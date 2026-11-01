Pelatih Al Nassr asal Australia, Ange Postecoglou, mengungkapkan alasan di balik keputusannya mencoret pemain Portugal, Cristiano Ronaldo, dari skuad tim untuk menghadapi klub Uzbekistan, Pakhtakor, yang dijadwalkan berlangsung besok, Senin, dalam lanjutan putaran keempat Liga Champions Asia Elite. Ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil sebagai bagian dari kebijakan mengistirahatkan sejumlah pemain inti akibat padatnya jadwal pertandingan serta seringnya perjalanan.

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Al Nassr memasuki laga ini setelah meraih hasil yang beragam di awal perjalanan kontinentalnya. Mereka mengawali kiprah dengan hasil imbang melawan Pakhtakor dengan skor 1-1, sebelum menang atas klub Uni Emirat Arab, Al Wasl, dengan skor 3-1, lalu menelan kekalahan dari klub Qatar, Al Shamal, dengan skor 1-3. Kini mereka mencari hasil positif untuk memperkuat posisi di Grup Barat.

Postecoglou menjelaskan bahwa keputusan mengistirahatkan Ronaldo tidak terbatas pada bintang Portugal itu saja, tetapi juga mencakup pemain Prancis, Kingsley Coman, serta bek Mohamed Simakan, di tengah rentetan pertandingan dan perjalanan, serta keinginan staf kepelatihan untuk mengurangi beban fisik trio tersebut menjelang agenda mendatang.

Pertandingan berikutnya PAT AFC Champions League Elite 08.45 ALN

Postecoglou berkata dalam konferensi pers menjelang laga: "Saya memutuskan untuk mengistirahatkan Ronaldo, Coman, dan Simakan, mengingat padatnya jadwal pertandingan serta seringnya perjalanan."

Pelatih asal Australia itu menambahkan, berbicara tentang perkembangan kondisi tim sejak awal musim: "Meski awalnya sulit, dengan kondisi persiapan dan kesiapan yang belum maksimal di awal musim, kini kami telah mencapai tahap yang sangat baik, dan kami berupaya menegaskan hal itu melalui pertandingan besok."

Postecoglou menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya laga ini serta ambisi kontinental Al Nassr, seraya berkata: "Turnamen ini penting bagi kami, dan kami di sini tahu betul apa yang ingin kami raih," sebagai isyarat atas keinginan tim untuk terus bersaing dan mewujudkan target-targetnya di Liga Champions Asia Elite.