Platform "Netflix" mengumumkan bahwa mereka telah memperoleh hak audio dan visual eksklusif untuk menyiarkan turnamen Piala Dunia 2030 di Spanyol dan Andorra, dalam langkah baru untuk memperkuat kehadiran mereka di pasar siaran olahraga langsung, melalui liputan seluruh pertandingan turnamen yang akan menjadi perayaan seratus tahun sejak digelarnya edisi pertama Piala Dunia.

Turnamen ini akan digelar dengan partisipasi negara-negara tuan rumah, yaitu Spanyol, Maroko, dan Portugal, sementara liputan yang diumumkan platform tersebut mencakup siaran langsung penuh untuk 104 pertandingan, di samping produksi konten lengkap sebelum, selama, dan setelah setiap pertandingan, dengan gaya Spanyol, serta penyajian rangkuman harian atas peristiwa-peristiwa utama turnamen dan momen-momen pentingnya.

Bela Bajaria, kepala divisi konten Netflix, menegaskan pentingnya Piala Dunia dari sisi kepopuleran dan budaya, dengan mengatakan, "Jarang ada acara yang menyatukan orang-orang sebagaimana yang dilakukan Piala Dunia."

Ia mengenang pengalaman edisi-edisi sebelumnya, dengan menunjukkan gairah, kebanggaan, dan kisah-kisah yang terpancar dari turnamen ini, yang berubah menjadi bagian dari budaya negara-negara tuan rumah, serta tetap hadir dalam ingatan generasi demi generasi.

Di sisi lain, Mattias Grafström, Sekretaris Jenderal Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA", memuji kemitraan ini, dengan menegaskan bahwa edisi 2030 akan menjadi edisi yang luar biasa, dan bahwa kedua pihak memiliki tujuan yang sama untuk mendekatkan sepak bola kepada para penonton, serta memberi kesempatan kepada sebanyak mungkin suporter untuk menikmati keseruan kompetisi.

Untuk memastikan turnamen ini menjangkau basis penonton yang luas, kesepakatan tersebut mencakup penyiaran satu pertandingan secara gratis setiap hari, di samping penyediaan sejumlah pertandingan melalui jaringan televisi nasional gratis, yang mencakup seluruh pertandingan timnas Spanyol, dua pertandingan babak semifinal, dan pertandingan final, sehingga para penonton dapat mengikuti momen-momen utama turnamen tanpa perlu berlangganan berbayar di platform tersebut.

Kemitraan antara Netflix dan FIFA tidak terbatas pada Piala Dunia putra, karena juga meluas hingga mencakup hak siar dua edisi Piala Dunia Putri pada 2027 dan 2031, yang dijadwalkan digelar di Brasil dan Amerika Serikat, secara berurutan, sesuai rencana tuan rumah yang telah diumumkan.