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Al Nassr v Neftchi Fargona - AFC Champions League EliteGetty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Postecoglou menetapkan dua perubahan dalam susunan pemain Al-Nassr menghadapi Pakhtakor

Pakhtakor Tashkent vs Al Nassr FC
Pakhtakor Tashkent
Al Nassr FC
AFC Champions League Elite
A. Postecoglou
A. Al Amri
Uzbekistan
Arab Saudi
Australia

Al-Alami mencari kemenangan kedua

Sebuah laporan media mengungkap, pada hari Minggu ini, kecenderungan pelatih Al Nassr Arab Saudi asal Australia, Ange Postecoglou, untuk melakukan dua perubahan dalam susunan pemain timnya pada laga melawan Pakhtakor Uzbekistan.

Al Nassr akan bertandang ke markas Pakhtakor Uzbekistan, Senin besok, dalam rangka pekan keempat Liga Champions Elite Asia.

 Menurut sumber khusus surat kabar "Arriyadiyah" Arab Saudi, diperkirakan Abdulelah Al Amri akan bermain bersama pemain asal Spanyol Inigo Martinez di jantung pertahanan setelah absen dari susunan pemain inti pada laga Al Khaleej lalu yang dimenangkan timnya dengan skor 5-3, Kamis, pada pekan ke-12 Liga Roshn Arab Saudi.

Pelatih asal Australia itu sebelumnya mengandalkan pemain asal Prancis Mohamed Simakan di samping Martinez pada laga Al Khaleej, sementara Al Amri tetap berada di bangku cadangan.

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AFC Champions League Elite

02 Nov 2026

ALN

ALN

Sebaliknya, Al Nassr kembali mendapatkan jasa pemain asal Portugal Samu Costa, usai berakhirnya hukuman larangan bermainnya akibat akumulasi kartu kuning, di mana ia absen dari laga Al Khaleej setelah menerima peringatan menghadapi Al Faisaly pada pekan ke-11.

Perlu diingat bahwa Postecoglou memutuskan mengistirahatkan Cristiano Ronaldo, pemain asal Prancis Kingsley Coman, dan bek Mohamed Simakan, di tengah padatnya pertandingan dan perjalanan, serta keinginan tim kepelatihan untuk mengurangi beban fisik trio tersebut sebelum rangkaian laga mendatang.

Pelatih Al Nassr ingin meraih kemenangan yang memperbaiki posisi timnya di grup wilayah barat, karena mereka menempati peringkat kesembilan dengan koleksi 3 poin, dari satu kemenangan dan satu kekalahan, sementara mereka masih menyisakan satu laga yang ditunda melawan Al Wasl Uni Emirat Arab.

 

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