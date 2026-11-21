Atalanta vs Inter: Detail pertandingan
Duel sesama Nerazzurri di tengah tekanan perburuan Scudetto
Atalanta menjamu Inter di New Balance Arena, Bergamo, dalam pertandingan Serie A pada Minggu, 22 November 2026. Tim asuhan Cristian Chivu bertandang ke Bergamo dengan menempati peringkat kedua klasemen, sementara Atalanta berada di posisi ke-12 setelah melalui rangkaian hasil yang tidak menentu.
Atalanta menghadapi pertandingan ini dalam performa buruk. Tim asuhan Maurizio Sarri hanya meraih satu kemenangan dalam lima laga terakhir di semua kompetisi. Rangkaian itu mencakup kekalahan kandang 3-0 dari Parma serta hasil imbang beruntun melawan Frosinone dan Fiorentina. Tekanan terhadap klub asal Bergamo itu kian besar.
Sebaliknya, Inter tampil meyakinkan dalam sebagian besar pertandingan terakhirnya. Tim asuhan Chivu memenangi empat dari lima laga terakhir, termasuk kemenangan telak 3-0 atas Feyenoord di Liga Champions dan kemenangan 2-0 atas Como sebelum jeda internasional. Satu-satunya hasil buruk dalam periode itu adalah kekalahan 3-1 dari Milan dalam laga derbi.
Kerja Chivu musim ini juga mendapat pengakuan di luar lapangan. Pelatih Inter itu meraih Panchina d'Oro, penghargaan kepelatihan sepakbola Italia, dengan mengungguli Cesc Fabregas dari Como hanya empat suara di Coverciano.
Namun, Inter datang ke Bergamo dengan kekurangan pemain di lini depan. Lautaro Martinez, Marcus Thuram, dan Ange-Yoan Bonny sama-sama mengalami cedera menjelang pekan pertandingan, sehingga ketersediaan para penyerang paling berbahaya Inter itu diragukan.
Di lini belakang, Manuel Akanji meninggalkan pemusatan latihan tim nasional Swiss untuk Liga Bangsa-Bangsa lebih awal karena keluhan pada otot. Namun, staf medis klub tidak khawatir dan bek tengah itu diperkirakan akan pulih tepat waktu.
Kabar tim & skuad
Kemungkinan susunan pemain Atalanta vs Inter
Susunan Pemain Utama
Manajer
- M. Sarri
- C. Chivu
Performa
ATA - Performa
INT - Performa
Rekor pertemuan
Head to Head
Klasemen
|#
|M
|M
|S
|K
|G
|K
|+/-
|POIN
|Performa
|1
|11
|9
|2
|0
|25
|9
|+16
|29
S
M
M
M
M
|2
|11
|9
|1
|1
|28
|13
|+15
|28
M
K
M
M
M
|3
|11
|8
|3
|0
|31
|10
|+21
|27
M
M
M
S
M
|4
|11
|7
|3
|1
|23
|13
|+10
|24
M
M
K
M
M
|5
|11
|7
|2
|2
|18
|10
|+8
|23
K
M
M
M
M
|6
|11
|6
|2
|3
|24
|15
|+9
|20
K
M
M
S
M
|7
|11
|5
|3
|3
|15
|12
|+3
|18
S
M
K
M
K
|8
|11
|5
|2
|4
|16
|14
|+2
|17
M
M
M
M
K
|9
|11
|5
|1
|5
|10
|15
|-5
|16
M
K
K
K
K
|10
|11
|4
|3
|4
|18
|14
|+4
|15
S
K
M
S
K
|11
|11
|4
|2
|5
|15
|17
|-2
|14
S
K
K
M
M
|12
|11
|4
|2
|5
|17
|20
|-3
|14
M
K
S
S
K
|13
|11
|4
|1
|6
|11
|16
|-5
|13
K
M
M
M
K
|14
|11
|3
|1
|7
|12
|22
|-10
|10
S
K
K
K
M
|15
|11
|2
|3
|6
|17
|25
|-8
|9
S
M
S
K
K
|16
|11
|2
|2
|7
|9
|17
|-8
|8
K
M
S
K
K
|17
|11
|2
|2
|7
|16
|29
|-13
|8
K
K
K
K
K
|18
|11
|2
|1
|8
|17
|25
|-8
|7
K
K
K
K
M
|19
|11
|2
|0
|9
|8
|21
|-13
|6
M
K
K
K
M
|20
|11
|1
|2
|8
|12
|25
|-13
|5
K
K
S
K
K