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UEFA Nations League A
team-logoCroatia
Stadion Poljud
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Pratinjau Kroasia vs Spanyol di UEFA Nations League A: Semua yang perlu Anda ketahui

UEFA Nations League A
Croatia
Spain
L. Yamal

Pratinjau pertandingan komprehensif Kroasia vs Spanyol di UEFA Nations League A. Kami membahas taktik, kabar tim, performa, dan lainnya.

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UEFA Nations League A - Pekan 4
Stadion Poljud

Kroasia vs Spanyol dimulai pada 6 Okt 2026 pukul 14.45 EST dan 18.45 GMT.

Juara dunia menghadapi Kroasia yang terluka

Spanyol sedang dalam performa sangat panas menjelang pertemuan mereka dengan Kroasia yang babak belur saat menghadapi Inggris pada pertandingan terakhir.

Spanyol tampak tanpa cela di bawah De La Fuente

Spanyol kini tidak terkalahkan dalam 41 pertandingan, memenangi 10 laga terakhir mereka, dan nyaman dengan tiga kemenangan dari tiga pertandingan di kompetisi ini. Mereka terlalu tangguh bagi Ceko pada laga terakhir, menang 3-1 berkat gol dari Lanmine Yamal, Rodri, dan Mikel Merino.

FBL-EUR-NATIONS-ESP-CZEGetty Images

Hari yang kelam bagi Kroasia

Kekalahan telak 7-0 Kroasia di tangan Inggris adalah kekalahan terburuk mereka sepanjang sejarah di laga internasional putra. Setelah kekalahan besar beruntun, Kroasia kini berada di posisi ketiga Grup 4 Liga A UEFA Nations League. Tim asuhan Slaven Bilic nyaris tak mungkin mendapat ujian yang lebih berat daripada menghadapi juara dunia berikutnya, tetapi itulah yang menanti mereka. Kekalahan 4-1 dari Spanyol pada pertemuan sebelumnya jelas tidak akan membuat mereka percaya diri.

FBL-EUR-NATIONS-CRO-ENGGetty Images

Statistik kunci

  • Kroasia kebobolan 2+ gol dalam lima dari enam pertemuan terakhir mereka melawan Spanyol.

Perkiraan susunan pemain

Kroasia (4231): Livakovic; Smolcic, Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Modric, Kovacic; Ivanovic, Mario Pasalic, Vlasic; Matanovic.

Spanyol (433): Simon; Fresneda, Cubarsi, Huijsen, Cucurella; Lopez, Zubimendi, Pedri; Yamal, Oyarzabal, Munoz.

Spain v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3Getty Images

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Croatia vs Spain

4-1-4-1
Croatia crest
Croatia
CRO
Formasi
Spain crest
Spain
ESP
4-2-3-1
D. LivakovicD. LivakovicJ. GvardiolJ. GvardiolI. SmolcicI. SmolcicL. VuskovicL. VuskovicJ. SutaloJ. SutaloP. SucicP. SucicL. ModricL. ModricM. PasalicM. PasalicJ. MisicJ. MisicM. BaturinaM. BaturinaI. MatanovicI. MatanovicU. SimonU. SimonD. HuijsenD. HuijsenM. CucurellaM. CucurellaR. Le NormandR. Le NormandM. PubillM. PubillM. ZubimendiM. ZubimendiF. LopezF. LopezV. MunozV. MunozL. YamalL. YamalPedriPedriM. OyarzabalM. Oyarzabal
Spain crest
Spain
ESP
4-1-4-1
Croatia

Susunan Pemain Utama

Spain

Manajer

  • S. Bilic
  • L. de la Fuente

Kroasia dilatih Slaven Bilic, meski belum ada informasi cedera atau skorsing yang terkonfirmasi pada tahap ini. Pembaruan diperkirakan akan ditambahkan menjelang kick-off.

