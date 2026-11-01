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Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Diterjemahkan oleh

Postecoglou menjawab: Mengapa ia memutuskan mencoret Ronaldo dari pertempuran Asia?

Pakhtakor Tashkent vs Al Nassr FC
Pakhtakor Tashkent
Al Nassr FC
AFC Champions League Elite
C. Ronaldo
Uzbekistan
Arab Saudi
Portugal

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Pelatih Al Nassr asal Australia, Ange Postecoglou, mengungkapkan alasan di balik keputusannya mencoret pemain Portugal, Cristiano Ronaldo, dari skuad tim untuk menghadapi klub Uzbekistan, Pakhtakor, yang dijadwalkan berlangsung besok, Senin, dalam lanjutan putaran keempat Liga Champions Asia Elite. Ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil sebagai bagian dari kebijakan mengistirahatkan sejumlah pemain inti akibat padatnya jadwal pertandingan serta seringnya perjalanan.

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Al Nassr memasuki laga ini setelah meraih hasil yang beragam di awal perjalanan kontinentalnya. Mereka mengawali kiprah dengan hasil imbang melawan Pakhtakor dengan skor 1-1, sebelum menang atas klub Uni Emirat Arab, Al Wasl, dengan skor 3-1, lalu menelan kekalahan dari klub Qatar, Al Shamal, dengan skor 1-3. Kini mereka mencari hasil positif untuk memperkuat posisi di Grup Barat.

Postecoglou menjelaskan bahwa keputusan mengistirahatkan Ronaldo tidak terbatas pada bintang Portugal itu saja, tetapi juga mencakup pemain Prancis, Kingsley Coman, serta bek Mohamed Simakan, di tengah rentetan pertandingan dan perjalanan, serta keinginan staf kepelatihan untuk mengurangi beban fisik trio tersebut menjelang agenda mendatang.

Pertandingan berikutnya
PAT

PAT

AFC Champions League Elite

02 Nov 2026

ALN

ALN

Postecoglou berkata dalam konferensi pers menjelang laga: "Saya memutuskan untuk mengistirahatkan Ronaldo, Coman, dan Simakan, mengingat padatnya jadwal pertandingan serta seringnya perjalanan."

Pelatih asal Australia itu menambahkan, berbicara tentang perkembangan kondisi tim sejak awal musim: "Meski awalnya sulit, dengan kondisi persiapan dan kesiapan yang belum maksimal di awal musim, kini kami telah mencapai tahap yang sangat baik, dan kami berupaya menegaskan hal itu melalui pertandingan besok."

Postecoglou menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya laga ini serta ambisi kontinental Al Nassr, seraya berkata: "Turnamen ini penting bagi kami, dan kami di sini tahu betul apa yang ingin kami raih," sebagai isyarat atas keinginan tim untuk terus bersaing dan mewujudkan target-targetnya di Liga Champions Asia Elite.

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