Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
UEFA Nations League A
team-logoNetherlands
Johan Cruijff ArenA
team-logoGermany
WATCH SECURELY FROM ANYWHERE
Didukung oleh

Pratinjau Belanda vs Jerman di UEFA Nations League A: Semua yang perlu Anda ketahui

UEFA Nations League A
Germany
Netherlands
B. Brobbey
K. Havertz
J. Musiala

Pratinjau lengkap pertandingan Belanda vs Jerman di UEFA Nations League A. Kami membahas taktik, kabar tim, performa, dan lainnya.

crest
UEFA Nations League A - Pekan 1
Johan Cruijff ArenA

Belanda vs Jerman dimulai pada 24 Sept 2026 pukul 14:45 EST dan 18:45 GMT.

Jerman dengan wajah baru memulai era di bawah pelatih Jürgen Klopp saat mereka mengawali kiprah di UEFA Nations League 2026-27 dengan laga tandang melawan rival terdekat, Belanda, di Amsterdam.

Pria baru memimpin Belanda

Sosok legendaris lini tengah Spanyol, Xavi, menggantikan Ronald Koeman sebagai pelatih setelah Belanda tersingkir dari Piala Dunia oleh Maroko. Dia membuat keputusan besar dengan mencoret pencetak gol terbanyak sepanjang masa negara itu, Memphis Depay, dari skuadnya.

FBL-EUR-NATIONS-NED-TRAININGGetty Images

Wajah yang familiar di pucuk kepemimpinan Jerman

Legenda Liverpool Klopp menggantikan Julian Nagelsmann sebagai pelatih kepala menyusul kekecewaan karena tersingkir lebih awal dari Piala Dunia FIFA. Dia memulai masa jabatannya dengan empat pertandingan di UEFA Nations League pada September dan Oktober, dengan menunjuk dua skuad terpisah untuk menghadapi empat laga melawan Belanda, Yunani (x2), dan Serbia.

Germany Head Coach Announces UEFA Nations League SquadGetty Images

Pria baru di bawah mistar

Kiper Barcelona Marc Andre ter Stegen kembali ke skuad setelah cedera serius. Setelah sebelumnya selama beberapa tahun hanya menjadi pelapis Manuel Neuer, kini dia akan menikmati status sebagai nomor satu. Namun, untuk saat ini, dia harus menyingkirkan pemain Besiktas Alexander Nubel.

Brobbey merepotkan lawan

Penyerang Belanda Brian Brobbey mencetak hat-trick untuk Sunderland dalam kekalahan 5-3 baru-baru ini dari Manchester City yang tampil menggila. Striker bertubuh besar itu juga merepotkan dalam pertandingan baru-baru ini melawan juara Premier League Arsenal, jadi Jerman perlu menyusun rencana untuk meredam pemain berusia 24 tahun tersebut.

FBL-EUR-NATIONS-NED-TRAININGGetty Images

Skuad Jerman yang tidak konvensional

Klopp telah memilih dua skuad berisi 22 pemain untuk empat laga internasional Jerman. Untuk bentrokan ini dan laga melawan Yunani pada Minggu, 27 September, skuadnya adalah sebagai berikut: Marc-André ter Stegen, Alexander Nübel, Finn Dahmen, Hennes Behrens, Max Rosenfelder, Philipp Treu, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown, Josha Vagnoman, Yann-Aurel Bisseck, Joshua Kimmich, Nadiem Amiri, Yannik Engelhardt, Felix Nmecha, Anton Stach, Bambasé Conté, Kai Havertz, Chris Führich, Jamal Musiala, Lennart Karl, Younes Ebnoutalib, Serge Gnabry, Kevin Schade.

Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images

Statistik kunci & kabar cedera

  • Justin Kluivert dan Donyell Malen mundur dari skuad Belanda karena cedera, sementara Brajan Gruda mundur dari skuad Jerman.
  • Jamal Musiala memiliki tiga kontribusi gol dalam tiga pertandingan terakhirnya untuk Bayern Munich.

Perkiraan susunan pemain

Belanda (433): Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Van de Ven, Ake; Gravenberch, Veerman, Reijnders; Frimpong, Brobbey, Gakpo.

