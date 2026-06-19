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USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Pochettino menimbulkan ketidakpastian mengenai apakah Polisić akan bisa bermain dalam laga melawan Australia

C. Pulisic
M. Pochettino
USA
Australia
World Cup
AS
Argentina
Australia

Ketiadaan yang sangat dirasakan

Mauricio Pochettino, pelatih tim nasional Amerika Serikat, menyatakan bahwa masih ada ketidakpastian terkait partisipasi penyerang Christian Pulisic dalam pertandingan penentu timnya melawan Australia di Grup D di Seattle.

Penyerang asal Amerika Serikat itu sebelumnya memainkan peran penting dalam kemenangan telak timnya dengan skor 4-1 atas Paraguay pada pertandingan pembuka Piala Dunia pekan lalu, sebelum harus meninggalkan lapangan pada babak pertama akibat cedera pada betisnya.

Pulisic terus menjalani latihan terpisah sepanjang pekan ini, dan Pochettino menjelaskan bahwa ia akan mengambil keputusan mengenai penampilannya setelah berkonsultasi dengan tim medis.

Pelatih asal Argentina itu mengatakan dalam konferensi pers menjelang laga melawan Australia: “Jika dia tidak bisa bermain besok, dia akan siap untuk pertandingan berikutnya. Dia bekerja sangat keras. Christian adalah pemain yang tangguh, memiliki mentalitas yang luar biasa, dan berusaha keras untuk pulih secepat mungkin.”

Timnas AS dan Australia akan bertanding untuk memperebutkan posisi teratas Grup D setelah kemenangan mengejutkan Australia atas Turki dengan skor 2-0, di mana kemenangan bagi salah satu tim akan memberikan keunggulan besar untuk memastikan jalur yang lebih mudah di babak gugur.

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Kemenangan besar timnas AS atas Paraguay membangkitkan antusiasme para penggemar, namun Pochettino tetap waspada terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh timnas Australia.

Pochettino menambahkan: “Mereka adalah tim yang sangat kuat dan benar-benar percaya pada apa yang mereka lakukan, tetapi kami perlu menyamai fokus tersebut untuk bersaing dengan mereka.”

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