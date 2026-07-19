Piqué: Saya akan senang jika Argentina mengalahkan Spanyol!

Mantan bek Spanyol Gerard Piqué, juara Piala Dunia 2010, mengatakan bahwa pertandingan final yang mempertemukan timnas negaranya dengan Argentina hari ini, Minggu, di New York merupakan “final yang tidak digelar di Qatar”, sambil menambahkan bahwa pertandingan tersebut akan menjadi salah satu final terbaik dalam sejarah Piala Dunia.

Piqué, 39 tahun, dalam wawancara dengan surat kabar Spanyol “AS” bahwa “La Roja” mampu meraih gelar juara kedua setelah 16 tahun sejak prestasi di Afrika Selatan, asalkan tetap konsisten dengan gaya permainan menyerang dan menguasai penguasaan bola saat menghadapi tim Argentina yang dipimpin oleh Lionel Messi yang berupaya meraih gelar juara kedua berturut-turut.

Mantan bintang Barcelona itu memuji performa temannya, Messi, yang berusia 39 tahun, meskipun kini bermain di liga Amerika, dengan menyebutnya sebagai “yang paling cerdas”, serta menegaskan bahwa “bakat alaminya memungkinkannya menemukan posisi-posisi berbahaya di dekat kotak penalti meskipun usianya sudah tidak muda lagi”.

Piqué juga memperingatkan timnas Spanyol tentang “kontak fisik” yang menjadi keahlian tim-tim Amerika Selatan, sambil mencatat bahwa Spanyol secara historis mengalami kesulitan menghadapi gaya permainan tersebut, seperti yang terjadi saat melawan Uruguay dalam turnamen kali ini.

Ia berpendapat bahwa kunci kemenangan terletak pada “keberanian, tekanan tinggi, dan penguasaan bola,” sambil memperingatkan bahwa memberikan ruang kepada Argentina di dekat kotak penalti akan sangat berbahaya, terutama dengan kehadiran Messi yang “selalu menemukan cara untuk melewati para bek.”

Ia juga menyoroti bahwa tim asuhan Luis de la Fuente sangat mirip dengan generasi 2010, menegaskan bahwa “karisma muncul setelah kemenangan, bukan sebelum kemenangan,” sekaligus memuji performa pertahanan tim yang hanya kebobolan satu gol sepanjang turnamen.

Menanggapi pertanyaan mengenai pilihannya antara Spanyol dan temannya Messi, Piqué berkata: “Saya berharap Spanyol menang, tetapi jika Argentina yang menang, saya juga akan senang untuk Messi,” sambil menambahkan bahwa ia akan menonton pertandingan tersebut bersama anak-anaknya di stadion setelah menerima undangan dari FIFA.

Piqué juga mengungkapkan bahwa bintang Spanyol Lamine Yamal, jika berhasil menjadi juara dunia hari ini, akan bergabung dengan timnya dalam edisi ketiga turnamen “Liga Para Raja” yang akan segera digelar di Milan, Italia, yang diselenggarakan oleh Piqué sendiri.