Sebuah laporan media, Minggu hari ini, mengungkap kecenderungan pelatih Al Nassr Arab Saudi asal Australia, Ange Postecoglou, untuk melakukan dua perubahan dalam susunan pemain timnya pada laga melawan Pakhtakor dari Uzbekistan.

Al Nassr akan bertandang ke markas Pakhtakor Uzbekistan, besok Senin, dalam pekan keempat Liga Champions Asia Elite.

Menurut sumber khusus surat kabar "Arriyadiyah" Arab Saudi, diperkirakan Abdulelah Al Amri akan bermain bersama pemain asal Spanyol Inigo Martinez di jantung pertahanan, setelah ia absen dari susunan inti pada laga melawan Al Khaleej lalu yang dimenangi timnya dengan skor 5-3, Kamis, pada pekan ke-12 Liga Roshn Arab Saudi.

Pelatih asal Australia itu mengandalkan pemain asal Prancis Mohamed Simakan bersama Martinez pada laga melawan Al Khaleej, sementara Al Amri tetap berada di bangku cadangan.

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Di sisi lain, tim kuning ibu kota itu kembali mendapatkan jasa pemain asal Portugal Samu Costa, setelah sanksi larangan bermainnya berakhir akibat akumulasi kartu kuning, di mana ia absen dari laga melawan Al Khaleej setelah menerima peringatan saat melawan Al Faisaly pada pekan ke-11.

Perlu diingat bahwa Postecoglou memutuskan mengistirahatkan Cristiano Ronaldo, pemain asal Prancis Kingsley Coman, dan bek Mohamed Simakan, di tengah padatnya laga dan perjalanan, serta keinginan tim pelatih untuk mengurangi beban fisik trio tersebut menjelang agenda-agenda mendatang.

Pelatih Al Nassr berharap meraih kemenangan yang memperbaiki posisi tim di Grup Barat, karena mereka menempati peringkat kesembilan dengan 3 poin, dari satu kemenangan dan satu kekalahan, sementara mereka masih menyisakan satu laga tertunda melawan Al Wasl dari Uni Emirat Arab.