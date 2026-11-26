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Kiper Paris Saint-Germain asal Prancis, Lucas Chevalier, kini siap meninggalkan klub pada bursa transfer musim dingin mendatang setelah gagal merebut kembali tempatnya di susunan pemain inti, karena pelatih Luis Enrique terus mengandalkan kiper asal Rusia, Matvey Safonov.

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Seperti dilaporkan "Foot Mercato" dengan mengutip harian "L'Équipe", Chevalier tidak lagi menyembunyikan keinginannya untuk meninggalkan Paris di hadapan orang-orang terdekatnya. Ia mencari kesempatan untuk bermain secara reguler karena terus duduk di bangku cadangan kini mengancam kariernya dan masa depannya bersama timnas Prancis.

Saint-Germain merekrut kiper Prancis itu dari Lille pada musim panas 2025 dengan biaya 40 juta euro untuk menggantikan kiper asal Italia, Gianluigi Donnarumma, yang hengkang. Namun, perjalanannya tidak berjalan sesuai harapan, meski Chevalier mengawali dengan menjanjikan. Ia tampil gemilang dalam penampilan resmi perdananya di Piala Super Eropa melawan Tottenham, saat ia turut membantu timnya meraih gelar lewat adu penalti.

Namun, performa sang kiper kemudian menurun dan ia membuat sejumlah kesalahan yang memengaruhi citranya di dalam tim. Ia juga menghadapi kontroversi di luar lapangan akibat interaksi yang dikaitkan dengannya pada sebuah unggahan yang berhubungan dengan kelompok sayap kanan ekstrem, sebelum akhirnya kehilangan posisi utamanya pada November dan Desember 2025.

Di sisi lain, Safonov berhasil memanfaatkan kesempatan dan menunjukkan performa yang meyakinkan. Yang paling menonjol adalah aksi gemilangnya dalam adu penalti melawan Flamengo, sehingga ia mendapatkan kepercayaan staf pelatih dan merebut status kiper utama dari Chevalier.

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Dampak penurunan ini tidak hanya terbatas pada penampilannya bersama Paris. Kiper Prancis itu juga kehilangan peluang masuk skuad timnas negaranya untuk Piala Dunia 2026 setelah staf pelatih lebih memilih Robin Risser. Dalam waktu singkat, ia pun kehilangan posisinya baik di level klub maupun timnas.

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Chevalier lebih mengutamakan menit bermain ketimbang bertahan di Paris

Pada musim panas lalu, Chevalier bersikeras bertahan di ibu kota Prancis dengan harapan merebut kembali posisi utamanya, setelah namanya dikaitkan dengan kepergian. Namun, Enrique yang terus mengandalkan Safonov membuatnya memikirkan ulang masa depannya.

Laporan "L'Équipe" menyebutkan bahwa sang kiper kini siap mempertimbangkan semua opsi, baik pindah dengan status pinjaman maupun hengkang secara permanen, selama langkah barunya menjamin kesempatan bermain secara reguler.

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Musim panas lalu, Paris Saint-Germain sempat hampir merekrut kiper asal Jepang, Zion Suzuki, sebelum sang pemain memilih bergabung dengan Aston Villa. Hal itu memungkinkan Chevalier bertahan, tetapi sekaligus menunjukkan keinginan klub untuk memperkuat sektor penjaga gawang.

Cedera Neuer bisa membuka pintu di Jerman

Salah satu kemungkinan yang bisa memberi Chevalier peluang untuk pindah adalah situasi Manuel Neuer di Bayern Munich. Klub Jerman itu pada November ini mengumumkan bahwa kipernya mengalami cedera berupa robekan parsial pada salah satu tendon kaki kanan, tanpa menyebutkan waktu kembalinya. Kondisi ini membuat masa depan posisi penjaga gawang di tim tersebut patut dicermati.

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Meski demikian, absennya Neuer tidak berarti ada negosiasi pasti antara Bayern dan Chevalier. Langkah klub Jerman itu masih sebatas kemungkinan yang bergantung pada pasar penjaga gawang dan kebutuhan mereka selama musim dingin.

Di sisi lain, Paris Saint-Germain tidak akan melepas kipernya sebelum mendapatkan pengganti yang sepadan. Klub tidak ingin membiarkan Safonov tanpa pesaing yang mampu menggantikan peran Chevalier, sehingga masa depan kiper Prancis itu juga bergantung pada kemampuan manajemen klub Paris dalam menemukan pengganti dengan kualitas yang dibutuhkan.