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Serie A
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Pratinjau Juventus vs Lazio di Serie A: Semua yang perlu Anda ketahui

Juventus vs Lazio
Juventus
Lazio
Serie A

Pratinjau lengkap laga Juventus kontra Lazio di Serie A. Kami membahas taktik, kabar tim, performa terkini, dan lainnya.

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Serie A - Pekan 7
Allianz Stadium

Juventus vs Lazio dimulai pada 18 Oktober 2026 pukul 14.45 EST atau 18.45 GMT.

Juve yang dilanda cedera bersiap menjamu Lazio

Juventus kehilangan sejumlah pemain kunci

Juventus mengawali musim dengan tidak konsisten. Mereka mengumpulkan 11 poin dari enam pertandingan, tetapi hanya menang sekali dalam empat laga terakhir. Di kompetisi Eropa, hasil mereka lebih baik dengan kemenangan atas Celta Vigo dan NEC Nijmegen di Liga Europa. Namun, menghadapi Lazio akan menjadi ujian yang lebih berat. Randal Kolo Muani mencetak gol dalam dua pertandingan terakhir Juventus, yang keduanya berlangsung di kandang lawan.

FBL-EUR-C3-CELTA-JUVENTUSGetty Images

Lazio sedang melaju kencang

Belum terkalahkan dalam enam pertandingan Serie A musim ini, Lazio asuhan Gennaro Gattuso baru kehilangan dua poin dan berada di puncak klasemen bersama Inter, sang juara bertahan Scudetto. Andrea Pinamonti sedang tajam di depan gawang, mencetak gol dalam tiga pertandingan beruntun bagi tim Gattuso.

SS Lazio v AC Monza - Serie A 2026/27Getty Images

Statistik penting dan kabar cedera

  • Lazio tak terkalahkan dalam tiga pertemuan terakhir dengan Juve.
  • Lazio mencetak gol pembuka dalam lima dari enam pertandingan Serie A mereka musim ini.
  • Juventus dilanda banyak cedera, dengan absennya Kenan Yıldız menjadi kehilangan terbesar. Lazio mungkin tidak diperkuat Albert Guðmundsson dan Nicolò Rovella.

Kabar tim dan skuad

Kemungkinan susunan pemain Juventus vs Lazio

4-2-3-1
Juventus crest
Juventus
JUV
page.match.formation.title
Lazio crest
Lazio
LAZ
4-3-3
G. VicarioG. VicarioM. CelikM. CelikJ. LucumiJ. LucumiG. BremerG. BremerP. KaluluP. KaluluN. GonzalezN. GonzalezW. McKennieW. McKennieP. SarrP. SarrC. ConceicaoC. ConceicaoD. LuizD. LuizR. Kolo MuaniR. Kolo MuaniC. MandasC. MandasD. DoekhiD. DoekhiR. Floriani MussoliniR. Floriani MussoliniN. TavaresN. TavaresO. ProvstgaardO. ProvstgaardR. BelahyaneR. BelahyaneD. FrattesiD. FrattesiK. TaylorK. TaylorM. ZaccagniM. ZaccagniG. IsaksenG. IsaksenT. NoslinT. Noslin
Lazio crest
Lazio
LAZ
4-2-3-1
Juventus

Susunan Pemain Utama

Lazio

Manajer

  • L. Spalletti
  • G. Gattuso

Juventus menghadapi pertandingan ini dengan daftar cedera yang panjang. Jeff Ekhator, Kenan Yildiz, Khephren Thuram-Ulien, Manuel Locatelli, Jeremie Boga, Augusto Owusu, Kamil Grabara, dan Arkadiusz Milik semuanya absen, sehingga pilihan Luciano Spalletti di berbagai lini menjadi terbatas. Saat ini tidak ada pemain yang tercatat menjalani skorsing. Informasi mengenai perkiraan susunan pemain akan ditambahkan menjelang pertandingan.

Masalah cedera Lazio lebih sedikit, tetapi tetap patut diperhatikan. Matteo Cancellieri, Albert Gudmundsson, dan Alessio Furlanetto tidak tersedia bagi Gennaro Gattuso, yang selebihnya dapat mengandalkan skuad yang relatif stabil.

