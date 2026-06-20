Pochettino memicu kontroversi: FIFA memang benar meski para penggemar marah

Mauricio Pochettino, pelatih tim nasional Amerika Serikat, menegaskan bahwa “tekad” adalah kunci sesungguhnya di balik kemenangan telak 2-0 atas Australia, yang memastikan lolosnya tim tersebut ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, sekaligus mencatatkan dua kemenangan beruntun untuk pertama kalinya dalam hampir seratus tahun.

"Kami meraih kemenangan berkat tekad kami," kata Pochettino dalam konferensi pers usai pertandingan yang digelar di Stadion Seattle. "Serangan pertama dimulai dengan tekanan dari Pepe dan Balogun. Kami memaksa mereka untuk memainkan umpan-umpan panjang, sesuatu yang biasanya tidak mereka lakukan."

Pelatih asal Argentina itu menjelaskan bahwa perubahan taktik dari formasi 4-3-3 yang digunakan saat melawan Paraguay menjadi 3-5-2 bukan sekadar perubahan formal, melainkan untuk mendukung filosofi serangan yang jelas, dengan mengatakan: “Dengan memainkan dua penyerang dan tiga bek, kami ingin menggerakkan bola dengan cepat melalui segitiga ini, dengan kemungkinan bertukar posisi kapan saja. Kami ingin para pemain merasa bebas bergerak dan tidak memberikan titik tumpu apa pun kepada lawan.”

Ia menambahkan: “Kami ingin barisan pertahanan kami mampu mengendalikan pertandingan dari belakang. Tekanan tinggi pada menit-menit awal merupakan cerminan dari apa yang kami harapkan dari para pemain.”

Mengenai perjalanan tim di turnamen ini, Pochettino berkata dengan nada tenang: “Kami ingin terus mempertahankan keyakinan. Keyakinan akan kemampuan kami untuk menang, dan bahwa kami harus bekerja sangat keras. Kami membangun jalan kami hari demi hari. Saya yakin bahwa menampilkan performa yang baik dan memenangkan pertandingan akan mempermudah segalanya.”

Pelatih asal Argentina itu menolak membahas detail susunan pemain yang akan diturunkan melawan Turki pada putaran ketiga, sambil menegaskan: “Masih terlalu dini untuk membicarakan keputusan kami. Semua pemain memiliki kemampuan untuk bermain. Jika kami ingin menang dan mewujudkan impian besar kami, kami harus membicarakan tim, bukan nama-nama pemain.”

Di sisi lain, Pochettino membela jeda istirahat yang diberlakukan oleh FIFA, yang membagi pertandingan menjadi empat bagian, dengan mengatakan: “Matahari terik, dan suhu melebihi 30 derajat Celcius, di tengah musim panas. Hari ini, istirahat ini sangat berguna agar kedua tim bisa minum air dan terus menyuguhkan pertandingan yang menarik. Itu sangat diperlukan,” meskipun ada kritik terhadap langkah ini karena jeda iklan.

Perlu dicatat bahwa tim nasional Amerika Serikat telah memastikan lolos ke babak 32 besar, dan bersiap menghadapi Turki di pertandingan terakhir babak penyisihan grup, di mana mereka berupaya memastikan posisi teratas grup dan memperkuat posisinya di turnamen yang diselenggarakan di kandang sendiri.