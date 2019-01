Piala AFF U-22 2019: Jadwal Timnas Indonesia

AFF menggelar turnamen U-22 sebagai pemanasan tim sebelum tampil di kualifikasi Piala Asia U-23 2020.

Indonesia akan melakoni duel melawan Malaysia dan Singapura di turnamen Piala AFF U-22 2019 yang digelar di Kamboja pada 17 Februari hingga 2 Maret sebagai persiapan menghadapi dua ajang kualifikasi di Asia.

Turnamen U-22 ini merupakan yang pertama digelar federasi sepakbola Asia Tenggara (AFF). Sebelumnya, AFF hanya menggelar turnamen kelompok senior, U-19 dan U-16.

AFF pernah menggelar turnamen U-23 yang terakhir kali diselenggarakan pada 2005. Saat itu, Thailand tampil sebagai juara dengan mengalahkan Singapura 3-0.

Berdasarkan hasil drawing, Indonesia bergabung di Grup B bersama tua rumah Kamboja, Malaysia, Singapura, dan Myanmar. Sedangkan Grup A berisikan Thailand, Vietnam, Filipina, Timor Leste, Laos, dan Brunei Darussalam.

Seperti dilansir federasi sepakbola Vietnam (VFF), Piala AFF U-22 ini digelar sebagai persiapan tim-tim asal Asia Tenggara sebelum menjalani pertandingan kualifikasi Piala Asia U23 2020 yang digelar pada 15-23 Juli 2019. Ajang ini juga sekaligus dianggap sebagai babak penyisihan Olimpiade 2020 untuk mewakili benua Asia.

Berikut jadwal laga Indonesia di fase grup Piala AFF U-22:

18 Februari 2019: Indonesia vs Myanmar

20 Februari 2019: Singapura vs Indonesia

24 Februari 2019: Indonesia vs Malaysia

26 Februari 2019: Kamboja vs Indonesia