengan margin tipis yang memisahkan tim-tim elite Eropa, pertandingan Selasa ini menjanjikan drama kelas atas sejak peluit awal.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Real Madrid vs Inter

4-2-3-1
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Formasi
Inter crest
Inter
INT
3-5-2
1T. Courtois17M. Cucurella16I. Konate24D. Dumfries4D. Huijsen6E. Camavinga7Vinicius Junior5J. Bellingham15A. Guler8F. Valverde10K. Mbappe1J. Martinez95A. Bastoni25M. Akanji31Y. Bisseck23N. Barella32F. Dimarco8P. Sucic7P. Zielinski17A. Diouf10L. Martinez94F. Esposito
Inter crest
Inter
INT
4-2-3-1
Real Madrid

Susunan Pemain Utama

Inter

Manajer

  • J. Mourinho
  • C. Chivu

Real Madrid ditangani Jose Mourinho, meski belum ada cedera atau skorsing yang terkonfirmasi jelang pertandingan ini. Belum ada susunan pemain perkiraan yang dikonfirmasi pada tahap ini, dan pembaruan lebih lanjut diperkirakan akan hadir mendekati kick-off.

Inter dipimpin Cristian Chivu, dan demikian pula, belum ada kabar cedera atau skorsing yang terkonfirmasi untuk skuad tamu. Kabar tim untuk kedua kubu akan diperbarui seiring tersedianya informasi.

Performa

RMA

RMA - Performa

S04
M0-3
ESP
M1-2
RSO
M4-1
MAL
M4-0
BET
K1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
13/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
INT

INT - Performa

JUV
M1-2
BET
M1-0
MON
M4-1
CGL
M0-1
NAP
M3-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Real Madrid datang dengan performa domestik yang luar biasa, memenangi lima pertandingan terakhir mereka di LaLiga dan laga-laga pramusim. Penampilan terakhir mereka adalah kemenangan meyakinkan 4-0 atas Malaga di LaLiga, setelah tiga hari sebelumnya menang 4-1 melawan Real Sociedad. Tim asuhan Mourinho juga menang tandang 2-1 di markas Espanyol, menunjukkan kemampuan mereka tampil baik di luar kandang. Dalam lima pertandingan tersebut, Real Madrid mencetak 13 gol dan hanya kebobolan empat.

Inter juga sedang dalam kondisi sangat baik, memenangi empat dari lima pertandingan terakhir mereka dengan satu hasil imbang. Satu-satunya poin yang terlepas datang saat bermain imbang 1-1 dengan AC Milan di pramusim. Sejak saat itu, tim asuhan Chivu tidak terkalahkan, termasuk kemenangan 4-1 atas Monza di Serie A dan kemenangan 1-0 di markas Cagliari pada 30 Agustus. Inter mencetak delapan gol dalam lima pertandingan terakhir mereka dan kebobolan tiga.

Rekor pertemuan

Head to Head

Real MadridSeriInter
5
0
0
Champions League
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Inter badge
Inter
INT
0
FT
Champions League
Inter badge
Inter
INT
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
FT
Champions League
Inter badge
Inter
INT
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FT
Champions League
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Inter badge
Inter
INT
2
FT
Club Friendlies
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Inter badge
Inter
INT
0
FT
11Gol yang Dicetak2
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol1/5

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di Liga Champions pada 7 Desember 2021, ketika Real Madrid menang 2-0 di Bernabeu. Dalam empat pertemuan terakhir kedua tim di Liga Champions, Real Madrid tidak pernah kalah, dengan meraih tiga kemenangan dan tidak sekali pun bermain imbang. Dalam rangkaian itu, Real Madrid menang 1-0 di Milan pada September 2021, menang tandang 2-0 atas Inter pada November 2020, dan mengamankan kemenangan tipis 3-2 dalam laga seru di Bernabeu pada awal bulan yang sama.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Club BruggeClub BruggeCLB
00000000
1
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
1
PSVPSVPSV
00000000
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
1
RomaRomaROM
00000000
1
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
InterInterINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
ArsenalArsenalARS
00000000
1
Atletico MadridAtletico MadridATM
00000000
1
FC PortoFC PortoPOR
00000000
1
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
VillarrealVillarrealVIL
00000000
1
Sporting CPSporting CPSCP
00000000
1
AEK AthensAEK AthensAEK
00000000
1
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
00000000
1
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
1
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
1
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
1
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
1
Real BetisReal BetisBET
00000000
1
Bayern MunichBayern MunichFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
1
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
1
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
SSC NapoliSSC NapoliNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
Lolos ke 16 besar

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