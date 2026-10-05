UEFA Nations League A - Pekan 4 6 Okt 2026 - 14.45 Stadion Poljud

Kroasia vs Spanyol dimulai pada 6 Okt 2026 pukul 14.45 EST dan 18.45 GMT.

Juara dunia menghadapi Kroasia yang terluka

Spanyol sedang dalam performa sangat panas menjelang pertemuan mereka dengan Kroasia yang babak belur saat menghadapi Inggris pada pertandingan terakhir.

Spanyol tampak tanpa cela di bawah De La Fuente

Spanyol kini tidak terkalahkan dalam 41 pertandingan, memenangi 10 laga terakhir mereka, dan nyaman dengan tiga kemenangan dari tiga pertandingan di kompetisi ini. Mereka terlalu tangguh bagi Ceko pada laga terakhir, menang 3-1 berkat gol dari Lanmine Yamal, Rodri, dan Mikel Merino.

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Hari yang kelam bagi Kroasia

Kekalahan telak 7-0 Kroasia di tangan Inggris adalah kekalahan terburuk mereka sepanjang sejarah di laga internasional putra. Setelah kekalahan besar beruntun, Kroasia kini berada di posisi ketiga Grup 4 Liga A UEFA Nations League. Tim asuhan Slaven Bilic nyaris tak mungkin mendapat ujian yang lebih berat daripada menghadapi juara dunia berikutnya, tetapi itulah yang menanti mereka. Kekalahan 4-1 dari Spanyol pada pertemuan sebelumnya jelas tidak akan membuat mereka percaya diri.

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Statistik kunci

Kroasia kebobolan 2+ gol dalam lima dari enam pertemuan terakhir mereka melawan Spanyol.

Perkiraan susunan pemain

Kroasia (4231): Livakovic; Smolcic, Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Modric, Kovacic; Ivanovic, Mario Pasalic, Vlasic; Matanovic.

Spanyol (433): Simon; Fresneda, Cubarsi, Huijsen, Cucurella; Lopez, Zubimendi, Pedri; Yamal, Oyarzabal, Munoz.

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Kabar tim & skuad

Kroasia dilatih Slaven Bilic, meski belum ada informasi cedera atau skorsing yang terkonfirmasi pada tahap ini. Pembaruan diperkirakan akan ditambahkan menjelang kick-off.

Pelatih kepala Spanyol Luis de la Fuente juga belum memiliki kabar tim terkonfirmasi yang dicantumkan saat ini. Dean Huijsen tampil pada pertemuan sebelumnya di Seville dan telah berbicara soal kembalinya dia ke tim nasional setelah absen dari skuad Piala Dunia. Pembaruan skuad lengkap akan menyusul saat pertandingan semakin dekat.

Performa

Kroasia menatap laga ini setelah meraih dua kemenangan dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka, dengan satu kekalahan tambahan melengkapi rangkaian yang campur aduk. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 4-1 dari Spanyol di Seville, dan sebelum itu mereka mengalahkan Ceko 2-1 di Nations League. Perjalanan mereka di Piala Dunia mencakup kemenangan atas Ghana dan Panama, tetapi mereka disingkirkan Portugal di babak 16 besar. Dalam lima pertandingan tersebut, Kroasia mencetak tujuh gol dan kebobolan sembilan, mencerminkan tim yang mampu menghasilkan ancaman serangan tetapi rentan terhadap kelengahan bertahan saat melawan lawan papan atas.

Spanyol memenangi masing-masing dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 4-1 atas Kroasia, dan sebelum itu mereka mengalahkan Inggris 3-2 pada laga pembuka Nations League. Perjalanan Piala Dunia yang mendahului kampanye ini mencakup kemenangan atas Belgia, Prancis, dan Argentina di final, dengan Spanyol hanya kebobolan dua kali dalam lima pertandingan tersebut, keduanya di Nations League. Ini adalah rangkaian yang menegaskan kualitas serangan mereka sekaligus organisasi pertahanan mereka.

Rekor pertemuan

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi hanya beberapa hari lalu, ketika Spanyol menang 4-1 di Seville dalam ajang Nations League. Jika menilik lima pertemuan terakhir, Spanyol memegang keunggulan yang jelas, dengan hasil termasuk kemenangan 3-0 di Euro 2024 dan kemenangan 5-3 di Euro 2020 setelah perpanjangan waktu. Satu-satunya kemenangan Kroasia dalam rangkaian terbaru ini datang pada laga Nations League pada November 2018, saat mereka mengalahkan Spanyol 3-2. Pertemuan Nations League berikutnya pada Juni 2023 berakhir 0-0, satu-satunya hasil imbang dalam rangkaian tersebut.

Klasemen

Grp. 3 Performa # M M S K G K +/- POIN Performa 1 Spain ESP 3 3 0 0 10 4 +6 9 M M M 2 England ENG 3 2 0 1 11 3 +8 6 M M K 3 Croatia CRO 3 1 0 2 3 12 -9 3 K K M 4 Czechia CZE 3 0 0 3 2 7 -5 0 K K K Championship Playoff Play-off degradasi Degradasi

Di Grup 3 Liga A UEFA Nations League, Spanyol saat ini berada di puncak klasemen sementara Kroasia menempati posisi ketiga, membuat laga ini menjadi pertarungan langsung dengan implikasi signifikan terhadap perkembangan grup.