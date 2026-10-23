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Bundesliga
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Pratinjau Freiburg vs Bayern Munich di Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Freiburg vs Bayern Munich
Freiburg
Bayern Munich
Bundesliga
H. Kane

Pratinjau lengkap laga Freiburg kontra Bayern Munich di Bundesliga, yang mempertemukan tim peringkat ketiga dan pemuncak klasemen. Kami membahas taktik, kabar tim, dan lainnya.

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Bundesliga - Pekan 7
Europa-Park Stadion

Freiburg vs Bayern Munich akan dimulai pada 25 Oktober 2026 pukul 11.30 EST dan 15.30 GMT.

Bayern menghadapi ujian berat pertama di Bundesliga

Dua kekalahan beruntun sedikit meredupkan awal musim Freiburg, tetapi mereka tetap akan menjadi ujian berat bagi pemuncak klasemen Bayern Munich yang bertandang pada Minggu.

Freiburg turun dari puncak

Kekalahan dari Bayer Leverkusen pada laga Bundesliga terakhir membuat Freiburg kehilangan posisi di puncak klasemen. Mereka kemudian kalah dari Monaco di Liga Konferensi Europa pada tengah pekan. Tim asuhan Julian Schuster belum mencatatkan nirbobol sejak 12 September, tetapi akan yakin bisa menjebol pertahanan Bayern yang selalu kebobolan dalam empat pertandingan terakhir.

Bayer 04 Leverkusen v Sport-Club Freiburg - Bundesliga 2026/27Getty Images

Bayern yang produktif selalu menjadi ancaman

Kandidat terdepan peraih Ballon d'Or, Harry Kane, kembali menunjukkan ketajamannya bersama Bayern dengan mencetak gol dan memberikan assist saat bermain imbang 2-2 melawan Arsenal di Liga Champions pada tengah pekan. Itu merupakan gol ke-16 sepanjang kariernya ke gawang Arsenal. Bayern mengalahkan Leipzig 6-1 pada laga Bundesliga terakhir, meski, secara mengejutkan, itu menjadi satu-satunya kemenangan mereka dalam empat pertandingan terakhir di semua kompetisi. Luis Diaz mencetak hat-trick dalam laga tersebut sebelum ditarik keluar. Ia kemudian masuk sebagai pemain pengganti saat melawan Arsenal, tetapi juga ditarik keluar menjelang akhir pertandingan. Karena itu, partisipasinya dalam laga ini sangat diragukan.

FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Statistik penting & kabar cedera

  • Harry Kane telah mencetak 16 gol musim ini untuk klub dan negaranya, serta mencetak gol dalam tiga pertemuan terakhirnya dengan Freiburg.
  • Jamal Musiala masih akan absen dalam jangka panjang bagi tim tamu.
  • Freiburg selalu kebobolan saat menghadapi Bayern dalam 27 pertemuan terakhir.
  • Freiburg memenangi lima laga kandang terakhirnya.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Freiburg vs Bayern Munich

4-2-3-1
Freiburg crest
Freiburg
SCF
page.match.formation.title
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
4-2-3-1
M. BackhausM. BackhausJ. MakengoJ. MakengoM. GinterM. GinterP. TreuP. TreuP. LienhartP. LienhartK. GotoK. GotoD. ScherhantD. ScherhantM. EggesteinM. EggesteinY. EngelhardtY. EngelhardtJ. BesteJ. BesteI. MatanovicI. MatanovicJ. UrbigJ. UrbigM. KimM. KimD. UpamecanoD. UpamecanoK. LaimerK. LaimerN. BrownN. BrownS. GnabryS. GnabryA. PavlovicA. PavlovicI. SaibariI. SaibariH. ItoH. ItoM. OliseM. OliseH. KaneH. Kane
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
4-2-3-1
Freiburg

Susunan Pemain Utama

Bayern Munich

Manajer

  • J. Schuster
  • V. Kompany

Freiburg akan kehilangan Florent Muslija, Bruno Ogbus, dan Berkay Yilmaz akibat cedera. Julian Schuster tidak perlu menghadapi masalah skorsing, sementara pembaruan mengenai perkiraan susunan pemain akan ditambahkan menjelang sepak mula.

