Pratinjau Arsenal vs Manchester City di Community Shield FA: Semua yang perlu Anda ketahui

Arsenal vs Manchester City: Detail pertandingan

Community Shield - Final 16 Agu 2026 - 10.00 Principality Stadium

Arsenal vs Manchester City akan kick-off pada 16 Agustus 2026 pukul 14.00 GMT dan 09.00 EST.

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Gambaran pertandingan & perpindahan venue

Juara Premier League Arsenal akan berhadapan dengan pemenang Piala FA Manchester City di FA Community Shield 2026, menandai dimulainya secara resmi kalender kasta teratas sepakbola Inggris. Dalam perubahan mencolok dari tradisi, pertandingan tahun ini digelar di bawah atap tarik tutup Principality Stadium berkapasitas 74.500 penonton di Cardiff, membawa Community Shield ke Wales untuk pertama kalinya dalam dua dekade. Dipimpin wasit Sam Barrott, duel ini memberi kedua klub peluang langsung untuk meraih trofi awal dan mengirim penanda psikologis untuk musim yang akan datang.

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Arsenal: Sang juara memburu momentum awal

Arsenal asuhan Mikel Arteta memasuki laga ini sebagai juara bertahan Premier League setelah kampanye 2025/26 yang dominan dan ditandai kedisiplinan taktik serta pressing tinggi yang intens. Dipimpin kapten Martin Ødegaard di lini tengah bersama Declan Rice, Arsenal memiliki kesinambungan skuad yang kuat di semua sektor. Dengan Bukayo Saka dan Gabriel Martinelli memberikan permainan sayap yang dinamis serta opsi serangan baru yang berintegrasi selama pramusim, Arsenal membidik awal kampanye pertahanan gelar dengan menambah trofi lain ke lemari koleksi mereka.

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Manchester City: Era baru dimulai

Bagi Manchester City, laga ini menandai awal babak baru setelah kedatangan pelatih kepala Enzo Maresca, yang mengambil alih kendali di Etihad Stadium setelah berakhirnya era ikonik Pep Guardiola. Maresca membawa sistem taktik dominan penguasaan bola dengan tempo tinggi yang akan mendapatkan ujian kompetitif pertamanya melawan lawan elite.Didukung inti tim kelas dunia yang menampilkan Erling Haaland, Phil Foden, dan Rodri, City akan bersemangat untuk membuktikan kredensial juara mereka dan mengamankan trofi pertama di bawah manajemen baru mereka.

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Laju awal Arsenal

Tim Arteta memulai jadwal pramusim musim panas mereka pada akhir Juli dengan kemenangan nyaman 3-0 atas MK Dons. Arsenal membawa momentum itu ke Agustus dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas tim La Liga, Girona. Mereka kemudian menelan kekalahan 3-1 dari Real Betis sebelum kalah 3-2 dari Borussia Dortmund di Emirates Cup di kandang. Arsenal menutup persiapan pramusim mereka pada 12 Agustus dengan hasil imbang 1-1 melawan tim Serie A Como 1907, lalu menang 4-3 dalam adu penalti untuk membangun kepercayaan diri jelang aksi kompetitif.

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Laju pramusim City

Manchester City datang ke Cardiff dengan momentum positif setelah tur musim panas mereka di bawah pelatih kepala Maresca. The Sky Blues membuka Agustus dengan hasil imbang 1-1 yang diraih dengan susah payah melawan Inter Milan. Mereka dengan cepat menemukan ritme dalam tur, mengamankan kemenangan meyakinkan 3-1 atas Team K League, diikuti kemenangan impresif 3-1 atas Atlético Madrid pada 9 Agustus, ketika penyerang Omar Marmoush mencetak dua gol.

Rekor head-to-head & statistik kunci terkini

Pertemuan-pertemuan terbaru antara dua raksasa ini lebih berpihak kepada Manchester City. Dalam kampanye 2025/26, City meraih kemenangan atas Arsenal dalam dua bentrokan domestik penting, dengan mengklaim kemenangan 2-0 di final EFL Cup di Wembley pada Maret 2026, lalu disusul kemenangan Premier League di Etihad Stadium pada April.

Dalam lima pertemuan terakhir mereka di semua kompetisi, City mencatat tiga kemenangan berbanding satu milik Arsenal, serta satu hasil imbang. Namun, Arsenal sebelumnya memenangi Community Shield melawan City pada 2023 lewat adu penalti, membuktikan bahwa laga satu pertandingan antara dua rival ini sering ditentukan oleh margin tipis.

Kabar tim & skuad

Mikel Arteta belum mengonfirmasi susunan pemain perkiraan untuk Arsenal jelang Community Shield. Belum ada cedera atau skorsing yang tercantum pada tahap ini, meski absennya William Saliba karena cedera tetap menjadi kekhawatiran di lini belakang. Pembaruan akan ditambahkan mendekati kick-off.

Enzo Maresca juga belum menyebutkan proyeksi XI untuk Manchester City. Saat ini belum tersedia data cedera atau skorsing untuk tim tamu. Kabar tim akan diperbarui saat informasi yang telah dikonfirmasi tersedia.

Performa

Arsenal menatap Community Shield dengan catatan terbaru yang campur aduk, memenangi dua dan kalah dua dari lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 3-1 dari Real Betis dalam laga pramusim pada 5 Agustus. Sebelumnya, mereka mengalahkan Girona 4-1 dalam pertandingan uji coba. Performa kompetitif mereka dari akhir musim lalu mencakup kemenangan atas Crystal Palace dan Burnley, meski mereka tersingkir dari Liga Champions setelah hasil imbang 1-1 melawan Paris Saint-Germain. Dalam lima pertandingan itu, Arsenal mencetak delapan gol dan kebobolan enam.

Lima hasil terakhir Manchester City menunjukkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Mereka mengalahkan K-League All Stars 3-1 dalam laga terbaru mereka pada 5 Agustus. Kekalahan pramusim dari Inter terjadi sebelum itu, dengan hasil akhir 1-1. Performa City di akhir musim mencakup kekalahan 2-1 dari Aston Villa di Premier League, hasil imbang di markas Bournemouth, dan kemenangan Piala FA atas Chelsea. Mereka mencetak enam gol dan kebobolan lima dalam lima pertandingan tersebut.

Rekor head-to-head

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berakhir dengan kemenangan kandang 2-1 untuk Manchester City di Premier League pada 19 April 2026. Arsenal memenangi pertemuan sebelumnya di Emirates, sebuah laga Carabao Cup pada 22 Maret 2026, dengan City menang 2-0. Dalam lima pertemuan head-to-head terakhir, City mencatat dua kemenangan berbanding satu milik Arsenal, dengan dua hasil imbang. Hasil paling menonjol dalam rangkaian itu adalah kemenangan kandang 5-1 Arsenal di Premier League pada Februari 2025.