Performa

JUV

JUV - Performa

NEC
M5-0
ATA
M2-0
CRE
K0-1
CGL
S1-1
CEL
M1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
LAZ

LAZ - Performa

MIL
S2-2
VEN
M0-2
ARE
M2-0
JUV
S3-3
MON
M3-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Juventus meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir imbang 1-1 di kandang Cagliari dalam ajang Serie A, ketika sundulan Kolo Muani menyelamatkan satu poin. Hasil terbaik Juventus dalam periode tersebut adalah kemenangan telak 5-0 atas NEC Nijmegen di Liga Europa. Namun, kekalahan beruntun dari Sassuolo di Serie A dan Cremonese dalam laga persahabatan menunjukkan inkonsistensi yang harus diatasi Spalletti.

Lazio jauh lebih konsisten, memenangi tiga dari lima pertandingan terakhir dan bermain imbang dalam dua laga lainnya. Mereka terakhir mengalahkan Monza 3-1 dan sebelumnya bermain imbang 2-2 melawan AC Milan, menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing dengan tim-tim papan atas liga. Tiga kemenangan dari lima laga, disertai banyak gol, menegaskan alasan tim Gattuso menempati posisinya saat ini di klasemen.

Rekor pertemuan

Head to Head

JuventusSeriLazio
1
2
2
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
2
Lazio badge
Lazio
LAZ
2
FT
Serie A
Lazio badge
Lazio
LAZ
1
Juventus badge
Juventus
JUV
0
FT
Serie A
Lazio badge
Lazio
LAZ
1
Juventus badge
Juventus
JUV
1
FT
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
1
Lazio badge
Lazio
LAZ
0
FT
Coppa Italia
Lazio badge
Lazio
LAZ
2
Juventus badge
Juventus
JUV
1
FT
5Gol yang Dicetak6
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Pertemuan terakhir kedua tim berakhir 2-2 di Allianz Stadium pada Februari 2026, hasil yang mencerminkan ketatnya persaingan mereka. Dalam lima pertemuan terakhir, Lazio memiliki catatan lebih baik: satu kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan di Serie A, ditambah satu kemenangan di Coppa Italia. Jumlah gol kedua tim dalam rangkaian pertemuan itu juga relatif berimbang, dan sebagian besar laga ditentukan oleh selisih tipis.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
InterInterINT
6510188+1016
M
S
M
M
M
2
LazioLazioLAZ
6510114+716
M
M
S
M
M
3
RomaRomaROM
6420143+1114
S
S
M
M
M
4
CagliariCagliariCGL
641163+313
S
M
M
M
K
5
AC MilanAC MilanMIL
6330115+612
S
M
S
S
M
6
JuventusJuventusJUV
632195+411
S
M
K
S
M
7
ComoComoCOM
632196+311
S
K
M
M
M
8
SSC NapoliSSC NapoliNAP
6312106+410
M
S
M
K
K
9
FrosinoneFrosinoneFRC
631297+210
K
M
S
M
M
10
AtalantaAtalantaATA
63038809
M
K
K
K
M
11
SassuoloSassuoloSAS
6222101008
S
K
M
S
M
12
TorinoTorinoTOR
621379-27
M
S
K
M
K
13
LecceLecceLEC
6204612-66
K
K
M
K
K
14
BolognaBolognaBOL
612357-25
M
S
K
S
K
15
UdineseUdineseUDI
6114913-44
K
K
K
K
M
16
MonzaMonzaMON
6114915-64
K
M
K
S
K
17
GenoaGenoaGEN
6114511-64
M
K
S
K
K
18
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
6114410-64
K
M
K
S
K
19
FiorentinaFiorentinaFIO
6114714-74
K
S
M
K
K
20
VeneziaVeneziaVEN
6006516-110
K
K
K
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

Di klasemen Serie A saat ini, Lazio berada di posisi kedua, sedangkan Juventus di posisi keenam. Selisih tersebut membuat laga kandang ini menjadi kesempatan bagi Juventus untuk memangkas jarak dari tim-tim yang memimpin persaingan pada awal musim.

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