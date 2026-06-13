Pochettino mengungkit kekalahan telak dari Arab Saudi untuk memperingatkan semua orang

Pelatih tim nasional Amerika Serikat asal Argentina, Mauricio Pochettino, mengungkapkan kebahagiaannya yang besar atas kemenangan yang diraih timnya atas tim nasional Paraguay dengan skor 4-1, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada putaran pertama Grup 4 Piala Dunia 2026.

Pochettino menegaskan, dalam pernyataannya kepada jaringan "BeIN Sports", bahwa para pemain dan staf pelatih layak mendapat pujian atas penampilan mereka selama pertandingan, sambil menunjukkan kebanggaannya yang besar terhadap performa yang ditunjukkan tim AS di awal perjalanan mereka di Piala Dunia.

Ia mengatakan: "Para pemain dan staf pelatih layak mendapat pujian atas apa yang mereka tunjukkan hari ini, dan saya sangat bangga pada mereka. Kami menyadari betul bahwa ini hanyalah awal dan bukan pencapaian, namun pertandingan pembuka di Piala Dunia selalu sulit dan rumit, terutama saat bermain di kandang sendiri di hadapan para pendukung."

Pelatih asal Argentina itu menambahkan: "Para pemain meraih kemenangan dengan cara yang luar biasa, terutama selama 45 menit pertama pertandingan, di mana tim menampilkan performa yang luar biasa dan mampu memaksakan gaya permainannya kepada lawan."

Pochettino juga berbicara tentang kondisi bintang Christian Pulisic, menjelaskan bahwa pergantiannya dilakukan sebagai tindakan pencegahan setelah ia mengalami memar selama pertandingan, dan berkata: "Pulisic mengalami benturan ringan di kaki selama babak pertama, dan setelah itu ia mulai merasakan sedikit rasa sakit. Kami tidak ingin mengambil risiko dengannya, jadi kami memilih untuk menggantinya. Kami berharap dia siap untuk pertandingan berikutnya."

Selama konferensi pers pasca-pertandingan, Pochettino merayakan kemenangan pada penampilan perdana Amerika Serikat di turnamen ini, namun ia juga menekankan pentingnya tetap tenang dan tidak terbawa euforia berlebihan setelah awal yang sempurna.

Dia berkata: "Penampilannya sangat bagus. Saya rasa kami bermain dengan luar biasa, dan kami sangat senang dengan kemenangan ini, tapi ini baru permulaan. Masih ada dua pertandingan lagi di fase grup, dan kami harus terus bekerja."

Dia menambahkan: "Kita harus menikmati awal ini, namun dengan kesadaran bahwa kita perlu terus berkembang dan berusaha menampilkan performa yang lebih baik daripada yang kita tunjukkan dalam pertandingan ini."

Pelatih asal Argentina itu memuji suasana yang menyelimuti pertandingan tersebut, sambil mengucapkan terima kasih kepada para pendukung Amerika yang hadir dalam jumlah besar dan mendukung tim sepanjang pertandingan, seraya mengatakan: "Para pendukung luar biasa, dan memberikan dukungan yang luar biasa bagi tim. Mereka sangat membantu kami untuk menampilkan performa ini dan meraih kemenangan."

Ia juga memuji performa kolektif para pemainnya, menegaskan bahwa timnas Amerika Serikat berhasil menerapkan strategi teknisnya sesuai rencana, baik melalui serangan langsung maupun penguasaan bola yang terorganisir serta pergerakan kolektif yang terencana.

Ia menjelaskan: "Ini adalah malam di mana segalanya berjalan dengan baik bagi kami. Kami menampilkan pertandingan yang bagus dan berhasil melaksanakan banyak hal yang telah kami rencanakan, namun kita tidak boleh lupa bahwa kami menghadapi tim yang sangat kuat."

Pochettino juga tidak melewatkan kesempatan untuk memuji sesama warga negaranya, Gustavo Alvaro, pelatih tim nasional Paraguay, dengan menegaskan bahwa ia adalah pelatih yang luar biasa dan memiliki karier kepelatihan yang sukses. Ia berkata: "Gustavo Alvaro adalah pelatih yang hebat, dan apa yang ia capai hari ini adalah hasil dari kerja keras dan dedikasi selama bertahun-tahun."

Pochettino mengakhiri pernyataannya dengan pesan untuk timnas Paraguay, menegaskan bahwa kekalahan di pertandingan pertama tidak berarti akhir dari perjalanan, dengan mengutip apa yang terjadi pada timnas Argentina di Piala Dunia 2022.

Dia berkata: "Belum ada yang diputuskan, dan semua tim masih memiliki kesempatan untuk bersaing. Argentina memulai perjalanannya di Piala Dunia di Qatar dengan kekalahan dari Arab Saudi, tetapi mereka mengakhiri turnamen dengan meraih gelar juara. Yang penting bukanlah bagaimana Anda memulai turnamen, melainkan bagaimana Anda berkembang selama turnamen, dan yang paling penting adalah bagaimana Anda mengakhirinya."