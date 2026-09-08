SSC Napoli vs Arsenal: Detail pertandingan

Champions League - Pekan 1 9 Sep 2026 - 15.00 Diego Armando Maradona

SSC Napoli dan Arsenal akan kick-off pada 9 September 2026 pukul 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

Laga besar Eropa di bawah sorot lampu Naples

SSC Napoli kembali ke kandang untuk menjamu raksasa Inggris Arsenal di Stadio Diego Armando Maradona pada laga pembuka kampanye fase liga Liga Champions UEFA mereka. Setelah menelan kekalahan domestik yang menyakitkan pada akhir pekan, Napoli berupaya memanfaatkan dukungan penuh suporter tuan rumah untuk bangkit dan mengamankan poin penting sejak dini. Bagi Arsenal, bertandang ke Italia dengan catatan liga yang sempurna memberi peluang emas untuk menegaskan diri sebagai penantang di grup sejak peluit pertama.

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Drama terlambat Napoli di San Siro

SSC Napoli memasuki laga Rabu malam dengan tekad memperbaiki celah di lini pertahanan setelah menderita kekalahan dramatis 3-2 saat bertandang ke markas Inter Milan di Serie A pada Matchday 3 (5 September). Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, Matteo Politano dan Rasmus Højlund mencetak gol di awal babak kedua untuk membawa Napoli unggul meyakinkan 2-0. Namun, Inter membalas dengan tiga gol tanpa balas, yang ditutup gol penentu kemenangan pada menit ke-90 dari Lautaro Martínez, membuat tim asuhan Massimiliano Allegri pulang tanpa poin dan ingin segera mendapatkan kembali ketenangan struktur permainan mereka.

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Havertz & Ødegaard memimpin kebangkitan Arsenal di Derby

Arsenal bertolak ke Naples dengan momentum maksimal setelah meraih kemenangan menegangkan 2-1 atas rival sesama London, Chelsea, di Emirates Stadium dalam lanjutan Premier League pada Matchday 3 (6 September). Sempat kebobolan pada menit kedua, tim asuhan Mikel Arteta bangkit ketika Kai Havertz menyamakan kedudukan sebelum kapten Martin Ødegaard mencetak gol penentu kemenangan tidak lama setelah jeda babak pertama. Kemenangan itu memperpanjang start sempurna Arsenal di kompetisi domestik menjadi tiga kemenangan beruntun, sekaligus menunjukkan ketangguhan dan kematangan taktis yang dibutuhkan untuk malam-malam sulit di Eropa.

Taruhan di Stadio Diego Armando Maradona: Ujian Eropa bertekanan tinggi

Pertemuan kedua tim ini menampilkan filosofi taktik yang kontras, dengan skema serangan balik langsung Napoli menantang kontrol penguasaan bola Arsenal yang metodis. Duel fisik antara Rasmus Højlund dan Gabriel Magalhães akan menjadi sorotan utama, sementara duet gelandang Arsenal, Declan Rice dan Martin Ødegaard, berupaya mengatur tempo melawan Stanislav Lobotka. Dengan margin tipis yang menentukan laju di format Liga Champions yang diperluas, duel Rabu ini menjanjikan drama intens sejak kick-off.

Perkiraan starting XI

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Marin, Rrahmani, Spinazzola; De Bruyne, Lobotka, Anguissa; Politano, Hojlund, Santos

Arsenal: Raya; White, Konsa, Gabriel, Hincapie; Zubimendi, Rice; Saka, Odegaard, Tzolis; Havertz

Kabar tim & skuad

Massimiliano Allegri memimpin Napoli untuk pertandingan ini, meski belum ada informasi cedera atau skorsing yang terkonfirmasi pada tahap ini, dan belum ada susunan pemain perkiraan yang dirilis. Pembaruan akan ditambahkan mendekati kick-off saat klub memberikan kabar resmi skuad.

Mikel Arteta menyiapkan tim Arsenal-nya dengan informasi terkonfirmasi yang saat ini juga masih terbatas. Belum ada cedera atau skorsing yang secara resmi dicantumkan, dan belum ada perkiraan XI yang dirilis. Kabar tim lebih lanjut diperkirakan akan muncul menjelang pertandingan.

Performa

Napoli menatap pertandingan ini dengan catatan W-W-D-W-L dalam lima laga terakhir mereka, meski dua dari kemenangan tersebut diraih dalam laga uji coba pramusim. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan kandang 1-2 dari Como di Serie A pada 30 Agustus, sebuah hasil yang datang setelah kemenangan tandang positif 2-0 di markas Genoa pada pekan sebelumnya. Dalam lima pertandingan itu, Napoli mencetak 12 gol dan kebobolan tujuh kali, dengan kemenangan pramusim 6-2 atas Aris Thessaloniki menjadi hasil yang paling menonjol dari sisi produktivitas serangan.

Arsenal datang dengan lima kemenangan dari lima pertandingan di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 di markas Aston Villa di Premier League pada 31 Agustus, dan mereka belum kehilangan poin sejak musim dimulai. Arsenal mencetak 10 gol dalam lima pertandingan tersebut dan hanya kebobolan satu kali, sambil mempertahankan catatan pertahanan yang kuat sepanjang periode itu. Dua clean sheet beruntun di sepakbola kompetitif menegaskan soliditas yang dibangun Arteta di lini belakang.

Rekor head-to-head

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi di Liga Europa pada 18 April 2019, ketika Arsenal menang 1-0 di Diego Armando Maradona Stadium untuk memastikan kelolosan mereka. Arsenal memenangi kedua leg dalam duel itu, setelah mengalahkan Napoli 2-0 di Emirates sepekan sebelumnya. Kedua klub juga bertemu di fase grup Liga Champions pada 2013, dengan masing-masing tim tuan rumah memenangi laga mereka 2-0. Dari lima pertemuan yang tercatat, masing-masing tim meraih dua kemenangan dengan satu pertandingan berakhir imbang.