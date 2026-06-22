Portugal, Conceicao: "Tidak wajib mengoper bola kepada Cristiano Ronaldo"

Pemain sayap Juventus dan timnas Portugal, Chico Conceiçao, berbicara dari tempat pemusatan latihan di Palm Beach, menjelang pertandingan melawan tim Uzbekistan asuhan Fabio Cannavaro, sambil menyoroti Cristiano Ronaldo dan kontroversi yang menyangkutnya.





Awalnya, ia memuji karier Ronaldo dan menyebutnya sebagai “teladan”, namun kemudian ia menegaskan bahwa “tidak wajib mengoper bola kepadanya”. Dan ia menambahkan: “Saya mengoper bola kepada siapa pun yang berada di posisi yang lebih baik daripada saya. Cristiano ada di sini untuk membantu, seperti pemain lainnya, dan terlihat bahwa ia sangat termotivasi. Ia berlatih seolah-olah ini adalah pertandingan terakhirnya. Jika ia telah mencapai begitu banyak hal dan tetap memiliki semangat yang tinggi, maka semangat kami harus lebih besar lagi. Terserah kami untuk menunjukkan reaksi di pertandingan berikutnya.”





Conceiçao juga ditanya mengenai ayahnya sebagai calon pelatih kepala baru jika Martinez hengkang: “Tidak pantas bagi saya untuk berkomentar, kami sedang fokus pada Piala Dunia.”