Pesan tegas dari pelatih Haiti menjelang laga melawan Brasil

Sebastian Mini, pelatih tim nasional Haiti, mengakui betapa sulitnya tugas yang menanti timnya saat menghadapi Brasil, namun ia menegaskan bahwa tim negaranya memiliki keberanian dan ambisi yang diperlukan untuk menciptakan kejutan besar dalam laga putaran kedua Grup 3 Piala Dunia 2026.

Timnas Haiti memulai partisipasinya di turnamen ini—yang menjadi penampilan pertama mereka sejak tahun 1974—dengan kekalahan tipis 0-1 dari Skotlandia, berkat gol yang dicetak oleh John McGinn pada babak pertama. Meskipun kalah, tim Karibia ini menampilkan performa yang membanggakan, dan nyaris menyamakan kedudukan di menit-menit akhir ketika sundulan Frantzdi Pierro meleset tipis di samping tiang gawang pada menit ke-85.

Timnas Haiti kini bersiap menghadapi ujian yang lebih berat melawan Brasil, juara Piala Dunia lima kali, dalam pertandingan yang berpotensi menjadi salah satu kejutan terbesar turnamen ini jika tim Karibia tersebut berhasil meraih kemenangan.

"Kami harus berlari lebih keras daripada saat melawan Skotlandia," kata Mini dalam konferensi pers, seperti dilansir oleh kantor berita "Reuters". "Dalam pertandingan seperti ini, kami tidak punya apa-apa untuk dikhawatirkan, justru kami memiliki segalanya untuk diraih."

Ia menambahkan: “Sudah 52 tahun berlalu sejak penampilan terakhir Haiti di Piala Dunia, dan kini kami akan menghadapi Brasil. Kami harus memenuhi harapan para pendukung kami dan memberikan yang terbaik di lapangan.”

Ia melanjutkan: “Merupakan kehormatan besar bagi kami untuk berada di sini, dan saya berharap kami berhasil membuat rakyat Haiti bangga dengan penampilan kami di turnamen ini.”

Pelatih tersebut menegaskan bahwa kekalahan di pertandingan pertama tidak memengaruhi ambisi timnya, sambil menyoroti bahwa para pemain telah membuktikan bahwa mereka layak berada di antara tim-tim besar dunia.

Ia berkata: “Kami memang tidak berhasil mengalahkan Skotlandia, tetapi kami telah membuktikan bahwa kami layak berada di Piala Dunia. Tujuan kami tidak berubah; kami tetap berupaya lolos ke babak berikutnya dan menampilkan citra yang membanggakan bagi sepak bola Haiti.”

Pelatih timnas Haiti itu menambahkan: “Kami ingin membuktikan bahwa kami layak bersaing untuk salah satu tiket lolos, meskipun itu melalui posisi ketiga.”

Mini menutup pernyataannya dengan mengatakan: “Jika kami berhasil mengalahkan Brasil, itu akan menjadi peristiwa yang luar biasa di Haiti. Sebagai warga Haiti, Anda menghadapi banyak tantangan dan kesulitan, tetapi sepak bola selalu memberi Anda kesempatan untuk bermimpi. Bertanding melawan Brasil di Piala Dunia adalah salah satu momen yang diimpikan oleh setiap pemain atau pelatih.”