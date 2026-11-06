Pratinjau Bundesliga: Mainz vs Bayern Munich

Bundesliga - Pekan 9 7 Nov 2026 - 09.30 MEWA Arena

Bayern Munich bertandang ke MEWA Arena untuk menghadapi Mainz 05 yang tengah kesulitan di Bundesliga. Pertandingan dimulai pukul 10.30 EST atau 14.30 GMT.

Mainz yang tengah berjuang menghadapi pemuncak klasemen Bayern

Mainz kalah dalam empat dari lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi, termasuk tiga dari empat laga terakhirnya di Bundesliga. Terbaru, mereka kalah 4-1 dari Elversberg, sehingga berada di papan tengah menjelang kedatangan sang juara.

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Apakah hasil imbang mulai menjadi masalah bagi Bayern?

Bayern Munich bermain imbang dalam empat dari delapan pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Hasil 2-2 melawan Dortmund khususnya akan membuat mereka frustrasi. Bayern mendominasi pertandingan itu dan mencatatkan angka xG 4,48, tetapi kebobolan gol penyeimbang Fabio Silva pada menit ke-89. Harry Kane, yang baru saja memenangi Ballon d'Or dan menandatangani kontrak baru dengan Bayern, akan memimpin lini serang mereka dengan dukungan Michael Olise, Lennart Karl, dan Alphonso Davies.

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Statistik penting dan kabar cedera

Mainz hanya meraih satu poin dari maksimal 12 poin dalam laga kandang di liga.

Bayern tidak diperkuat Luis Diaz dan Serge Gnabry, yang sama-sama mengalami masalah otot paha belakang, sementara Jamal Musiala diragukan tampil.

Perkiraan susunan pemain

Mainz (352): Zentner; Da Costa, Gruber, Potulski; Caci, Lee, Sano, Amiri, Widmer; Tietz, Becker.

Bayern (4231): Neuer; Laimer, Upamecano, Kim, Brown; Kimmich, Pavlovic; Olise, Karl, Davies; Kane.

Kabar tim dan skuad