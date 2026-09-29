Pochettino Lontarkan Komentar Mengejutkan soal Bencana Manchester City

Mauricio Pochettino, direktur teknik timnas Amerika Serikat sekaligus mantan pelatih Tottenham dan Chelsea, melancarkan kritik tajam terhadap kasus Manchester City terkait 115 pelanggaran finansial, seraya mengungkapkan keheranannya atas besarnya kasus tersebut dan cara Liga Primer Inggris menangani klub-klub pelanggar.

Pernyataan Pochettino ini muncul setelah sejumlah laporan media Inggris menyebutkan bahwa Manchester City dinyatakan bersalah atas 114 dari total 115 pelanggaran finansial yang diduga dilakukan selama periode antara 2009 dan 2018, sebuah kasus yang masih menjadi sengketa dan proses hukum.

Pelatih asal Argentina itu berkata: "Sangat sulit untuk menentukan hukuman yang adil ketika seseorang dinyatakan bersalah atas 114 dari 115 dakwaan. Klub-klub lain, seperti Nottingham Forest dan Everton, melanggar aturan dan menerima hukuman yang berbeda-beda, baik berupa pengurangan poin maupun denda finansial."

Ia menambahkan dalam pernyataan yang dikutip situs "Foot Mercato": "Ini situasi yang sangat rumit dan mengejutkan jika melihat putusannya. Wajar untuk mempertanyakan pengawasan seperti apa yang membuat pelanggaran semacam ini bisa terjadi, dan itulah yang paling membuat saya heran."

Pochettino kembali mengenang pengalamannya bersama Tottenham, menyoroti hukuman dan pembatasan yang dihadapi klub selama masa kepemimpinannya, terutama larangan transfer yang berlangsung selama 18 bulan.

Ia menjelaskan: "Mengapa pengawasan begitu ketat terhadap kami, tetapi longgar terhadap yang lain? Karena itulah saya katakan bahwa semuanya sangat aneh, dan masalahnya terletak pada fakta bahwa segala sesuatu menjadi tidak jelas."

Ia menutup pernyataannya dengan berkata: "Jika benar bahwa mereka melanggar 114 aturan, maka kami telah melalui masa penuh tipu daya. Tidak ada hukuman yang mampu memperbaiki kerugian itu, dan sistem pengawasan di Liga Primer Inggris sangat kacau."











