Champions League - Pekan 1 9 Sep 2026 - 15.00 Parc des Princes

Paris Saint-Germain vs Slovan Bratislava dimulai pada 9 September 2026 pukul 15.00 EST dan 20.00 GMT.

Pratinjau pertandingan

PSG, juara Liga Champions 2025 dan 2026, memulai upaya mempertahankan gelar mereka di fase liga melawan Slovan Bratislava.

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PSG berharap mengesampingkan masalah domestik

Juara Eropa PSG mengawali musim baru Ligue 1 dengan cara yang mengejutkan menurut standar tinggi mereka sendiri. Mereka tanpa kemenangan dalam empat laga terakhir di liga, yang membentang sejak musim lalu. Mereka baru meraih dua poin dari kemungkinan sembilan poin musim ini dan bisa berada dalam posisi yang lebih buruk tanpa kontribusi gol dari kapten Marquinhos, yang mencetak gol dalam masing-masing dari dua penampilan terakhir mereka. Slovan juga sedang dalam performa buruk, kalah dalam dua pertandingan domestik terakhir mereka, meski dua hasil itu mengikuti rangkaian empat kemenangan untuk mengawali kampanye baru mereka di Slovakian Super Liga.

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Yaya menorehkan sejarah bagi pelatih Afrika

Legenda Man City dan Pantai Gading Yaya Toure, yang kini berada di bangku pelatih Slovan, menjadi pelatih Afrika pertama yang berhasil membawa sebuah klub melewati babak kualifikasi ke fase liga Liga Champions yang menguntungkan.

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Statistik kunci & kabar cedera

PSG kebobolan 2+ gol dalam empat pertandingan Ligue 1 beruntun untuk pertama kalinya sejak 2005.

Kvicha Kvaratskhelia terlibat langsung dalam 16 gol UCL musim lalu untuk PSG.

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Perkiraan susunan pemain

PSG (433): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Zaire-Emery; Neves, Vitinha, Ruiz; Doué, Akliouche, Kvaratskhelia.

Slovan (4231): Takac; Blackman, Bajric, Wimmer, Kozlovsky; Martinez, Pokorny; Barseghyan, Matsuoka, Yirajang; Sporar.

Kabar tim & skuad

Luis Enrique tidak memiliki masalah cedera atau skorsing yang sudah terkonfirmasi untuk PSG menjelang laga ini, dan belum ada susunan pemain yang mungkin dimainkan yang telah dikonfirmasi pada tahap ini. Gambaran skuad sangat dipengaruhi oleh bursa transfer musim panas, dengan Bradley Barcola hengkang ke Liverpool dan Renato Sanches mengakhiri kontraknya, yang berarti pembaruan terhadap kelompok pemain yang tersedia diperkirakan akan muncul saat pertandingan semakin dekat.

Skuad Slovan Bratislava asuhan Yaya Toure juga belum memiliki informasi cedera atau skorsing terkonfirmasi yang tersedia saat ini, dan belum ada proyeksi XI yang diumumkan. Kabar tim lebih lanjut untuk kedua kubu akan ditambahkan mendekati kick-off.

Performa

PSG mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah imbang 2-2 di kandang Lille di Ligue 1, sebuah laga ketika mereka tertinggal sebelum gol-gol telat dari Vitinha dan Marquinhos menyelamatkan satu poin. Sebelumnya dalam rangkaian itu, mereka bermain imbang 2-2 di Rennes dan mengalahkan Aston Villa 2-1 di Piala Super UEFA. Kekalahan 1-0 di Super Cup dari Lens dan hasil imbang 1-1 dalam laga persahabatan melawan Manchester United melengkapi rangkaian lima pertandingan tersebut. PSG mencetak tujuh gol dan kebobolan lima gol dalam laga-laga itu.

Slovan Bratislava memenangi dua, imbang satu, dan kalah dua dari lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 2-1 dari Zemplin Michalovce di kasta tertinggi Slovakia pada 30 Agustus. Penampilan terbaik mereka dalam rangkaian ini adalah kemenangan liga 5-0 atas Ruzomberok pada 15 Agustus. Mereka juga mengalahkan NK Celje 2-1 pada leg kedua laga kualifikasi Liga Champions mereka untuk melaju ke fase grup, setelah bermain imbang 1-1 pada leg pertama. Bratislava mencetak 10 gol dan kebobolan empat gol dalam lima pertandingan tersebut.

Rekor pertemuan

Kedua klub sebelumnya sudah bertemu dua kali, keduanya di fase grup Liga Europa UEFA 2011-12. Pertemuan paling baru berlangsung pada 3 November 2011, ketika PSG menang 1-0 di Parc des Princes. Pertemuan sebelumnya, yang dimainkan pada 20 Oktober 2011 di Bratislava, berakhir 0-0. Dalam dua laga itu, PSG memiliki catatan lebih baik dengan satu kemenangan dan satu hasil imbang, mencetak satu gol dan tidak kebobolan.

Klasemen

Dalam klasemen Liga Champions saat ini, Paris Saint-Germain dan Slovan Bratislava sama-sama sejajar di puncak tabel, masing-masing menempati posisi pertama.