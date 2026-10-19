Pratinjau Bournemouth vs AC Milan di Liga Europa UEFA: Semua yang perlu Anda ketahui

AFC Bournemouth vs AC Milan: Detail pertandingan

Europa League - Pekan 3 22 Okt 2026 - 15.00 Vitality Stadium

AFC Bournemouth dan AC Milan akan memulai pertandingan pada 22 Oktober 2026 pukul 19.00 GMT (15.00 EST / 20.00 BST / 21.00 SAST).

Bournemouth menjamu raksasa Italia pada malam bersejarah

AFC Bournemouth menjamu AC Milan, juara Eropa tujuh kali, di Vitality Stadium pada pertandingan ketiga fase liga Liga Europa UEFA 2026/27. Tim asal pesisir selatan Inggris itu ingin menunjukkan kemampuan di kandang sekaligus memperkokoh posisi di papan atas klasemen Liga Europa. Sementara itu, AC Milan bertandang ke Dorset berbekal momentum produktivitas gol di kompetisi domestik dan Eropa, serta bertekad meraih tiga poin lagi di Inggris.

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Kemenangan meyakinkan Bournemouth atas Sunderland di kandang

Bournemouth menghadapi pertandingan Kamis malam setelah meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas Sunderland di kandang dalam laga Liga Primer pada Minggu, 18 Oktober. Marcus Tavernier membuka skor pada menit keenam sebelum Evanilson menggandakan keunggulan tak lama setelah turun minum (48'). Kemenangan domestik itu menyusul keberhasilan mereka mengalahkan Sturm Graz 3-0 pada pertandingan kedua Liga Europa, 15 Oktober. Dengan kontribusi penyerang Evanilson dan pengatur serangan di sisi sayap Marcus Tavernier, tim asuhan Marco Rose pun mencatat dua kemenangan beruntun tanpa kebobolan di Vitality Stadium.

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AC Milan menang beruntun dengan banyak gol

AC Milan bertandang ke Inggris dengan lini serang yang tengah produktif. Pada Minggu, 18 Oktober, Milan meraih kemenangan sengit 3-2 atas Atalanta di San Siro dalam laga Serie A, dengan Gonçalo Ramos, Adrien Rabiot, dan Mario Gila masing-masing mencetak gol. Sebelumnya, Milan menang telak 4-0 di kandang FC Red Bull Salzburg pada pertandingan kedua Liga Europa (15 Oktober). Berkat kreativitas Luka Modrić dan Adrien Rabiot serta ancaman Christian Pulisic dari sisi sayap, Milan membawa daya gedor yang patut diwaspadai dalam lawatan pada Kamis ini.

Kabar tim & skuad

Belum ada informasi yang dikonfirmasi mengenai cedera atau skorsing di Bournemouth asuhan Marco Rose menjelang pertandingan ini. Kabar tim diperkirakan akan diperbarui mendekati sepak mula.

Detail skuad AC Milan asuhan Ruben Amorim juga belum dikonfirmasi pada tahap ini. Informasi terbaru mengenai ketersediaan pemain akan ditambahkan setelah klub merilisnya menjelang pertandingan.

Performa

Bournemouth menghadapi laga ini dengan catatan tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-0 atas Sunderland di Liga Primer, setelah sebelumnya mengalahkan Sturm Graz 3-0 di Liga Europa. Dua kekalahan dalam periode tersebut terjadi saat menghadapi Chelsea, yang mengalahkan mereka 5-1 di liga, dan Liverpool, yang menang 1-0. Tim asuhan Rose mencetak delapan gol dan kebobolan tujuh kali dalam lima pertandingan itu, dengan performa mereka di Eropa lebih baik daripada catatan domestiknya.

Milan datang dengan catatan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Hasil terbarunya adalah kemenangan 3-2 atas Atalanta di Serie A, setelah sebelumnya menang 4-0 atas Salzburg di Liga Europa. Dalam periode itu, mereka juga bermain imbang 1-1 melawan Sassuolo dan menang 3-0 atas Lecce. Satu-satunya kekalahan mereka adalah hasil 0-2 dari Benfica di kompetisi Eropa. Tim asuhan Amorim mencetak 10 gol dan kebobolan lima kali dalam lima pertandingan tersebut.

Rekor pertemuan

Head to Head Seri 0 0 1 Club Friendlies AFC Bournemouth BOU 1 AC Milan MIL 2 FT 1 Gol yang Dicetak 2 Pertandingan lebih dari 2.5 gol 1 / 1 Kedua tim sama-sama mencetak gol 1 / 1

Kedua klub baru sekali bertemu dalam catatan pertemuan mereka, yakni pada laga persahabatan antarklub pada September 2016 ketika AC Milan menang 2-1 di Vitality Stadium. Dengan hanya satu pertemuan yang tercatat, tidak banyak riwayat pertemuan yang bisa dijadikan acuan. Laga Liga Europa ini pun akan menjadi penentu awal corak persaingan mereka pada masa mendatang.