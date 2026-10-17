Para suporter klub Al Ittihad menanti berakhirnya turnamen Piala Asia di Kerajaan Arab Saudi, demi mendapatkan kembali dua bintang yang lama absen dari tim selama periode terakhir.

Surat kabar "Arriyadiyah" Saudi menyebutkan bahwa tim medis klub Al Ittihad telah menyusun program rehabilitasi, yang membuat bek Ahmed Sharahili dan gelandang asal Mali Mamadou Doumbia kembali ke sesi latihan tim setelah turnamen Asia berakhir.

Turnamen Piala Asia digelar di Kerajaan Arab Saudi, pada periode 7 Januari hingga 5 Februari tahun depan.

Doumbia mengalami cedera robek ligamen anterior saat menghadapi Al Khaleej, di semifinal edisi lalu turnamen Piala Raja Salman, dan absen sejak saat itu.

Pertandingan berikutnya ALI Saudi Pro League 14.00 ITT

Di sisi lain, Sharahili absen sejak awal musim, karena menjalani operasi pada pergelangan kaki kiri sebelum musim dimulai.

Kembalinya Doumbia dan Sharahili menjadi suntikan kuat bagi klub Al Ittihad, terutama di tengah persaingan mereka di lebih dari satu turnamen, seperti Liga Roshn Saudi, Liga Champions Asia Elite, dan Piala Raja Salman.

Al Ittihad menempati peringkat keempat di tabel klasemen Liga Saudi dengan 17 poin, hasil dari 5 kemenangan, dua hasil seri, dan satu kekalahan, terpaut 5 poin di belakang Al Qadsiah, pemimpin klasemen, yang telah memainkan satu pertandingan lebih banyak.

Di sisi lain, Al Ittihad menempati peringkat kesebelas di tabel klasemen grup Wilayah Barat turnamen Liga Champions Asia Elite, dengan hanya satu poin, yang diraih dari hasil seri melawan Al Shamal Qatar, sebelum kalah dari Shabab Al Ahli Uni Emirat Arab.