"Bayern Munich adalah klub yang tidak harus menjual pemain. Kami mengambil keputusan dari posisi yang kuat. Michael Olise masih terikat kontrak dengan kami hingga 2029," kata Hainer kepada Bild TV dan menegaskan: "Saya berharap dan optimistis dia juga akan memperpanjang kontraknya suatu saat nanti."

Dalam beberapa pekan dan bulan terakhir, spekulasi mengenai kemungkinan kepergian pemain asal Prancis itu terus bermunculan. "Tak peduli apakah Real Madrid atau siapa pun yang mencoba merekrutnya, kami tahu betul cara mempertahankannya. Bayern Munich punya banyak hal untuk ditawarkan," tambah pria berusia 72 tahun itu. Rumor tersebut terutama marak selama Piala Dunia di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Kabarnya, Real Madrid siap mengeluarkan hingga 200 juta euro untuk pemain berbakat luar biasa itu.

Sementara itu, Bayern tengah berupaya memperpanjang kontrak Olise yang masih berlaku dua tahun lagi setelah musim ini. Namun, pembicaraan konkret belum berlangsung, seperti diungkapkan direktur olahraga Max Eberl di sela-sela hasil imbang 2-2 melawan FC Augsburg. Meski begitu, Hainer pada dasarnya yakin kesepakatan dengan pihak pemain dapat dicapai.

Olise merasa "sangat nyaman" di Bayern. "Ketika dia datang kepada kami, hanya orang-orang yang mengikuti sepakbola secara mendalam yang mengenalnya. Sekarang seluruh dunia sepakbola mengenalnya," kata Hainer. Menurutnya, kisah sukses mereka bersama juga masih jauh dari selesai. "Saya yakin suatu hari dia akan memenangi Ballon d'Or, mungkin bahkan tahun ini."

Kontrak baru: Ini yang kabarnya ingin ditawarkan Bayern Munich kepada Michael Olise

Belakangan, rincian tentang cara Bayern kabarnya ingin membujuk pemain berusia 24 tahun itu untuk bertahan dalam jangka panjang mulai terungkap satu per satu. Fabrizio Romano, misalnya, melaporkan adanya klausul Ballon d'Or yang akan memberi Olise bonus jika ia benar-benar memenangi penghargaan bergengsi tersebut.

Sky memberikan rincian yang lebih konkret. Menurut laporan itu, Bayern ingin menarik minat pemain tim nasional Prancis tersebut dengan kontrak hingga 2032. Gaji sebesar 25 juta euro per tahun disebut-sebut sebagai kemungkinan tawaran. Jumlah itu akan menempatkan Olise pada kisaran gaji para pemain berpenghasilan tertinggi, Harry Kane dan Jamal Musiala. Saat ini, Olise kabarnya menerima sekitar 14 juta euro per tahun. Bahkan di Real Madrid, mereka kini dikabarkan memperkirakan pemain serang itu akan tetap bersama Bayern Munich. Real Madrid sudah cukup lama disebut-sebut sangat berminat merekrutnya.

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Michael Olise: Akankah Bayern Munich memberinya klausul pelepasan?

Namun, menurut informasi yang beredar dari lingkungan Olise, ia hanya akan menandatangani kontrak jika ada klausul pelepasan. Saat masih membela klub sebelumnya, Crystal Palace, pemain serang bertalenta tinggi itu sudah mendapatkan opsi tersebut. Bayern memanfaatkannya pada 2024 dan merekrut Olise seharga 53 juta euro. Namun, kontraknya saat ini tidak memuat klausul pelepasan.

Sebelum upaya terkait Olise ditingkatkan, negosiasi dengan Kane menjadi prioritas. Kontrak pemain asal Inggris itu berakhir pada akhir musim. Pembicaraan dengan penyerang tersebut telah berlangsung selama berminggu-minggu. Namun, Kane baru-baru ini menyatakan harapannya bahwa pembicaraan itu akan segera selesai. "Kami sudah cukup dekat. Saya merasa nyaman. Tidak akan lama lagi sebelum ada pengumuman," kata pemain berusia 33 tahun itu, seraya menyebut adanya "diskusi yang terbuka".