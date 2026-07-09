Prancis mengalahkan Maroko tanpa ampun dan melaju ke semifinal Piala Dunia; ada kekhawatiran terkait Mbappé

Prancis berhasil lolos ke semifinal Piala Dunia dengan cara yang meyakinkan. Di Gillette Stadium, Foxborough, Les Bleus jelas terlalu tangguh bagi Maroko, yang tak pernah bisa mengendalikan jalannya pertandingan. Kylian Mbappé dan Ousmane Dembélé menentukan hasil pertandingan dalam rentang waktu enam menit setelah babak kedua dimulai: 2-0. Prancis akan menghadapi Spanyol atau Belgia di semifinal. Masih harus dilihat apakah Mbappé bisa ikut bermain. Penyerang tersebut terpaksa ditarik keluar karena keluhan yang belum jelas.

Di kubu Maroko, Ismael Saibari yang cedera absen, dan posisinya di ujung tombak digantikan oleh Bilal El Khannouss, sementara posisi aslinya sebagai sayap kiri diambil alih oleh Chemsdine Talbi. Di antara pemain lain yang turun sebagai starter adalah Noussair Mazraoui (bek tengah) dan Anass Salah-Eddine (bek kiri).

Prancis mengambil inisiatif di fase awal, di mana mereka sebenarnya seharusnya sudah mencetak gol kurang dari empat menit setelah kick-off. Dayot Upamecano menerima umpan di depan gawang setelah tendangan sudut sebelumnya dan, meski dalam posisi bebas, sundulannya tidak cukup mengarah ke sudut gawang, sehingga Yassine Bounou berhasil melakukan penyelamatan.

Maroko berhasil melewati fase awal yang penuh tekanan, namun tetap bermain dengan formasi yang rapat dan sangat fokus mengincar peluang serangan balik, yang sesekali juga muncul. Namun, peluang-peluang nyata tetap ada di pihak Prancis. Misalnya, Ousmane Dembélé menyundul bola yang melebar tipis dari umpan silang tajam Desiré Doué.

Tak lama kemudian, Mazraoui melakukan kesalahan dengan tekel terlambatnya terhadap Mbappé yang sedang melaju. Wasit Facundo Tello dengan tegas menunjuk titik penalti, yang tentu saja dieksekusi oleh Mbappé sendiri. Penyerang bintang itu sangat mengecewakan dengan tendangan lemah yang meluncur pelan. Bounou memilih sudut yang tepat dan berhasil menyelamatkan gawang.

Sementara itu, bisa dibilang sebuah keajaiban kecil bahwa Prancis belum juga membuka skor. Les Bleus mendapat peluang emas baru setelah Ayyoub Bouaddi kehilangan bola yang tampak fatal di lini tengah. Doué berlari kencang menuju gawang Bounou dan kemudian melepaskan tendangan yang lemah dan mudah ditangkap.

Maroko memulai babak kedua dengan cukup baik dan tampil jauh lebih cepat serta lebih sering menyerang di wilayah Prancis. Sesekali, Singa Atlas juga mendapat ruang untuk mengembangkan permainan, namun mereka tidak mampu memanfaatkannya dengan baik. Prancis segera mengambil alih kendali permainan kembali.

Setelah satu jam, Prancis akhirnya memecah kebuntuan. Mbappé mendapat ruang terlalu luas dari Issa Diop, yang menutup kakinya pada waktu yang salah. Mbappé melengkungkan bola melewati bek tengah dan dengan rapi mengarahkannya ke sudut jauh gawang Bounou yang sudah terkecoh: 1-0.

Gol kedelapan Mbappé di Piala Dunia ini dan yang ke-20 secara keseluruhan—hanya satu gol kurang dari pencetak gol terbanyak sepanjang masa, Lionel Messi (21)—ternyata menjadi pukulan telak bagi Maroko. Enam menit setelah gol pembuka 1-0, Mbappé mengoper bola kepada Dembélé, yang melepaskan tembakan akurat ke sudut jauh dari sekitar garis kotak penalti Maroko: 2-0.

Maroko tidak memiliki kualitas dan kedalaman skuad yang cukup untuk menyulitkan Prancis di fase akhir pertandingan. Hal yang cukup menggambarkan situasi ini adalah Mike Maignan baru menerima tembakan pertama Maroko ke gawang pada menit ke-83. Tendangan terarah dari Azzedine Ounahi itu menjadi mangsa mudah bagi kiper Prancis tersebut.