Jerman (4231): Nubel; Kimmich, Schlotterbeck, Tah, Brown; Nmecha, Amiri; Gnabry, Karl, Musiala; Havertz.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Netherlands vs Germany

4-3-3
Netherlands crest
Netherlands
NED
Formasi
Germany crest
Germany
GER
4-2-3-1
B. VerbruggenB. VerbruggenN. AkeN. AkeV. van DijkV. van DijkM. van de VenM. van de VenD. DumfriesD. DumfriesJ. VeermanJ. VeermanR. GravenberchR. GravenberchT. ReijndersT. ReijndersJ. FrimpongJ. FrimpongB. BrobbeyB. BrobbeyC. GakpoC. GakpoA. NuebelA. NuebelN. SchlotterbeckN. SchlotterbeckN. BrownN. BrownJ. TahJ. TahJ. KimmichJ. KimmichL. KarlL. KarlF. NmechaF. NmechaS. GnabryS. GnabryN. AmiriN. AmiriJ. MusialaJ. MusialaK. HavertzK. Havertz
Germany crest
Germany
GER
4-3-3
Netherlands

Susunan Pemain Utama

Germany

Manajer

  • X. Hernandez
  • J. Klopp

XI proyeksi Xavi Hernandez untuk Belanda adalah: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Virgil van Dijk, Nathan Ake, Micky van de Ven; Joey Veerman, Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders; Jeremie Frimpong, Brian Brobbey, Cody Gakpo. Saat ini tidak ada cedera atau skorsing yang tercantum untuk tim tuan rumah, dan pembaruan lebih lanjut akan ditambahkan mendekati kick-off jika situasinya berubah.

Jerman asuhan Jurgen Klopp diperkirakan akan bermain dengan Alexander Nuebel di bawah mistar di belakang empat bek yang terdiri dari Nathaniel Brown, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, dan Joshua Kimmich. Lennart Karl, Felix Nmecha, Nadiem Amiri, dan Serge Gnabry diproyeksikan beroperasi di lini tengah, dengan Jamal Musiala dan Kai Havertz memimpin serangan. Saat ini tidak ada cedera atau skorsing yang ditandai untuk tim tamu.

Performa

NED

NED - Performa

UZB
M2-1
JPN
S2-2
SWE
M5-1
TUN
M1-3
MAR
K1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
13/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
5/5
GER

GER - Performa

USA
M1-2
CUW
M7-1
CIV
M2-1
ECU
K2-1
PAR
K1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
13/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
5/5

Belanda memasuki laga ini dengan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Penampilan terbaru mereka adalah hasil imbang 1-1 melawan Maroko di Piala Dunia, yang berakhir dengan kekalahan dari sisi selisih gol atau kelolosan, sementara performa terbaik mereka dalam rangkaian itu adalah kemenangan meyakinkan 5-1 atas Swedia. Dalam lima pertandingan tersebut, Oranje mencetak 11 gol dan kebobolan enam, dengan kampanye Piala Dunia memperlihatkan ancaman serangan mereka sekaligus kerentanan sesekali di lini belakang.

Performa terkini Jerman menunjukkan cerita yang lebih beragam. Tim asuhan Klopp mencatatkan dua kemenangan, tanpa hasil imbang, dan dua kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan hasil terbaru berupa imbang 1-1 melawan Paraguay di Piala Dunia yang mengakhiri turnamen mereka. Mereka mengalahkan Curacao 7-1 di laga pembuka fase grup Piala Dunia dan menundukkan Ivory Coast 2-1, tetapi kekalahan dari Ecuador dan Paraguay di fase gugur mengakhiri kampanye mereka. Jerman mencetak 13 gol dalam lima pertandingan tersebut sambil kebobolan lima gol.

Rekor head-to-head

Head to Head

NetherlandsSeriGermany
1
2
2
UEFA Nations League A
Germany badge
Germany
GER
1
Netherlands badge
Netherlands
NED
0
FT
UEFA Nations League A
Netherlands badge
Netherlands
NED
2
Germany badge
Germany
GER
2
FT
Friendlies
Germany badge
Germany
GER
2
Netherlands badge
Netherlands
NED
1
FT
Friendlies
Netherlands badge
Netherlands
NED
1
Germany badge
Germany
GER
1
FT
European Championship Qualification
Germany badge
Germany
GER
2
Netherlands badge
Netherlands
NED
4
FT
8Gol yang Dicetak8
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

Pertemuan paling baru antara kedua tim ini berakhir dengan kemenangan 1-0 untuk Jerman dalam laga UEFA Nations League pada Oktober 2024. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 2-2 saat Belanda menjamu Jerman di kompetisi yang sama pada September 2024. Dalam lima pertemuan head-to-head terakhir, Jerman menang dua kali, Belanda sekali, dengan dua hasil imbang, dan kedua tim mencetak total gabungan 11 gol sepanjang periode itu.

Klasemen

Grp. 2

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
GermanyGermanyGER
00000000
2
GreeceGreeceGRE
00000000
3
NetherlandsNetherlandsNED
00000000
4
SerbiaSerbiaSER
00000000
Championship Playoff
Play-off degradasi
Degradasi

Di Grup 2 UEFA Nations League, Jerman saat ini menempati posisi pertama sementara Belanda berada di urutan ketiga, yang berarti tuan rumah membutuhkan hasil positif untuk memangkas jarak di puncak klasemen.

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google