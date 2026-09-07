Champions League - Pekan 1 9 Sep 2026 - 15.00 Anfield

Liverpool vs Atletico Madrid dimulai pada 9 September 2026 pukul 15.00 EST dan 20.00 GMT.

Pratinjau pertandingan

Fase liga Liga Champions dimulai dengan juara Eropa enam kali Liverpool menjamu Atletico Madrid asuhan Diego Simeone di Anfield.

Liverpool akhirnya mulai meraih hasil di EPL

The Reds asuhan Andoni Iraola menang 2-0 atas Ipswich Town pada Jumat, berkat dwigol babak pertama dari Alexander Isak untuk meraih kemenangan pertama mereka musim ini, setelah dua hasil imbang 2-2. Mereka juga memberikan debut kepada rekrutan musim panas senilai £123 juta, Bradley Barcola, dan pemain Prancis itu mungkin mengincar tempat starter di sini melawan Atleti.

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Atleti datang setelah rangkaian hasil campuran

Tim tamu dibantai 3-0 oleh Athletic Bilbao pada akhir pekan di LaLiga, dan terus diganggu masalah di lini depan. Penyerang Argentina Julian Álvarez ingin hengkang dari klub setelah kepindahan yang dia inginkan ke Barcelona tidak terwujud, sementara Alexander Sorloth absen karena cedera. Ini menjadi rangkaian hasil yang tidak konsisten bagi pelatih Diego Simeone, dengan kekalahan dari Bilbao terjadi setelah kemenangan 3-1 di markas Sevilla dan hasil imbang 2-2 melawan Villarreal. Alvarez dimasukkan dari bangku cadangan saat melawan Bilbao, begitu pula rekan senegaranya sekaligus rekrutan musim panas Cristian Romero. Keduanya mungkin sama-sama berpeluang menjadi starter karena memiliki pengalaman bermain di Premier League yang sangat berharga.

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Perkiraan susunan pemain

Liverpool (4231): Alisson; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Szoboszlai; Gakpo, Wirtz, Barcola; Isak.

Atleti (442): Oblak; Llorente, Pubil, Romero, Grimaldo; Simeone, Barrios, Hjulmand, Lookman; Álvarez, Baena.

Kabar tim & skuad

Manajer Liverpool Andoni Iraola belum mengonfirmasi perkiraan susunan pemain inti jelang pertandingan ini, dan saat ini belum ada informasi cedera atau skorsing yang tersedia untuk tim tuan rumah. Pembaruan diperkirakan akan ditambahkan mendekati kick-off.

Pelatih kepala Atletico Madrid Diego Simeone juga belum merilis kabar tim, dengan belum ada absensi atau skorsing yang dikonfirmasi pada tahap ini. Informasi lebih lanjut akan diberikan saat sudah tersedia.

Performa

Liverpool mencatatkan satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah imbang 2-2 dengan Nottingham Forest di Premier League, dan mereka juga bermain imbang 2-2 dengan Newcastle United pada pekan sebelumnya. Satu-satunya kemenangan dalam rangkaian itu datang dalam laga persahabatan melawan Como, sementara mereka kalah 3-2 dari Monaco pada pramusim. Liverpool mencetak enam gol dan kebobolan tujuh gol dalam lima laga tersebut.

Atletico Madrid berada dalam performa yang lebih kuat, dengan memenangi tiga dari lima pertandingan terakhir mereka dan kalah sekali. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 3-1 di markas Sevilla di LaLiga, dan mereka juga mengalahkan Malaga 2-0 pada awal Agustus. Hasil imbang 2-2 melawan Villarreal dan kemenangan 2-1 dalam laga persahabatan atas Marseille melengkapi rangkaian positif itu, dengan satu-satunya kekalahan mereka terjadi saat melawan Manchester City pada pramusim. Atletico mencetak sembilan gol dan kebobolan delapan gol dalam lima pertandingan tersebut.

Rekor pertemuan

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi di Liga Champions pada 17 September 2025, ketika Liverpool menang 3-2 di Anfield. Dalam lima pertemuan terakhir, semuanya di Liga Champions, Liverpool menang tiga kali berbanding dua kemenangan milik Atletico. Pertemuan-pertemuan sebelumnya mencakup kemenangan 2-0 Liverpool di Anfield pada November 2021, kemenangan 3-2 Liverpool di Madrid pada Oktober 2021, kemenangan 3-2 Atletico di Anfield pada Maret 2020, dan kemenangan 1-0 Atletico pada leg pertama duel yang sama pada Februari 2020.

Klasemen

Dalam klasemen Liga Champions, Liverpool dan Atletico Madrid saat ini sama-sama berada di posisi pertama di grup masing-masing.