Philipp Lahm: Kane Lebih Mengutamakan Hal Lain daripada Ballon d'Or

Bintang Bayern Munich dan mantan timnas Jerman, Philipp Lahm, berbicara tentang penobatan Harry Kane sebagai peraih Ballon d'Or, sembari menyoroti laga puncak sepak bola Jerman yang dinantikan antara Bayern Munich dan Borussia Dortmund di Bundesliga.

Lahm membuka wawancaranya dengan surat kabar Spanyol "Marca" dengan membahas penobatan Kane beberapa hari lalu sebagai peraih Ballon d'Or, serta sejauh mana pencapaian itu berdampak pada sepak bola Jerman, dengan mengatakan: "Sangat sehat bagi sepak bola Jerman bahwa seseorang dari Bundesliga memenangi Ballon d'Or, karena hal ini merupakan motivasi besar bagi para pemain muda yang sedang naik daun. Di Jerman kami berada dalam situasi istimewa karena sektor pemain muda dan sepak bola profesional saling terhubung erat; setiap pemain memulai kariernya di klub lokal dan komunitas kecilnya hingga menjadi profesional."

Mengenai apakah Franck Ribery dan Robert Lewandowski layak meraih penghargaan tersebut pada masanya, Lahm menjelaskan sudut pandangnya dengan mengatakan: "Saya kira Kane lebih memilih memenangi Liga Champions Eropa daripada Ballon d'Or. Semua pemain tahu betapa pentingnya tim untuk meraih kesuksesan. Saya pernah berpeluang memenangi Ballon d'Or, tetapi bagi saya penghargaan itu tidak sepenting tim karena ia adalah penghargaan individu. Mungkin ia lebih penting bagi para penyerang dibanding para bek, dan saya yakin Ribery senang atas kemenangan Kane, tetapi ia akan tetap kesal karena tidak memenanginya sendiri."

Tentang alasan di balik kedudukan istimewa yang dimiliki "Der Klassiker", menjelang bentrokan yang dinantikan antara Bayern Munich dan Borussia Dortmund besok Sabtu di Allianz Arena, bintang internasional veteran itu menyebutkan bahwa laga ini memperoleh pamor besar selama tiga dekade terakhir setelah Dortmund berhasil secara bertahap mempersempit jarak, seraya menambahkan: "Saat saya masih bermain, mereka memenangi dua gelar liga beruntun. Kali ini laga mempertemukan peringkat pertama dan kedua, dan itulah alasan mengapa ini merupakan pertandingan terbaik yang bisa ditonton di Jerman saat ini."

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Adapun tentang kilau bintang Prancis Michael Olise, Lahm menyebutnya sebagai ikon serangan dengan mengatakan: "Dia pemain luar biasa; dia bisa menciptakan banyak solusi di atas lapangan, tidak hanya bersama Bayern, tetapi juga bersama timnas Prancis dalam beberapa bulan terakhir. Dia kandidat peraih Ballon d'Or, dan memungkinkan untuk memenanginya sambil bermain di Bayern, dan kita telah melihat hal itu tahun ini."

Lahm pun menganalisis penunjukan Jurgen Klopp sebagai pengelola teknis timnas Jerman dengan mengatakan: "Dengan Jurgen Klopp, Anda memiliki pelatih nasional yang membawa serta pengalaman yang luar biasa. Selama periode jeda internasional pertama, dia ingin menyeleksi sejumlah besar pemain, dan kita harus menunggu untuk melihat apa yang akan dihasilkan bulan November, tetapi yang penting adalah begitu dia mengemban tanggung jawab, dia dengan jelas mengumumkan apa yang ingin dia lakukan dan apa yang akan dia berikan."

Mengenai perubahan yang terjadi dalam sepak bola sejak ia gantung sepatu, Lahm memperingatkan tentang kemunduran identitas taktik Jerman dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain, seraya menjelaskan: "Ketika saya melihat bagaimana para pemain Spanyol ingin bermain, saya menemukan bahwa mereka menjalani latihan spesialisasi yang teliti. Di Jerman kami memiliki infrastruktur yang hebat, kami memiliki dana, stadion yang penuh, dan bakat, dan kami berada dalam posisi yang baik, tetapi timnas belum cukup sukses saat ini. Kami mengabaikan konsep mendasar: bagaimana kami ingin bermain sepak bola di Jerman? Bagaimana saya bertahan, bagaimana saya bergerak di lini tengah, dan bagaimana saya menjalani duel satu lawan satu? Saya kira kami membutuhkan lebih banyak pemain spesialis daripada bergantung pada seorang pemain yang mahir bermain di empat posisi berbeda."

Lahm menutup perbincangannya dengan menyinggung perdebatan abadi di Argentina tentang duo Diego Armando Maradona dan Lionel Messi, dengan menyampaikan pendapatnya secara adil: "Yang terpenting, keduanya adalah pemain luar biasa, dan mereka telah menaikkan standar persaingan ke level tertinggi yang mungkin. Kepribadian mereka tentu sangat berbeda, dan pada masa saya, Lionel Messi adalah pemain terpenting selama lebih dari 15 tahun, bersama Cristiano Ronaldo."