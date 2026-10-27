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Pratinjau Bayern Munich vs Magdeburg di DFB-Pokal: Semua yang perlu Anda ketahui

Bayern Munich vs Magdeburg
Bayern Munich
Magdeburg
DFB-Pokal
H. Kane

Pratinjau lengkap laga Bayern Munich kontra Magdeburg di DFB-Pokal. Mampukah tim pendatang baru dari kasta kedua itu membuat kejutan saat menghadapi Harry Kane dan rekan-rekannya?

Pratinjau Bayern vs Magdeburg di DFB-Pokal

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DFB-Pokal - Pekan 2
Allianz Arena

Pemenang Ballon d'Or Kane jadi andalan Bayern

Bayern Munich menjamu Magdeburg di Allianz Arena dalam ajang DFB-Pokal pada Rabu, 28 Oktober, pukul 15.00 EST dan 19.00 GMT. Harry Kane, yang baru saja dinobatkan sebagai pemenang Ballon d'Or, mungkin tidak akan menjadi starter, tetapi ia pasti menjadi pusat perhatian.

FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026Getty Images

Bayern kembali ke puncak klasemen Bundesliga

Meski tanpa pelatih Vincent Kompany, yang pingsan pada Jumat saat menyaksikan latihan, Bayern mengalahkan Freiburg 3-1 dalam laga Bundesliga terakhirnya untuk kembali ke puncak klasemen. Hasil itu sangat baik bagi Bayern, yang sebelumnya bermain imbang dalam tiga dari empat pertandingan di semua kompetisi. Bayern kesulitan mencatatkan nirbobol setelah kebobolan sembilan gol dalam lima laga terakhir, tetapi juga mencetak 16 gol dalam periode tersebut.

FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Mengapa Magdeburg tidak mencoba peruntungannya?

Magdeburg berada di posisi kelima 2. Bundesliga dengan 16 poin dari sembilan pertandingan, hanya terpaut dua poin dari Nurnberg di posisi kedua. Mereka akan tampil penuh percaya diri setelah menghajar Karlsruher 6-1 dalam laga terakhir.

Statistik penting dan kabar cedera

  • Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Luis Diaz, dan Aleksandar Pavlovic harus absen untuk Bayern.
  • Magdeburg mencapai babak 16 besar DFB-Pokal dua kali dalam tiga musim terakhir.
  • Lima pertandingan terakhir Bayern di semua kompetisi menghasilkan total 25 gol.
FBL-GER-BUNDESLIGA-FREIBURG-BAYERN MUNICHGetty Images

Perkiraan susunan pemain

Bayern: Urbig; Boey, Buchmann, Ito, Laimer; Daiber, Ndiaye; Karl, Gnabry, Saibari; Kane

Magdeburg: Reimann; Nadjombe, Muller, McNulty, Nollenberger; Hyrylainen, Chavez, Musel; Iyoha, Zukowski, Atik

Kabar tim dan skuad

Kemungkinan susunan pemain Bayern Munich vs Magdeburg

Manajer

  • V. Kompany

Dalam data yang tersedia, Vincent Kompany tercantum sebagai pelatih kepala Bayern Munich. Namun, Danks akan memimpin tim menyusul insiden Kompany pingsan dan dirawat di rumah sakit pada Jumat lalu. Kondisi terkini seluruh pemain dalam daftar cedera Bayern, termasuk Neuer, Kimmich, Musiala, Diaz, Pavlovic, dan Bara Ndiaye, belum diumumkan secara resmi untuk pertandingan ini. Kabar tim selanjutnya akan ditambahkan mendekati sepak mula.

Di kubu Magdeburg, Petrik Sander akan memimpin tim dalam pertandingan ini. Belum ada informasi spesifik mengenai cedera atau skorsing pada tahap ini, sementara pembaruan skuad diperkirakan tersedia sebelum pertandingan.

Performa

FCB

FCB - Performa

FCA
S2-2
VIK
S3-3
RBL
M6-1
ARS
S2-2
SCF
M1-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
16/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
5/5
FCM

FCM - Performa

FCK
M3-0
GFT
S1-1
H96
M3-0
DOD
K2-0
KSC
M6-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
13/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Bayern Munich mencatatkan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Laga terbarunya adalah kemenangan 3-1 atas Freiburg di Bundesliga, setelah bermain imbang 2-2 melawan Arsenal di Liga Champions. Bayern juga mengalahkan RB Leipzig 6-1 pada awal Oktober. Dalam lima laga tersebut, Bayern mencetak 16 gol dan kebobolan sembilan kali, yang menunjukkan produktivitas serangan sekaligus sejumlah kelemahan di pertahanan.

Dalam lima pertandingan terakhir, Magdeburg meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Mereka menghajar Karlsruher SC 6-1 dalam laga 2. Bundesliga terbaru, setelah sebelumnya mengalahkan Hannover 96 dan Kaiserslautern dengan skor masing-masing 3-0. Satu-satunya kekalahan dalam periode itu adalah saat takluk 2-0 dari Dynamo Dresden. Secara keseluruhan, mereka mencetak 13 gol dan kebobolan tiga kali dalam lima laga tersebut.

Rekor pertemuan

Head to Head

Bayern MunichSeriMagdeburg
1
0
1
Club Friendlies
Magdeburg badge
Magdeburg
FCM
2
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
3
FT
DFB-Pokal
Magdeburg badge
Magdeburg
FCM
1
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
1
FT
3Gol yang Dicetak2
Pertandingan lebih dari 2.5 gol1/2
Kedua tim sama-sama mencetak gol1/2

Kedua klub telah bertemu dua kali dalam catatan pertemuan yang tersedia. Pertemuan terbaru adalah laga DFB-Pokal pada 1 November 2000, yang berakhir 1-1 dengan Magdeburg sebagai tuan rumah. Sebelumnya, dalam laga persahabatan pada Mei 2009, Bayern menang 3-2 di kandang Magdeburg. Dari dua pertandingan yang tercatat itu, Bayern meraih satu kemenangan dan satu hasil imbang.

Klasemen

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