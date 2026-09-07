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Pratinjau Liga Champions: Paris Saint-Germain vs Slovan Bratislava

Champions League
Paris Saint-Germain
Slovan Bratislava
Vitinha

Pratinjau lengkap pertandingan PSG vs Slovan Bratislava di Liga Champions di Paris. Kami membahas taktik, kabar tim, transfer, performa, dan banyak lagi.

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Champions League - Pekan 1
Parc des Princes

Paris Saint-Germain vs Slovan Bratislava dimulai pada 9 September 2026 pukul 15.00 EST dan 20.00 GMT.

Pratinjau pertandingan

PSG, juara Liga Champions 2025 dan 2026, memulai upaya mempertahankan gelar mereka di fase liga melawan Slovan Bratislava.

PSG Champions LeagueGetty Images

PSG berharap mengesampingkan masalah domestik

Juara Eropa PSG mengawali musim baru Ligue 1 dengan cara yang mengejutkan menurut standar tinggi mereka sendiri. Mereka tanpa kemenangan dalam empat laga terakhir di liga, yang membentang sejak musim lalu. Mereka baru meraih dua poin dari kemungkinan sembilan poin musim ini dan bisa berada dalam posisi yang lebih buruk tanpa kontribusi gol dari kapten Marquinhos, yang mencetak gol dalam masing-masing dari dua penampilan terakhir mereka. Slovan juga sedang dalam performa buruk, kalah dalam dua pertandingan domestik terakhir mereka, meski dua hasil itu mengikuti rangkaian empat kemenangan untuk mengawali kampanye baru mereka di Slovakian Super Liga.

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Yaya menorehkan sejarah bagi pelatih Afrika

Legenda Man City dan Pantai Gading Yaya Toure, yang kini berada di bangku pelatih Slovan, menjadi pelatih Afrika pertama yang berhasil membawa sebuah klub melewati babak kualifikasi ke fase liga Liga Champions yang menguntungkan.

Yaya Toure Slovan Bratislava 2026-27Getty Images

Statistik kunci & kabar cedera

  • PSG kebobolan 2+ gol dalam empat pertandingan Ligue 1 beruntun untuk pertama kalinya sejak 2005.
  • Kvicha Kvaratskhelia terlibat langsung dalam 16 gol UCL musim lalu untuk PSG.
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Perkiraan susunan pemain

PSG (433): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Zaire-Emery; Neves, Vitinha, Ruiz; Doué, Akliouche, Kvaratskhelia.

Slovan (4231): Takac; Blackman, Bajric, Wimmer, Kozlovsky; Martinez, Pokorny; Barseghyan, Matsuoka, Yirajang; Sporar.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Paris Saint-Germain vs Slovan Bratislava

Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Formasi
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Slovan Bratislava
SLB
Slovan Bratislava crest
Slovan Bratislava
SLB

Manajer

  • Luis Enrique

Luis Enrique tidak memiliki masalah cedera atau skorsing yang sudah terkonfirmasi untuk PSG menjelang laga ini, dan belum ada susunan pemain yang mungkin dimainkan yang telah dikonfirmasi pada tahap ini. Gambaran skuad sangat dipengaruhi oleh bursa transfer musim panas, dengan Bradley Barcola hengkang ke Liverpool dan Renato Sanches mengakhiri kontraknya, yang berarti pembaruan terhadap kelompok pemain yang tersedia diperkirakan akan muncul saat pertandingan semakin dekat.

Skuad Slovan Bratislava asuhan Yaya Toure juga belum memiliki informasi cedera atau skorsing terkonfirmasi yang tersedia saat ini, dan belum ada proyeksi XI yang diumumkan. Kabar tim lebih lanjut untuk kedua kubu akan ditambahkan mendekati kick-off.

Performa

PSG

PSG - Performa

AVL
M2-1
RCL
K1-0
REN
S2-2
LIL
S2-2
ASM
K1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
SLB

SLB - Performa

CEL
S1-1
FCK
M1-2
CEL
M1-2
ZEM
K1-2
DST
K2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

PSG mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah imbang 2-2 di kandang Lille di Ligue 1, sebuah laga ketika mereka tertinggal sebelum gol-gol telat dari Vitinha dan Marquinhos menyelamatkan satu poin. Sebelumnya dalam rangkaian itu, mereka bermain imbang 2-2 di Rennes dan mengalahkan Aston Villa 2-1 di Piala Super UEFA. Kekalahan 1-0 di Super Cup dari Lens dan hasil imbang 1-1 dalam laga persahabatan melawan Manchester United melengkapi rangkaian lima pertandingan tersebut. PSG mencetak tujuh gol dan kebobolan lima gol dalam laga-laga itu.

Slovan Bratislava memenangi dua, imbang satu, dan kalah dua dari lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 2-1 dari Zemplin Michalovce di kasta tertinggi Slovakia pada 30 Agustus. Penampilan terbaik mereka dalam rangkaian ini adalah kemenangan liga 5-0 atas Ruzomberok pada 15 Agustus. Mereka juga mengalahkan NK Celje 2-1 pada leg kedua laga kualifikasi Liga Champions mereka untuk melaju ke fase grup, setelah bermain imbang 1-1 pada leg pertama. Bratislava mencetak 10 gol dan kebobolan empat gol dalam lima pertandingan tersebut.

Rekor pertemuan

Head to Head

Paris Saint-GermainSeriSlovan Bratislava
1
1
0
Europa League
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Slovan Bratislava badge
Slovan Bratislava
SLB
0
FT
Europa League
Slovan Bratislava badge
Slovan Bratislava
SLB
0
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
0
FT
1Gol yang Dicetak0
Pertandingan lebih dari 2.5 gol0/2
Kedua tim sama-sama mencetak gol0/2

Kedua klub sebelumnya sudah bertemu dua kali, keduanya di fase grup Liga Europa UEFA 2011-12. Pertemuan paling baru berlangsung pada 3 November 2011, ketika PSG menang 1-0 di Parc des Princes. Pertemuan sebelumnya, yang dimainkan pada 20 Oktober 2011 di Bratislava, berakhir 0-0. Dalam dua laga itu, PSG memiliki catatan lebih baik dengan satu kemenangan dan satu hasil imbang, mencetak satu gol dan tidak kebobolan.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Club BruggeClub BruggeCLB
00000000
1
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
1
PSVPSVPSV
00000000
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
1
RomaRomaROM
00000000
1
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
InterInterINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
ArsenalArsenalARS
00000000
1
Atletico MadridAtletico MadridATM
00000000
1
FC PortoFC PortoPOR
00000000
1
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
VillarrealVillarrealVIL
00000000
1
Sporting CPSporting CPSCP
00000000
1
AEK AthensAEK AthensAEK
00000000
1
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
00000000
1
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
1
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
1
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
1
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
1
Real BetisReal BetisBET
00000000
1
Bayern MunichBayern MunichFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
1
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
1
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
SSC NapoliSSC NapoliNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
Lolos ke 16 besar

Dalam klasemen Liga Champions saat ini, Paris Saint-Germain dan Slovan Bratislava sama-sama sejajar di puncak tabel, masing-masing menempati posisi pertama.

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