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Pratinjau laga Bundesliga Mainz 05 vs Bayern Munich: Semua yang perlu Anda ketahui

Mainz 05 vs Bayern Munich
Mainz 05
Bayern Munich
Bundesliga
H. Kane
M. Olise

Pratinjau lengkap laga Mainz melawan Bayern Munich di Bundesliga. Kami membahas kabar tim, taktik, performa terkini, dan lainnya.

Pratinjau Bundesliga: Mainz vs Bayern Munich

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Bundesliga - Pekan 9
MEWA Arena

Bayern Munich bertandang ke MEWA Arena untuk menghadapi Mainz 05 yang tengah kesulitan di Bundesliga. Pertandingan dimulai pukul 10.30 EST atau 14.30 GMT.

Mainz yang tengah berjuang menghadapi pemuncak klasemen Bayern

Mainz kalah dalam empat dari lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi, termasuk tiga dari empat laga terakhirnya di Bundesliga. Terbaru, mereka kalah 4-1 dari Elversberg, sehingga berada di papan tengah menjelang kedatangan sang juara.

SV Elversberg v 1. FSV Mainz 05 - Bundesliga 2026/27Getty Images

Apakah hasil imbang mulai menjadi masalah bagi Bayern?

Bayern Munich bermain imbang dalam empat dari delapan pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Hasil 2-2 melawan Dortmund khususnya akan membuat mereka frustrasi. Bayern mendominasi pertandingan itu dan mencatatkan angka xG 4,48, tetapi kebobolan gol penyeimbang Fabio Silva pada menit ke-89. Harry Kane, yang baru saja memenangi Ballon d'Or dan menandatangani kontrak baru dengan Bayern, akan memimpin lini serang mereka dengan dukungan Michael Olise, Lennart Karl, dan Alphonso Davies.

Atletico de Madrid v FC Bayern München - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

Statistik penting dan kabar cedera

  • Mainz hanya meraih satu poin dari maksimal 12 poin dalam laga kandang di liga.
  • Bayern tidak diperkuat Luis Diaz dan Serge Gnabry, yang sama-sama mengalami masalah otot paha belakang, sementara Jamal Musiala diragukan tampil.

Perkiraan susunan pemain

Mainz (352): Zentner; Da Costa, Gruber, Potulski; Caci, Lee, Sano, Amiri, Widmer; Tietz, Becker.

Bayern (4231): Neuer; Laimer, Upamecano, Kim, Brown; Kimmich, Pavlovic; Olise, Karl, Davies; Kane.

Kabar tim dan skuad

Kemungkinan susunan pemain Mainz 05 vs Bayern Munich

3-5-2
Mainz 05 crest
Mainz 05
M05
Formasi
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
4-2-3-1
R. ZentnerR. ZentnerK. PotulskiK. PotulskiD. da CostaD. da CostaS. BellS. BellN. AmiriN. AmiriA. CaciA. CaciP. NebelP. NebelK. SanoK. SanoS. WidmerS. WidmerP. TietzP. TietzS. BeckerS. BeckerM. NeuerM. NeuerN. BrownN. BrownM. KimM. KimK. LaimerK. LaimerD. UpamecanoD. UpamecanoL. KarlL. KarlJ. KimmichJ. KimmichA. DaviesA. DaviesM. OliseM. OliseA. PavlovicA. PavlovicH. KaneH. Kane
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
3-5-2
Mainz 05

Susunan Pemain Utama

Bayern Munich

Manajer

  • U. Fischer
  • V. Kompany

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