Pelatih kepala Spanyol Luis de la Fuente juga belum memiliki kabar tim terkonfirmasi yang dicantumkan saat ini. Dean Huijsen tampil pada pertemuan sebelumnya di Seville dan telah berbicara soal kembalinya dia ke tim nasional setelah absen dari skuad Piala Dunia. Pembaruan skuad lengkap akan menyusul saat pertandingan semakin dekat.

Performa

CRO

CRO - Performa

GHA
M2-1
POR
K2-1
CZE
M1-2
ESP
K4-1
ENG
K0-7
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/15
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
ESP

ESP - Performa

FRA
M0-2
ARG
M1-0
ENG
M2-3
CRO
M4-1
CZE
M3-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
13/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Kroasia menatap laga ini setelah meraih dua kemenangan dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka, dengan satu kekalahan tambahan melengkapi rangkaian yang campur aduk. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 4-1 dari Spanyol di Seville, dan sebelum itu mereka mengalahkan Ceko 2-1 di Nations League. Perjalanan mereka di Piala Dunia mencakup kemenangan atas Ghana dan Panama, tetapi mereka disingkirkan Portugal di babak 16 besar. Dalam lima pertandingan tersebut, Kroasia mencetak tujuh gol dan kebobolan sembilan, mencerminkan tim yang mampu menghasilkan ancaman serangan tetapi rentan terhadap kelengahan bertahan saat melawan lawan papan atas.

Spanyol memenangi masing-masing dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 4-1 atas Kroasia, dan sebelum itu mereka mengalahkan Inggris 3-2 pada laga pembuka Nations League. Perjalanan Piala Dunia yang mendahului kampanye ini mencakup kemenangan atas Belgia, Prancis, dan Argentina di final, dengan Spanyol hanya kebobolan dua kali dalam lima pertandingan tersebut, keduanya di Nations League. Ini adalah rangkaian yang menegaskan kualitas serangan mereka sekaligus organisasi pertahanan mereka.

Rekor pertemuan

Head to Head

CroatiaSeriSpain
1
0
4
UEFA Nations League A
Spain badge
Spain
ESP
4
Croatia badge
Croatia
CRO
1
FT
European Championship
Spain badge
Spain
ESP
3
Croatia badge
Croatia
CRO
0
FT
UEFA Nations League A
Croatia badge
Croatia
CRO
0
Spain badge
Spain
ESP
0
FT
European Championship
Croatia badge
Croatia
CRO
3
Spain badge
Spain
ESP
5
FT
UEFA Nations League A
Croatia badge
Croatia
CRO
3
Spain badge
Spain
ESP
2
FT
4Gol yang Dicetak11
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi hanya beberapa hari lalu, ketika Spanyol menang 4-1 di Seville dalam ajang Nations League. Jika menilik lima pertemuan terakhir, Spanyol memegang keunggulan yang jelas, dengan hasil termasuk kemenangan 3-0 di Euro 2024 dan kemenangan 5-3 di Euro 2020 setelah perpanjangan waktu. Satu-satunya kemenangan Kroasia dalam rangkaian terbaru ini datang pada laga Nations League pada November 2018, saat mereka mengalahkan Spanyol 3-2. Pertemuan Nations League berikutnya pada Juni 2023 berakhir 0-0, satu-satunya hasil imbang dalam rangkaian tersebut.

Klasemen

Grp. 3

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
SpainSpainESP
3300104+69
M
M
M
2
EnglandEnglandENG
3201113+86
M
M
K
3
CroatiaCroatiaCRO
3102312-93
K
K
M
4
CzechiaCzechiaCZE
300327-50
K
K
K
Championship Playoff
Play-off degradasi
Degradasi

Di Grup 3 Liga A UEFA Nations League, Spanyol saat ini berada di puncak klasemen sementara Kroasia menempati posisi ketiga, membuat laga ini menjadi pertarungan langsung dengan implikasi signifikan terhadap perkembangan grup.

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