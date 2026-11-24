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Bintang Al Nassr asal Portugal, Joao Felix, mengungkap peran yang ia jalankan bersama kompatriot sekaligus kaptennya di klub Arab Saudi tersebut, Cristiano Ronaldo, usai kemenangan atas Al Sadd asal Qatar di Liga Champions Asia Elite.

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Al Nassr menang 2-1 atas tamunya, Al Sadd, dalam laga yang digelar pada Selasa malam di Stadion Al-Awwal Park, Riyadh, ibu kota Arab Saudi, pada pekan kelima fase liga Liga Champions Asia Elite.

Dalam konferensi pers usai pertandingan, seperti dikutip surat kabar Arab Saudi "Al-Riyadiyah", Joao Felix mengatakan: "Peran saya tidak berubah (dari musim lalu). Saya bermain dekat dengan Ronaldo di setiap pertandingan."

Ia menjelaskan: "Tahun ini saya harus lebih banyak menjadi penghubung dalam membangun serangan, dan saya mampu melakukannya. Setelah itu saya kembali ke area yang dekat dengan Ronaldo, sehingga kami bisa berkombinasi untuk menciptakan lebih banyak peluang dan ancaman. Kurang lebih, peran saya tahun lalu dan tahun ini serupa."

Mengenai pertandingan, ia menuturkan: "Saya rasa kami bermain baik, terutama di babak pertama. Namun, di babak kedua kami terburu-buru mencetak gol kedua, padahal kami seharusnya tetap tenang. Secara keseluruhan kami memainkan pertandingan yang luar biasa, dan kami senang dengan kemenangan ini."

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Ia menambahkan: "Kami memiliki skuad yang bagus dengan kemampuan tinggi. Kami saling memahami, kami telah bermain di level tinggi sepanjang karier kami, kami tahu apa yang harus dan tidak boleh dilakukan sesuai situasi, dan kami menciptakan situasi itu bersama-sama."

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Ia melanjutkan: "Saya, (Sadio) Mane, (Cristiano) Ronaldo, dan Angelo sudah bermain bersama untuk musim kedua, dan kami memahami pergerakan satu sama lain dengan baik. Hal ini penting untuk menciptakan peluang dan gol."

Bintang Portugal itu menutup pernyataannya dengan membahas gol istimewa yang ia cetak ke gawang Al Sadd: "Gol saya di laga hari ini adalah gol terindah yang pernah saya cetak. Mungkin ini yang terbaik."

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Joao Felix mencetak gol kedua Al Nassr pada menit ke-52 setelah menerima umpan lambung di tepi kotak penalti dalam posisi membelakangi gawang, lalu melepaskan tendangan salto yang bersarang di gawang Meshaal Barsham tanpa mampu dihalau sang kiper.

Bintang Portugal itu pun mengingatkan publik pada gol-gol kompatriot sekaligus kaptennya di Al Nassr, Cristiano Ronaldo, yang mencetak gol dengan cara serupa ke gawang Al-Khaleej pada musim lalu di Liga Roshn Saudi.

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Ronaldo juga pernah mencetak gol dengan cara yang sama bersama Real Madrid ke gawang Juventus di Liga Champions 2018, serta bersama timnas Portugal ke gawang Polandia di UEFA Nations League 2025.

Para pengamat menjagokan gol Joao Felix tersebut untuk meraih Penghargaan Puskas, yang diberikan oleh Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) kepada pencetak gol terbaik setiap tahunnya.

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Joao Felix tampil memukau bersama Al Nassr sejak awal musim ini. Gol tersebut menjadi gol kedelapannya bersama klub dalam 16 pertandingan yang ia jalani di semua kompetisi, ditambah 11 assist.

Kemenangan ini membuat Al Nassr mengoleksi 9 poin dan melompat ke peringkat kelima Zona Barat Liga Champions Asia Elite, dengan satu laga tunda yang tersisa melawan Al Wasl asal Uni Emirat Arab.