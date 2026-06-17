Piala Dunia 2026 memberi Republik Demokratik Kongo kesempatan untuk mengungguli Mesir

Dua tim Afrika dan satu tim Karibia kembali menorehkan babak baru dalam sejarah Piala Dunia setelah absen lama yang memicu pertanyaan dan rasa penasaran selama beberapa dekade.

Menurut jaringan "Stats Foot" Prancis, sejarah kini mencatat periode absen terpanjang antara dua partisipasi di Piala Dunia, yang dipimpin oleh dua tim yang akan kembali berlaga di Piala Dunia 2026 setelah absen selama 52 tahun penuh.

Republik Demokratik Kongo (sebelumnya dikenal sebagai Zaire) memegang rekor bersama dengan Haiti, karena keduanya absen dari turnamen tersebut sejak partisipasi terakhir mereka di Piala Dunia 1974, dan kini kembali setelah menunggu selama 52 tahun.

Wales memimpin daftar absen terlama dalam sejarah dengan selisih yang sangat jauh, karena mereka menunggu selama 64 tahun penuh sebelum kembali ke Piala Dunia 2022 setelah partisipasi terakhir mereka pada tahun 1958. Sementara itu, Norwegia dan Mesir berada di peringkat kedua dengan masing-masing 56 tahun; Norwegia absen dari tahun 1938 hingga 1994, sedangkan Mesir menunggu selama 56 tahun dari tahun 1934 hingga 1990.

Statistik ini menyoroti ketatnya persaingan dan sulitnya lolos ke Piala Dunia, sekaligus mencerminkan tekad dan perkembangan yang dicapai oleh beberapa tim nasional untuk kembali setelah absen selama puluhan tahun, guna menorehkan kisah-kisah baru dalam sejarah Piala Dunia.