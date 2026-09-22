UEFA Nations League A - Pekan 1 24 Sep 2026 - 14.45 Johan Cruijff ArenA

Belanda vs Jerman dimulai pada 24 Sept 2026 pukul 14:45 EST dan 18:45 GMT.

Jerman dengan wajah baru memulai era di bawah pelatih Jürgen Klopp saat mereka mengawali kiprah di UEFA Nations League 2026-27 dengan laga tandang melawan rival terdekat, Belanda, di Amsterdam.

Pria baru memimpin Belanda

Sosok legendaris lini tengah Spanyol, Xavi, menggantikan Ronald Koeman sebagai pelatih setelah Belanda tersingkir dari Piala Dunia oleh Maroko. Dia membuat keputusan besar dengan mencoret pencetak gol terbanyak sepanjang masa negara itu, Memphis Depay, dari skuadnya.

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Wajah yang familiar di pucuk kepemimpinan Jerman

Legenda Liverpool Klopp menggantikan Julian Nagelsmann sebagai pelatih kepala menyusul kekecewaan karena tersingkir lebih awal dari Piala Dunia FIFA. Dia memulai masa jabatannya dengan empat pertandingan di UEFA Nations League pada September dan Oktober, dengan menunjuk dua skuad terpisah untuk menghadapi empat laga melawan Belanda, Yunani (x2), dan Serbia.

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Pria baru di bawah mistar

Kiper Barcelona Marc Andre ter Stegen kembali ke skuad setelah cedera serius. Setelah sebelumnya selama beberapa tahun hanya menjadi pelapis Manuel Neuer, kini dia akan menikmati status sebagai nomor satu. Namun, untuk saat ini, dia harus menyingkirkan pemain Besiktas Alexander Nubel.

Brobbey merepotkan lawan

Penyerang Belanda Brian Brobbey mencetak hat-trick untuk Sunderland dalam kekalahan 5-3 baru-baru ini dari Manchester City yang tampil menggila. Striker bertubuh besar itu juga merepotkan dalam pertandingan baru-baru ini melawan juara Premier League Arsenal, jadi Jerman perlu menyusun rencana untuk meredam pemain berusia 24 tahun tersebut.

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Skuad Jerman yang tidak konvensional

Klopp telah memilih dua skuad berisi 22 pemain untuk empat laga internasional Jerman. Untuk bentrokan ini dan laga melawan Yunani pada Minggu, 27 September, skuadnya adalah sebagai berikut: Marc-André ter Stegen, Alexander Nübel, Finn Dahmen, Hennes Behrens, Max Rosenfelder, Philipp Treu, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown, Josha Vagnoman, Yann-Aurel Bisseck, Joshua Kimmich, Nadiem Amiri, Yannik Engelhardt, Felix Nmecha, Anton Stach, Bambasé Conté, Kai Havertz, Chris Führich, Jamal Musiala, Lennart Karl, Younes Ebnoutalib, Serge Gnabry, Kevin Schade.

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Statistik kunci & kabar cedera

Justin Kluivert dan Donyell Malen mundur dari skuad Belanda karena cedera, sementara Brajan Gruda mundur dari skuad Jerman.

Jamal Musiala memiliki tiga kontribusi gol dalam tiga pertandingan terakhirnya untuk Bayern Munich.

Perkiraan susunan pemain

Belanda (433): Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Van de Ven, Ake; Gravenberch, Veerman, Reijnders; Frimpong, Brobbey, Gakpo.

Jerman (4231): Nubel; Kimmich, Schlotterbeck, Tah, Brown; Nmecha, Amiri; Gnabry, Karl, Musiala; Havertz.

Kabar tim & skuad

XI proyeksi Xavi Hernandez untuk Belanda adalah: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Virgil van Dijk, Nathan Ake, Micky van de Ven; Joey Veerman, Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders; Jeremie Frimpong, Brian Brobbey, Cody Gakpo. Saat ini tidak ada cedera atau skorsing yang tercantum untuk tim tuan rumah, dan pembaruan lebih lanjut akan ditambahkan mendekati kick-off jika situasinya berubah.

Jerman asuhan Jurgen Klopp diperkirakan akan bermain dengan Alexander Nuebel di bawah mistar di belakang empat bek yang terdiri dari Nathaniel Brown, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, dan Joshua Kimmich. Lennart Karl, Felix Nmecha, Nadiem Amiri, dan Serge Gnabry diproyeksikan beroperasi di lini tengah, dengan Jamal Musiala dan Kai Havertz memimpin serangan. Saat ini tidak ada cedera atau skorsing yang ditandai untuk tim tamu.

Performa

Belanda memasuki laga ini dengan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Penampilan terbaru mereka adalah hasil imbang 1-1 melawan Maroko di Piala Dunia, yang berakhir dengan kekalahan dari sisi selisih gol atau kelolosan, sementara performa terbaik mereka dalam rangkaian itu adalah kemenangan meyakinkan 5-1 atas Swedia. Dalam lima pertandingan tersebut, Oranje mencetak 11 gol dan kebobolan enam, dengan kampanye Piala Dunia memperlihatkan ancaman serangan mereka sekaligus kerentanan sesekali di lini belakang.

Performa terkini Jerman menunjukkan cerita yang lebih beragam. Tim asuhan Klopp mencatatkan dua kemenangan, tanpa hasil imbang, dan dua kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan hasil terbaru berupa imbang 1-1 melawan Paraguay di Piala Dunia yang mengakhiri turnamen mereka. Mereka mengalahkan Curacao 7-1 di laga pembuka fase grup Piala Dunia dan menundukkan Ivory Coast 2-1, tetapi kekalahan dari Ecuador dan Paraguay di fase gugur mengakhiri kampanye mereka. Jerman mencetak 13 gol dalam lima pertandingan tersebut sambil kebobolan lima gol.

Rekor head-to-head

Pertemuan paling baru antara kedua tim ini berakhir dengan kemenangan 1-0 untuk Jerman dalam laga UEFA Nations League pada Oktober 2024. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 2-2 saat Belanda menjamu Jerman di kompetisi yang sama pada September 2024. Dalam lima pertemuan head-to-head terakhir, Jerman menang dua kali, Belanda sekali, dengan dua hasil imbang, dan kedua tim mencetak total gabungan 11 gol sepanjang periode itu.

Klasemen

Grp. 2 Performa # M M S K G K +/- POIN Performa 1 Germany GER 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Greece GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Netherlands NED 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Serbia SER 0 0 0 0 0 0 0 0 Championship Playoff Play-off degradasi Degradasi

Di Grup 2 UEFA Nations League, Jerman saat ini menempati posisi pertama sementara Belanda berada di urutan ketiga, yang berarti tuan rumah membutuhkan hasil positif untuk memangkas jarak di puncak klasemen.