Pratinjau Juventus vs Lazio di Serie A: Semua yang perlu Anda ketahui

Serie A - Pekan 7 18 Okt 2026 - 14.45 Allianz Stadium

Juventus vs Lazio dimulai pada 18 Oktober 2026 pukul 14.45 EST atau 18.45 GMT.

Juve yang dilanda cedera bersiap menjamu Lazio

Juventus kehilangan sejumlah pemain kunci

Juventus mengawali musim dengan tidak konsisten. Mereka mengumpulkan 11 poin dari enam pertandingan, tetapi hanya menang sekali dalam empat laga terakhir. Di kompetisi Eropa, hasil mereka lebih baik dengan kemenangan atas Celta Vigo dan NEC Nijmegen di Liga Europa. Namun, menghadapi Lazio akan menjadi ujian yang lebih berat. Randal Kolo Muani mencetak gol dalam dua pertandingan terakhir Juventus, yang keduanya berlangsung di kandang lawan.

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Lazio sedang melaju kencang

Belum terkalahkan dalam enam pertandingan Serie A musim ini, Lazio asuhan Gennaro Gattuso baru kehilangan dua poin dan berada di puncak klasemen bersama Inter, sang juara bertahan Scudetto. Andrea Pinamonti sedang tajam di depan gawang, mencetak gol dalam tiga pertandingan beruntun bagi tim Gattuso.

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Statistik penting dan kabar cedera

Lazio tak terkalahkan dalam tiga pertemuan terakhir dengan Juve.

Lazio mencetak gol pembuka dalam lima dari enam pertandingan Serie A mereka musim ini.

Juventus dilanda banyak cedera, dengan absennya Kenan Yıldız menjadi kehilangan terbesar. Lazio mungkin tidak diperkuat Albert Guðmundsson dan Nicolò Rovella.

Kabar tim dan skuad

Juventus menghadapi pertandingan ini dengan daftar cedera yang panjang. Jeff Ekhator, Kenan Yildiz, Khephren Thuram-Ulien, Manuel Locatelli, Jeremie Boga, Augusto Owusu, Kamil Grabara, dan Arkadiusz Milik semuanya absen, sehingga pilihan Luciano Spalletti di berbagai lini menjadi terbatas. Saat ini tidak ada pemain yang tercatat menjalani skorsing. Informasi mengenai perkiraan susunan pemain akan ditambahkan menjelang pertandingan.

Masalah cedera Lazio lebih sedikit, tetapi tetap patut diperhatikan. Matteo Cancellieri, Albert Gudmundsson, dan Alessio Furlanetto tidak tersedia bagi Gennaro Gattuso, yang selebihnya dapat mengandalkan skuad yang relatif stabil.

Performa

Juventus meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir imbang 1-1 di kandang Cagliari dalam ajang Serie A, ketika sundulan Kolo Muani menyelamatkan satu poin. Hasil terbaik Juventus dalam periode tersebut adalah kemenangan telak 5-0 atas NEC Nijmegen di Liga Europa. Namun, kekalahan beruntun dari Sassuolo di Serie A dan Cremonese dalam laga persahabatan menunjukkan inkonsistensi yang harus diatasi Spalletti.

Lazio jauh lebih konsisten, memenangi tiga dari lima pertandingan terakhir dan bermain imbang dalam dua laga lainnya. Mereka terakhir mengalahkan Monza 3-1 dan sebelumnya bermain imbang 2-2 melawan AC Milan, menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing dengan tim-tim papan atas liga. Tiga kemenangan dari lima laga, disertai banyak gol, menegaskan alasan tim Gattuso menempati posisinya saat ini di klasemen.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir kedua tim berakhir 2-2 di Allianz Stadium pada Februari 2026, hasil yang mencerminkan ketatnya persaingan mereka. Dalam lima pertemuan terakhir, Lazio memiliki catatan lebih baik: satu kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan di Serie A, ditambah satu kemenangan di Coppa Italia. Jumlah gol kedua tim dalam rangkaian pertemuan itu juga relatif berimbang, dan sebagian besar laga ditentukan oleh selisih tipis.

Klasemen

Di klasemen Serie A saat ini, Lazio berada di posisi kedua, sedangkan Juventus di posisi keenam. Selisih tersebut membuat laga kandang ini menjadi kesempatan bagi Juventus untuk memangkas jarak dari tim-tim yang memimpin persaingan pada awal musim.