Pratinjau Bayern vs Magdeburg di DFB-Pokal

DFB-Pokal - Pekan 2 28 Okt 2026 - 15.45 Allianz Arena

Pemenang Ballon d'Or Kane jadi andalan Bayern

Bayern Munich menjamu Magdeburg di Allianz Arena dalam ajang DFB-Pokal pada Rabu, 28 Oktober, pukul 15.00 EST dan 19.00 GMT. Harry Kane, yang baru saja dinobatkan sebagai pemenang Ballon d'Or, mungkin tidak akan menjadi starter, tetapi ia pasti menjadi pusat perhatian.

Getty Images

Bayern kembali ke puncak klasemen Bundesliga

Meski tanpa pelatih Vincent Kompany, yang pingsan pada Jumat saat menyaksikan latihan, Bayern mengalahkan Freiburg 3-1 dalam laga Bundesliga terakhirnya untuk kembali ke puncak klasemen. Hasil itu sangat baik bagi Bayern, yang sebelumnya bermain imbang dalam tiga dari empat pertandingan di semua kompetisi. Bayern kesulitan mencatatkan nirbobol setelah kebobolan sembilan gol dalam lima laga terakhir, tetapi juga mencetak 16 gol dalam periode tersebut.

Getty Images

Mengapa Magdeburg tidak mencoba peruntungannya?

Magdeburg berada di posisi kelima 2. Bundesliga dengan 16 poin dari sembilan pertandingan, hanya terpaut dua poin dari Nurnberg di posisi kedua. Mereka akan tampil penuh percaya diri setelah menghajar Karlsruher 6-1 dalam laga terakhir.

Statistik penting dan kabar cedera

Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Luis Diaz, dan Aleksandar Pavlovic harus absen untuk Bayern.

Magdeburg mencapai babak 16 besar DFB-Pokal dua kali dalam tiga musim terakhir.

Lima pertandingan terakhir Bayern di semua kompetisi menghasilkan total 25 gol.

Getty Images

Perkiraan susunan pemain

Bayern: Urbig; Boey, Buchmann, Ito, Laimer; Daiber, Ndiaye; Karl, Gnabry, Saibari; Kane

Magdeburg: Reimann; Nadjombe, Muller, McNulty, Nollenberger; Hyrylainen, Chavez, Musel; Iyoha, Zukowski, Atik

Kabar tim dan skuad

Dalam data yang tersedia, Vincent Kompany tercantum sebagai pelatih kepala Bayern Munich. Namun, Danks akan memimpin tim menyusul insiden Kompany pingsan dan dirawat di rumah sakit pada Jumat lalu. Kondisi terkini seluruh pemain dalam daftar cedera Bayern, termasuk Neuer, Kimmich, Musiala, Diaz, Pavlovic, dan Bara Ndiaye, belum diumumkan secara resmi untuk pertandingan ini. Kabar tim selanjutnya akan ditambahkan mendekati sepak mula.

Di kubu Magdeburg, Petrik Sander akan memimpin tim dalam pertandingan ini. Belum ada informasi spesifik mengenai cedera atau skorsing pada tahap ini, sementara pembaruan skuad diperkirakan tersedia sebelum pertandingan.

Performa

Bayern Munich mencatatkan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Laga terbarunya adalah kemenangan 3-1 atas Freiburg di Bundesliga, setelah bermain imbang 2-2 melawan Arsenal di Liga Champions. Bayern juga mengalahkan RB Leipzig 6-1 pada awal Oktober. Dalam lima laga tersebut, Bayern mencetak 16 gol dan kebobolan sembilan kali, yang menunjukkan produktivitas serangan sekaligus sejumlah kelemahan di pertahanan.

Dalam lima pertandingan terakhir, Magdeburg meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Mereka menghajar Karlsruher SC 6-1 dalam laga 2. Bundesliga terbaru, setelah sebelumnya mengalahkan Hannover 96 dan Kaiserslautern dengan skor masing-masing 3-0. Satu-satunya kekalahan dalam periode itu adalah saat takluk 2-0 dari Dynamo Dresden. Secara keseluruhan, mereka mencetak 13 gol dan kebobolan tiga kali dalam lima laga tersebut.

Rekor pertemuan

Kedua klub telah bertemu dua kali dalam catatan pertemuan yang tersedia. Pertemuan terbaru adalah laga DFB-Pokal pada 1 November 2000, yang berakhir 1-1 dengan Magdeburg sebagai tuan rumah. Sebelumnya, dalam laga persahabatan pada Mei 2009, Bayern menang 3-2 di kandang Magdeburg. Dari dua pertandingan yang tercatat itu, Bayern meraih satu kemenangan dan satu hasil imbang.