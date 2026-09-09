Pelatih asal Australia, Ange Postecoglou, yang menangani Al Nassr, mengungkapkan kegembiraannya atas kemenangan melawan Abha di Liga Roshn Arab Saudi, setelah kekalahan pada pertandingan klasik sebelumnya melawan Al Ittihad.

Al Nassr menang atas Abha dengan skor 2-1, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya, Rabu, di Stadion Al Awwal Park, pada pekan keenam Liga Roshn.

Postecoglou mengatakan, dalam pernyataannya pada konferensi pers seusai pertandingan, seperti dikutip surat kabar Arab Saudi "Asharq Al-Awsat": "Yang terpenting adalah kami menang, pertandingan sebelumnya sangat mengecewakan, meskipun penampilan kami cukup baik."

Pelatih Australia itu merujuk pada kekalahan yang dialami Al Nassr, Sabtu lalu, dalam pertandingan klasik melawan Al Ittihad, dengan skor 1-2, di Stadion Al Inma di Jeddah, pada pekan kelima Liga Roshn.

Ia menambahkan: "Kami menang dalam enam dari tujuh pertandingan, dan saya rasa kami telah membuktikan diri. Kami menghadapi banyak tantangan yang kami alami musim ini, kami juga mengalami cedera pada menit ke-80, karena itu saya memberikan pujian kepada para pemain."

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Mengenai pertandingan melawan Abha, ia menjelaskan: "Hari ini Anda melihat bahwa kami mendominasi dan menciptakan peluang, dan masih ada beberapa detail yang perlu diperbaiki."

Postecoglou secara khusus membahas gol Abha, ia berkata: "Terkait gol yang kami kebobolan, sebenarnya cukup dengan satu pemain di dinding pertahanan. Kami semua kecewa karena gol itu, tetapi saya tidak menganggap itu hal yang buruk."

Pelatih Australia itu juga berbicara tentang penurunan dua pemain di jantung serangan, yang meliputi pemain Portugal Cristiano Ronaldo dan pemain Arab Saudi Abdullah Al Hamdan, di tengah absennya pemain Portugal lainnya Joao Felix dan pemain Prancis Kingsley Coman.

Ia menjelaskan: "Setiap pertandingan berbeda, dan tim kami terbatas, jadi wajar bila kami mengubah sistem. Saya rasa Al Hamdan dan Cristiano tampil bagus hari ini, dan itu merupakan pilihan yang tepat bagi kami."

Ia melanjutkan: "Cara kami bermain hari ini berbeda, dan Ayman Yahya kondisi fisiknya belum 100%, sehingga ia tidak memiliki kemampuan untuk menjalani pertandingan penuh."

Ia menambahkan: "Sami Al Najei adalah pemain bagus, dan ia akan mendapatkan kesempatannya untuk bermain. Jika kami membandingkan jumlah pemain kami dengan klub lain, kami memiliki jumlah yang lebih sedikit, tetapi saya percaya pada para pemain yang kami miliki."

Ia menyambung: "Kami memiliki pemain muda yang bagus, seperti Haidar (Abdulkarim) dan Rakan (Al Ghamdi). Semua berlatih bersama kami setiap hari, dan ada persaingan di antara mereka, dan mungkin ada beberapa kasus tertentu, tetapi bagi saya semua akan mendapatkan kesempatannya."

Ia menutup: "Kami adalah klub yang bekerja bersama, dan dengan kecepatan yang kami miliki, kami berusaha memberikan hasil terbaik yang mungkin bersama Al Nassr. Kami adalah keluarga dan melakukan segala sesuatu bersama-sama, dan klub ini benar-benar bersatu."

Perlu dicatat bahwa kemenangan ini menambah poin Al Nassr menjadi 15 poin, menempati peringkat kedua di klasemen Liga Arab Saudi, terpaut selisih gol di belakang Al Hilal yang memimpin, dan di atas Al Qadsiah yang menempati peringkat ketiga.