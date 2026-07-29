Bintang Santos asal Brasil, Neymar da Silva, mengumumkan pensiun dari tim nasional setelah penampilan yang mengecewakan di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Neymar bergabung dengan skuad Brasil yang tampil di Piala Dunia meski belum siap secara fisik, namun demikian ia hanya bermain dalam beberapa menit di dua pertandingan saja, dan mencetak satu-satunya golnya lewat penalti melawan Norwegia di babak 16 besar.

Pasukan Samba tersingkir dari Piala Dunia di babak 16 besar setelah kalah dari Norwegia (2-1), membuat gelar juara dunia terus menjauh dari genggaman Brasil sejak 2002.

Neymar ditanya di akhir konferensi pers tentang kemungkinan tampil di Piala Dunia 2030, dan ia menjawab: "Petualangan saya bersama tim nasional telah berakhir. Saya telah menorehkan sejarah di sana, dan saya sangat bahagia dengan hal itu."

Ia menambahkan, seperti dikutip jaringan "Foot Mercato": "Saya telah menjalani banyak pengalaman. Saya telah mengerahkan segala kemampuan saya, dan selalu berjuang demi kostum kuning itu, tetapi saya rasa itu sudah cukup bagi saya."

Kontrak Neymar yang berusia 34 tahun dengan Santos dijadwalkan berakhir pada akhir 2026, dan setelah itu ia akan menentukan langkah berikutnya.

Neymar tampil bersama tim nasional Brasil dalam 130 pertandingan dan mencetak 80 gol, sehingga ia pensiun dari tim nasional sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Selecao. Ia juga tampil bersama tim negaranya dalam 4 edisi Piala Dunia.