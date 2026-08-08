Bintang Aljazair, Amine Gouiri, memicu ketidakpastian seputar masa depannya bersama klubnya, Olympique Marseille, selama bursa transfer musim panas saat ini.

Marseille terpaksa menjual sejumlah pemainnya seperti Mason Greenwood dan Pierre-Emerick Aubameyang, demi menutupi defisit finansial besar yang mereka alami.

Situs Foot Mercato memuat pernyataan Amine Gouiri, dalam sebuah wawancara yang dilakukannya dengan jaringan RMC Prancis.

Pemain internasional Aljazair itu ditanya mengenai perubahan yang diharapkan terjadi pada situasinya di dalam tim setelah kepergian Greenwood dan Aubameyang, serta apakah ia siap untuk menjadi pemimpin lini serang Marseille.

Gouiri menjawab, "Saya ingin mengatakan ya, tapi mungkin akan ada penyerang lain yang juga datang. Tapi ya, tentu saja. Saya masih terikat kontrak, tapi seperti yang Anda tahu, kita tidak tahu apa yang bisa terjadi, terutama dalam sepak bola dan dalam situasi ini."

Ketika kembali ditanya tentang masa depannya di Marseille, ia mengomentari, "Saya dengar bahwa pintu terbuka bagi semua orang, tapi, baik itu jelas atau tidak, seperti yang Anda tahu, selama musim berjalan kami mungkin diminta untuk bertahan lalu pada akhirnya pergi. Dan sebaliknya juga bisa terjadi. Saat ini, saya di sini, dan saya fokus pada persiapan saya, dan kita akan lihat apa yang terjadi nanti."

Pernyataan ini mencerminkan realitas situasi skuad Marseille, di mana tampaknya pemain mana pun bisa saja pergi musim panas ini.

Ketika ditanya tentang bagaimana beradaptasi dengan situasi tersebut jika separuh rekan-rekannya pergi dalam beberapa hari mendatang, Gouiri menjawab, "Mungkin sebagian dari mereka akan pergi, tapi inilah sepak bola. Bahkan tanpa kondisi seperti ini, selalu ada pemain yang pergi, dan pemain lain yang bertahan. Karena itu kami fokus pada persiapan kami, dan hal ini tidak terlalu mengganggu kami, karena inilah kehidupan seorang pemain sepak bola, dan kami harus beradaptasi."

Sembari menunggu bagaimana segalanya akan berkembang, Gouiri, yang terikat kontrak dengan Marseille hingga 2029, masih mengenakan kostum klub tersebut, dan berharap dapat mengakhiri musim bersama mereka di posisi yang lolos ke kompetisi Eropa.

Pemain internasional Aljazair itu berkata, "Tujuannya selalu sama, saya rasa Marseille masih merupakan klub yang menarik, sekaligus klub besar, dan karena itu Marseille harus bersaing untuk posisi-posisi teratas."