Prakiraan Pertandingan Ekuador vs Curacao di Piala Dunia FIFA 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui

World Cup - Grp. E Kansas City Stadium

Pertandingan Ekuador vs Curacao akan dimulai pada 20 Juni 2026 pukul 20.00 EST.

Kontekstual pertandingan dan wawasan hari pembukaan

Curacao, tak mengherankan, menderita kekalahan telak 7-1 dari Jerman. Negara terkecil di Piala Dunia ini kini harus bangkit kembali untuk menghadapi Ekuador, yang juga masih kesal setelah kalah 1-0 pada hari pertama melawan Pantai Gading.E

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Pemain kunci dan pelatih Ekuador

Kekuatan baru Ekuador terletak pada formasi pertahanannya. Bintang PSG Pacho dan Piero Hincapie dari Arsenal, dua pemain yang pernah bertemu di final Liga Champions, menjadi tulang punggung lini belakang empat pemain yang dipimpin oleh manajer asal Argentina, Sebastián Beccacece. Ia mengambil alih jabatan pada 2024 dan dikenal dengan gaya taktik pressing tinggi serta tingkah laku energiknya di pinggir lapangan. Di bawah Beccacece, Ekuador berupaya menguasai bola dan menerapkan pendekatan yang ketat di lini belakang. Dengan kehadiran Moises Caicedo dari Chelsea, Ekuador memiliki gelandang box-to-box kelas dunia.

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Pemain kunci dan pelatih Curacao

Manajer legendaris Belanda, Dick Advocaat, akan memimpin negara pulau ini dalam debutnya di Piala Dunia. Gervane Kastaneer menjadi tokoh kunci di babak kualifikasi dengan mencetak lima gol, sementara mantan bintang Aston Villa, Leandro Bacuna, menyumbang tiga assist. Mereka mungkin perlu bermain dengan mentalitas pragmatis di Amerika, dan kiper Eloy Room kemungkinan besar akan sangat sibuk. Mantan bintang Man United, Tahith Chong, juga bisa menjadi ancaman.

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Skuad 26 pemain Ekuador

Penjaga gawang: Hernan Galindez (Huracan), Moises Ramirez (Kifisia), Gonzalo Valle (LDU Quito).

Bek: Piero Hincapie (Arsenal), Willian Pacho (Paris St-Germain), Pervis Estupinan (AC Milan), Felix Torres (Internacional), Joel Ordonez (Club Brugge), Jackson Porozo (Tijuana), Angelo Preciado (Atletico Mineiro).

Gelandang: Moises Caicedo (Chelsea), Alan Franco (Atletico Mineiro), Kendry Paez (River Plate, dipinjamkan dari Chelsea), Pedro Vite (UNAM), Jordy Alcivar (Independiente del Valle), Denil Castillo (Midtjylland), Yaimar Medina (Genk).

Penyerang: Enner Valencia (Pachuca), Kevin Rodriguez (Union Saint-Gilloise), Jordy Caicedo (Huracan), Nilson Angulo (Sunderland), Anthony Valencia (Antwerp), Jeremy Arevalo (Stuttgart).

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Skuad 26 pemain Curacao

Penjaga gawang: Tyrick Bodak (SC Telstar), Trevor Doornbusch (VVV-Venlo), Eloy Room (Miami FC).

Bek: Riechedly Bazoer (Konyaspor), Joshua Brenet (Kayserispor), Roshon Van Eijma (RKC Waalwijk), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Deveron Fonville (NEC Nijmegen), Jurien Gaari (Abha Club), Armando Obispo (PSV Eindhoven), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam).

Gelandang: Juninho Bacuna (FC Volendam), Leandro Bacuna (Igdır), Livano Comenencia (FC Zurich), Kevin Felida (FC Den Bosch), Ar'Jany Martha (Rotherham United), Tyrese Noslin (SC Telstar), Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk).

Penyerang: Jeremy Antonisse (AE Kifisia), Tahith Chong (Sheffield United), Kenji Gorré (Maccabi Haifa), Sontje Hansen (Middlesbrough), Gervane Kastaneer (Terengganu FC), Brandley Kuwas (FC Volendam), Jurgen Locadia (Miami FC), Jearl Margaritha (SK Beveren).

Berita tim & skuad

Ekuador dilatih oleh Sebastián Beccacece, meskipun saat ini belum ada informasi resmi mengenai cedera atau skorsing yang tersedia untuk La Tri menjelang pertandingan ini. Susunan pemain yang kemungkinan akan diturunkan belum dirilis pada tahap ini. Pembaruan akan ditambahkan mendekati waktu kick-off.

Pelatih kepala Curacao, Dick Advocaat, juga belum mengonfirmasi berita skuadnya untuk pertandingan melawan Kansas City. Belum ada informasi mengenai cedera, skorsing, atau susunan pemain yang diproyeksikan. Silakan periksa kembali untuk mendapatkan pembaruan terbaru menjelang pertandingan.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Ekuador memasuki pertandingan ini dengan rekor dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 1-0 dari Pantai Gading dalam laga pembuka Piala Dunia pada 14 Juni, yang mengakhiri rentetan tak terkalahkan mereka. Sebelumnya, La Tri mengalahkan Guatemala 3-0 dan Arab Saudi 2-1 dalam laga persahabatan pemanasan. Mereka bermain imbang 1-1 dengan Belanda dan Maroko pada bulan Maret. Dalam lima pertandingan tersebut, Ekuador mencetak delapan gol dan kebobolan empat gol.

Rekor terbaru Curacao menunjukkan satu kemenangan dari lima pertandingan. Satu-satunya kemenangan mereka adalah kemenangan 4-0 dalam laga persahabatan melawan Aruba pada 7 Juni, yang terjadi di antara rentetan empat kekalahan. Jerman mengalahkan mereka 7-1 dalam laga pembuka turnamen, dan sebelum itu mereka kalah 4-1 dari Skotlandia dan 5-1 dari Australia. Kekalahan 2-0 dari Tiongkok pada bulan Maret melengkapi rentetan lima pertandingan yang sulit. Curacao mencetak enam gol dan kebobolan 19 gol dalam pertandingan-pertandingan tersebut.

Rekor Head-to-Head

Tidak ada catatan pertemuan sebelumnya antara Ekuador dan Curaçao dalam data yang tersedia. Pertandingan pada 20 Juni 2026 ini akan menjadi pertemuan pertama antara kedua negara di semua level.

Klasemen

Di Grup E, Ekuador berada di posisi ketiga dan Curacao di posisi keempat menjelang pertandingan ini.