Bayern Munich kehilangan Jamal Musiala dan Tarek Buchmann akibat cedera. Vincent Kompany tidak memiliki masalah skorsing, meski kondisi kebugaran skuad mungkin akan diperbarui menjelang akhir pekan setelah pertandingan Liga Champions pada tengah pekan.

Performa

SCF

SCF - Performa

LUZ
M4-2
S04
M2-1
JAB
M3-2
B04
K2-1
ASM
K3-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/10
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
FCB

FCB - Performa

FCU
M7-0
FCA
S2-2
VIK
S3-3
RBL
M6-1
ARS
S2-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
20/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Freiburg memasuki pertandingan ini dengan catatan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dari lima laga terakhir di semua kompetisi. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Bayer Leverkusen di Bundesliga. Sebelumnya, mereka bangkit dari hasil imbang melawan Eintracht Frankfurt dengan meraih kemenangan beruntun atas Schalke 04 dan Jablonec. Dalam lima laga tersebut, Freiburg mencetak 12 gol dan kebobolan sembilan kali.

Bayern Munich mencatatkan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan tidak mengalami kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Hasil teranyar mereka adalah imbang 2-2 melawan Arsenal di Liga Champions. Sebelumnya, mereka menghajar RB Leipzig 6-1 di Bundesliga. Bayern mencetak 20 gol dan kebobolan delapan kali dalam lima laga tersebut, yang mencerminkan produktivitas serangan sekaligus kerentanan pertahanan mereka sesekali.

Rekor pertemuan

Head to Head

FreiburgSeriBayern Munich
0
1
4
Bundesliga
Freiburg badge
Freiburg
SCF
2
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
3
FT
Bundesliga
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
6
Freiburg badge
Freiburg
SCF
2
FT
Bundesliga
Freiburg badge
Freiburg
SCF
1
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
2
FT
Bundesliga
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
2
Freiburg badge
Freiburg
SCF
0
FT
Bundesliga
Freiburg badge
Freiburg
SCF
2
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
2
FT
7Gol yang Dicetak15
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada April 2026, ketika Bayern menang 3-2 di Europa-Park Stadion dalam laga Bundesliga. Dalam lima pertemuan terakhir, Bayern meraih empat kemenangan dan satu hasil imbang, dengan mencetak 19 gol berbanding sembilan gol Freiburg. Satu-satunya poin yang diraih Freiburg dalam rentang itu berasal dari hasil imbang 2-2 di Allianz Arena pada Maret 2024.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Bayern MunichBayern MunichFCB
6420225+1714
M
S
M
M
S
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
6420114+714
S
S
M
M
M
3
FreiburgFreiburgSCF
6411156+913
K
M
S
M
M
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
6411169+713
M
M
M
S
M
5
Mainz 05Mainz 05M05
63121410+410
M
K
M
K
M
6
ElversbergElversbergELV
63121211+110
M
K
S
K
M
7
RB LeipzigRB LeipzigRBL
63031611+59
K
M
K
M
K
8
Werder BremenWerder BremenSVW
6231121209
S
S
M
S
M
9
Hamburger SVHamburger SVHSV
6303615-99
M
M
M
K
K
10
AugsburgAugsburgFCA
62221612+48
K
S
K
S
M
11
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
62221016-68
M
K
S
M
K
12
FC KoelnFC KoelnKOE
6213811-37
K
M
K
S
K
13
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
6204810-26
K
M
K
K
M
14
HoffenheimHoffenheimTSG
62041114-36
M
K
K
M
K
15
Schalke 04Schalke 04S04
612347-35
K
K
S
M
S
16
PaderbornPaderbornSCP
612359-45
S
K
M
K
K
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
6123517-125
S
M
K
K
K
18
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
6006820-120
K
K
K
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Play-off degradasi
Degradasi

Di klasemen Bundesliga, Bayern Munich saat ini menempati posisi pertama, sementara Freiburg berada di peringkat ketiga.

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