Pratinjau Inter vs VfB Stuttgart di Liga Champions

Champions League - Pekan 5 25 Nov 2026 - 15.00 Giuseppe Meazza

Inter menjamu VfB Stuttgart di Liga Champions di Giuseppe Meazza, Milan, pada Rabu. Kedua tim berada di paruh bawah klasemen fase liga, dengan Inter di posisi ke-15 dan Stuttgart ke-14.

Pertahanan Inter tidak seperti biasanya, mudah kebobolan

Inter menghadapi laga ini setelah bermain imbang 4-4 dalam pertandingan yang berlangsung kacau melawan Atalanta di Serie A. Mereka sempat unggul 2-0, 3-1, dan 4-2 di Bergamo, tetapi gagal mempertahankan keunggulan. Cristian Chivu menyebut penampilan mereka "lembek dan dangkal". Inter ingin memperkuat pertahanan setelah kebobolan empat gol dalam dua laga kandang terakhir mereka di Liga Champions. Pio Esposito mencetak hat-trick untuk Inter melawan Atalanta, yang sedikit menghibur, tetapi pertahanan mereka merupakan yang terburuk di antara enam tim teratas Serie A, dengan 17 gol kebobolan dalam 12 pertandingan.

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Hasil Stuttgart belakangan ini naik turun

Stuttgart bertandang setelah bermain imbang 0-0 di markas Schalke dalam ajang Bundesliga. Tim asuhan Sebastian Hoeness sebelumnya mengalahkan Werder Bremen 1-0, tetapi kalah 2-0 di kandang Galatasaray pada laga Liga Champions terakhir mereka. Meski demikian, Stuttgart belakangan sulit dibobol, dengan lima kali tidak kebobolan dalam 10 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Namun, mencetak gol di laga tandang juga masih menjadi masalah.

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Statistik penting & kabar cedera

Inter mencetak 36 gol dalam 15 pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Kapten Inter Lautaro Martinez sudah kembali berlatih setelah mengalami cedera jangka panjang, tetapi tidak akan menjadi starter dalam laga ini.

Stuttgart gagal mencetak gol dalam tiga dari lima laga tandang terakhir mereka.

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Perkiraan susunan pemain

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram.

Stuttgart (3-4-1-2): Bredlow; Hendriks, Chabot, Mittelstadt; Leweling, Promel, Karazor, Fuhrich; El Khannouss; Undav, Demirovic.

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