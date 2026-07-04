Prancis atau Paraguay?.. Ibrahim Díaz memilih lawan Maroko di perempat final

Ibrahim Díaz, bintang tim nasional Maroko dan klub Real Madrid asal Spanyol, mengungkapkan kegembiraannya yang luar biasa atas lolosnya “Singa Atlas” ke babak perempat final Piala Dunia 2026, setelah meraih kemenangan yang pantas atas Kanada dengan skor 3-0, dalam pertandingan yang digelar Sabtu malam dalam rangkaian babak 16 besar turnamen tersebut.

Menurut pernyataannya kepada stasiun radio "Cope" Spanyol, Diaz menegaskan bahwa lolosnya tim ini merupakan hasil dari kerja sama tim dan disiplin taktis yang menjadi ciri khas penampilan tim nasional Maroko, sambil menyoroti bahwa tim tersebut menunjukkan karakter yang kuat di babak gugur dan pantas mendapatkan tempat di antara delapan besar Piala Dunia.

Diaz menjadi salah satu bintang utama dalam laga melawan Kanada, setelah memberikan dua umpan kunci: yang pertama kepada Ezzedine Ounahi yang mencetak gol kedua pada menit ke-82, dan yang kedua kepada Sofiane Rahimi pada menit ke-90+8. Dengan demikian, ia telah mengumpulkan total empat umpan kunci sejak awal turnamen, dan terus menunjukkan penampilan gemilangnya bersama timnas Maroko.

Di zona campuran setelah pertandingan, Diaz, 26 tahun, berbicara tentang laga perempat final mendatang, yang akan mempertemukan Maroko dengan pemenang pertandingan Prancis melawan Paraguay yang dijadwalkan Sabtu malam mendatang. Ia menegaskan bahwa tim nasional siap menghadapi lawan mana pun dan tujuannya adalah melanjutkan perjalanan dengan semangat dan tekad yang sama.

Di akhir pembicaraannya, Diaz mengungkapkan keinginannya untuk menghadapi timnas Prancis di babak berikutnya, sambil menjelaskan: “Saya memiliki rekan setim yang bermain untuk Prancis, jadi jika mereka lolos, itu akan lebih baik, karena dalam hal ini kami akan bermain melawan mereka,” merujuk pada hubungannya dengan rekan-rekannya di Real Madrid, Aurélien Tchouaméni dan Kylian Mbappé.