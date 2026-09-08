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Pratinjau Liga Champions UEFA Napoli vs Arsenal: Semua yang perlu Anda ketahui

SSC Napoli vs Arsenal
Champions League
SSC Napoli
Arsenal

Pratinjau pertandingan lengkap SSC Napoli vs Arsenal di Liga Champions UEFA. Kami mengulas hasil liga domestik akhir pekan ini, performa terkini, dan sorotan utama jelang laga Rabu malam ini di Stadio Diego Armando Maradona.

SSC Napoli vs Arsenal: Detail pertandingan

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Champions League - Pekan 1
Diego Armando Maradona

SSC Napoli dan Arsenal akan kick-off pada 9 September 2026 pukul 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

Laga besar Eropa di bawah sorot lampu Naples

SSC Napoli kembali ke kandang untuk menjamu raksasa Inggris Arsenal di Stadio Diego Armando Maradona pada laga pembuka kampanye fase liga Liga Champions UEFA mereka. Setelah menelan kekalahan domestik yang menyakitkan pada akhir pekan, Napoli berupaya memanfaatkan dukungan penuh suporter tuan rumah untuk bangkit dan mengamankan poin penting sejak dini. Bagi Arsenal, bertandang ke Italia dengan catatan liga yang sempurna memberi peluang emas untuk menegaskan diri sebagai penantang di grup sejak peluit pertama.

FC Internazionale v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images

Drama terlambat Napoli di San Siro

SSC Napoli memasuki laga Rabu malam dengan tekad memperbaiki celah di lini pertahanan setelah menderita kekalahan dramatis 3-2 saat bertandang ke markas Inter Milan di Serie A pada Matchday 3 (5 September). Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, Matteo Politano dan Rasmus Højlund mencetak gol di awal babak kedua untuk membawa Napoli unggul meyakinkan 2-0. Namun, Inter membalas dengan tiga gol tanpa balas, yang ditutup gol penentu kemenangan pada menit ke-90 dari Lautaro Martínez, membuat tim asuhan Massimiliano Allegri pulang tanpa poin dan ingin segera mendapatkan kembali ketenangan struktur permainan mereka.

FBL-ENG-PR-ARSENAL-CHELSEAGetty Images

Havertz & Ødegaard memimpin kebangkitan Arsenal di Derby

Arsenal bertolak ke Naples dengan momentum maksimal setelah meraih kemenangan menegangkan 2-1 atas rival sesama London, Chelsea, di Emirates Stadium dalam lanjutan Premier League pada Matchday 3 (6 September). Sempat kebobolan pada menit kedua, tim asuhan Mikel Arteta bangkit ketika Kai Havertz menyamakan kedudukan sebelum kapten Martin Ødegaard mencetak gol penentu kemenangan tidak lama setelah jeda babak pertama. Kemenangan itu memperpanjang start sempurna Arsenal di kompetisi domestik menjadi tiga kemenangan beruntun, sekaligus menunjukkan ketangguhan dan kematangan taktis yang dibutuhkan untuk malam-malam sulit di Eropa.

Taruhan di Stadio Diego Armando Maradona: Ujian Eropa bertekanan tinggi

Pertemuan kedua tim ini menampilkan filosofi taktik yang kontras, dengan skema serangan balik langsung Napoli menantang kontrol penguasaan bola Arsenal yang metodis. Duel fisik antara Rasmus Højlund dan Gabriel Magalhães akan menjadi sorotan utama, sementara duet gelandang Arsenal, Declan Rice dan Martin Ødegaard, berupaya mengatur tempo melawan Stanislav Lobotka. Dengan margin tipis yang menentukan laju di format Liga Champions yang diperluas, duel Rabu ini menjanjikan drama intens sejak kick-off.

Perkiraan starting XI

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Marin, Rrahmani, Spinazzola; De Bruyne, Lobotka, Anguissa; Politano, Hojlund, Santos

Arsenal: Raya; White, Konsa, Gabriel, Hincapie; Zubimendi, Rice; Saka, Odegaard, Tzolis; Havertz

