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Europa League
team-logoAFC Bournemouth
Vitality Stadium
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Pratinjau Bournemouth vs AC Milan di Liga Europa UEFA: Semua yang perlu Anda ketahui

AFC Bournemouth vs AC Milan
Europa League
AFC Bournemouth
AC Milan

Pratinjau lengkap pertandingan AFC Bournemouth melawan AC Milan di Liga Europa UEFA. Kami mengulas hasil terbaru kedua tim di kompetisi domestik dan Eropa, performa mereka, serta sorotan utama menjelang laga matchday ketiga pada Kamis malam di Vitality Stadium, Bournemouth.

AFC Bournemouth vs AC Milan: Detail pertandingan

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Europa League - Pekan 3
Vitality Stadium

AFC Bournemouth dan AC Milan akan memulai pertandingan pada 22 Oktober 2026 pukul 19.00 GMT (15.00 EST / 20.00 BST / 21.00 SAST).

Bournemouth menjamu raksasa Italia pada malam bersejarah

AFC Bournemouth menjamu AC Milan, juara Eropa tujuh kali, di Vitality Stadium pada pertandingan ketiga fase liga Liga Europa UEFA 2026/27. Tim asal pesisir selatan Inggris itu ingin menunjukkan kemampuan di kandang sekaligus memperkokoh posisi di papan atas klasemen Liga Europa. Sementara itu, AC Milan bertandang ke Dorset berbekal momentum produktivitas gol di kompetisi domestik dan Eropa, serta bertekad meraih tiga poin lagi di Inggris.

AFC Bournemouth v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images

Kemenangan meyakinkan Bournemouth atas Sunderland di kandang

Bournemouth menghadapi pertandingan Kamis malam setelah meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas Sunderland di kandang dalam laga Liga Primer pada Minggu, 18 Oktober. Marcus Tavernier membuka skor pada menit keenam sebelum Evanilson menggandakan keunggulan tak lama setelah turun minum (48'). Kemenangan domestik itu menyusul keberhasilan mereka mengalahkan Sturm Graz 3-0 pada pertandingan kedua Liga Europa, 15 Oktober. Dengan kontribusi penyerang Evanilson dan pengatur serangan di sisi sayap Marcus Tavernier, tim asuhan Marco Rose pun mencatat dua kemenangan beruntun tanpa kebobolan di Vitality Stadium.

AC Milan v Atalanta BC - Serie A 2026/27Getty Images

AC Milan menang beruntun dengan banyak gol

AC Milan bertandang ke Inggris dengan lini serang yang tengah produktif. Pada Minggu, 18 Oktober, Milan meraih kemenangan sengit 3-2 atas Atalanta di San Siro dalam laga Serie A, dengan Gonçalo Ramos, Adrien Rabiot, dan Mario Gila masing-masing mencetak gol. Sebelumnya, Milan menang telak 4-0 di kandang FC Red Bull Salzburg pada pertandingan kedua Liga Europa (15 Oktober). Berkat kreativitas Luka Modrić dan Adrien Rabiot serta ancaman Christian Pulisic dari sisi sayap, Milan membawa daya gedor yang patut diwaspadai dalam lawatan pada Kamis ini.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain AFC Bournemouth vs AC Milan

Manajer

  • M. Rose

Belum ada informasi yang dikonfirmasi mengenai cedera atau skorsing di Bournemouth asuhan Marco Rose menjelang pertandingan ini. Kabar tim diperkirakan akan diperbarui mendekati sepak mula.

Detail skuad AC Milan asuhan Ruben Amorim juga belum dikonfirmasi pada tahap ini. Informasi terbaru mengenai ketersediaan pemain akan ditambahkan setelah klub merilisnya menjelang pertandingan.

Performa

BOU

BOU - Performa

RSO
M1-2
LIV
K0-1
CHE
K5-1
SGR
M3-0
SUN
M2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
MIL

MIL - Performa

BEN
K0-2
LEC
M3-0
SAS
S1-1
SAL
M0-4
ATA
M3-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Bournemouth menghadapi laga ini dengan catatan tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-0 atas Sunderland di Liga Primer, setelah sebelumnya mengalahkan Sturm Graz 3-0 di Liga Europa. Dua kekalahan dalam periode tersebut terjadi saat menghadapi Chelsea, yang mengalahkan mereka 5-1 di liga, dan Liverpool, yang menang 1-0. Tim asuhan Rose mencetak delapan gol dan kebobolan tujuh kali dalam lima pertandingan itu, dengan performa mereka di Eropa lebih baik daripada catatan domestiknya.

Milan datang dengan catatan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Hasil terbarunya adalah kemenangan 3-2 atas Atalanta di Serie A, setelah sebelumnya menang 4-0 atas Salzburg di Liga Europa. Dalam periode itu, mereka juga bermain imbang 1-1 melawan Sassuolo dan menang 3-0 atas Lecce. Satu-satunya kekalahan mereka adalah hasil 0-2 dari Benfica di kompetisi Eropa. Tim asuhan Amorim mencetak 10 gol dan kebobolan lima kali dalam lima pertandingan tersebut.

Rekor pertemuan

Head to Head

AFC BournemouthSeriAC Milan
0
0
1
Club Friendlies
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
1
AC Milan badge
AC Milan
MIL
2
FT
1Gol yang Dicetak2
Pertandingan lebih dari 2.5 gol1/1
Kedua tim sama-sama mencetak gol1/1

Kedua klub baru sekali bertemu dalam catatan pertemuan mereka, yakni pada laga persahabatan antarklub pada September 2016 ketika AC Milan menang 2-1 di Vitality Stadium. Dengan hanya satu pertemuan yang tercatat, tidak banyak riwayat pertemuan yang bisa dijadikan acuan. Laga Liga Europa ini pun akan menjadi penentu awal corak persaingan mereka pada masa mendatang.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
M
M
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
M
M
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
M
M
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
M
M
5
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
220051+46
M
M
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
M
M
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
M
M
8
LyonLyonOL
220053+26
M
M
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
M
M
10
Olympiakos PiraeusOlympiakos PiraeusOLY
220031+26
M
M
11
Sparta PrahaSparta PrahaSPP
211052+34
S
M
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
S
M
13
RennesRennesREN
211021+14
M
S
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
M
S
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
K
M
16
AC MilanAC MilanMIL
210142+23
M
K
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
M
K
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
K
M
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
K
M
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
M
K
21
SalzburgSalzburgSAL
210114-33
K
M
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
S
K
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
S
K
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
K
S
24
LevskiLevskiLES
201112-11
S
K
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
K
S
27
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
201116-51
S
K
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
K
K
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
K
K
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
K
K
31
MarseilleMarseilleOM
200215-40
K
K
31
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
200215-40
K
K
33
CelticCelticCEL
200227-50
K
K
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
K
K
35
NK CeljeNK CeljeCEL
200205-50
K
K
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
K
K
Lolos ke 16 besar

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