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain SSC Napoli vs Arsenal

4-3-3
SSC Napoli crest
SSC Napoli
NAP
Formasi
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
A. MeretA. MeretR. MarinR. MarinG. Di LorenzoG. Di LorenzoL. SpinazzolaL. SpinazzolaA. RrahmaniA. RrahmaniK. De BruyneK. De BruyneS. LobotkaS. LobotkaA. Zambo AnguissaA. Zambo AnguissaA. SantosA. SantosR. HoejlundR. HoejlundDavid NeresDavid NeresD. RayaD. RayaB. WhiteB. WhiteR. CalafioriR. CalafioriGabrielGabrielE. KonsaE. KonsaB. GuimaraesB. GuimaraesC. TzolisC. TzolisB. SakaB. SakaD. RiceD. RiceM. OedegaardM. OedegaardK. HavertzK. Havertz
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-3-3
SSC Napoli

Susunan Pemain Utama

Arsenal

Manajer

  • M. Allegri
  • M. Arteta

Massimiliano Allegri memimpin Napoli untuk pertandingan ini, meski belum ada informasi cedera atau skorsing yang terkonfirmasi pada tahap ini, dan belum ada susunan pemain perkiraan yang dirilis. Pembaruan akan ditambahkan mendekati kick-off saat klub memberikan kabar resmi skuad.

Mikel Arteta menyiapkan tim Arsenal-nya dengan informasi terkonfirmasi yang saat ini juga masih terbatas. Belum ada cedera atau skorsing yang secara resmi dicantumkan, dan belum ada perkiraan XI yang dirilis. Kabar tim lebih lanjut diperkirakan akan muncul menjelang pertandingan.

Performa

NAP

NAP - Performa

CEL
S1-1
ARI
M6-2
GEN
M0-2
COM
K1-2
INT
K3-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
ARS

ARS - Performa

COM
M1-1
MCI
M3-0
COV
M3-0
AVL
M0-1
CHE
M2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/2
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Napoli menatap pertandingan ini dengan catatan W-W-D-W-L dalam lima laga terakhir mereka, meski dua dari kemenangan tersebut diraih dalam laga uji coba pramusim. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan kandang 1-2 dari Como di Serie A pada 30 Agustus, sebuah hasil yang datang setelah kemenangan tandang positif 2-0 di markas Genoa pada pekan sebelumnya. Dalam lima pertandingan itu, Napoli mencetak 12 gol dan kebobolan tujuh kali, dengan kemenangan pramusim 6-2 atas Aris Thessaloniki menjadi hasil yang paling menonjol dari sisi produktivitas serangan.

Arsenal datang dengan lima kemenangan dari lima pertandingan di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 di markas Aston Villa di Premier League pada 31 Agustus, dan mereka belum kehilangan poin sejak musim dimulai. Arsenal mencetak 10 gol dalam lima pertandingan tersebut dan hanya kebobolan satu kali, sambil mempertahankan catatan pertahanan yang kuat sepanjang periode itu. Dua clean sheet beruntun di sepakbola kompetitif menegaskan soliditas yang dibangun Arteta di lini belakang.

Rekor head-to-head

Head to Head

SSC NapoliSeriArsenal
1
1
3
Europa League
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FT
Europa League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
0
FT
Champions League
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
FT
Champions League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
0
FT
Club Friendlies
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
2
FT
4Gol yang Dicetak7
Pertandingan lebih dari 2.5 gol1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol1/5

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi di Liga Europa pada 18 April 2019, ketika Arsenal menang 1-0 di Diego Armando Maradona Stadium untuk memastikan kelolosan mereka. Arsenal memenangi kedua leg dalam duel itu, setelah mengalahkan Napoli 2-0 di Emirates sepekan sebelumnya. Kedua klub juga bertemu di fase grup Liga Champions pada 2013, dengan masing-masing tim tuan rumah memenangi laga mereka 2-0. Dari lima pertemuan yang tercatat, masing-masing tim meraih dua kemenangan dengan satu pertandingan berakhir imbang.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Club BruggeClub BruggeCLB
00000000
1
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
1
PSVPSVPSV
00000000
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
1
RomaRomaROM
00000000
1
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
InterInterINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
ArsenalArsenalARS
00000000
1
Atletico MadridAtletico MadridATM
00000000
1
FC PortoFC PortoPOR
00000000
1
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
VillarrealVillarrealVIL
00000000
1
Sporting CPSporting CPSCP
00000000
1
AEK AthensAEK AthensAEK
00000000
1
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
00000000
1
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
1
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
1
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
1
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
1
Real BetisReal BetisBET
00000000
1
Bayern MunichBayern MunichFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
1
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
1
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
SSC NapoliSSC NapoliNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
Lolos ke 16 besar

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