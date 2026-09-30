Pep Guardiola menyampaikan pesan dukungan kepada para pemain, staf, dan suporter Manchester City, setelah klub tersebut dinyatakan bersalah atas seluruh tuduhan terkait pelanggaran berat aturan keuangan Liga Primer Inggris oleh sebuah komisi independen.

Komisi independen tersebut menyimpulkan bahwa antara tahun 2009-10 dan 2017-18, Manchester City menandatangani kontrak "fiktif" dengan sejumlah mitra komersialnya sebagai bagian dari "skema pendanaan terselubung" untuk menggelembungkan pendapatan klub secara artifisial sebesar 830 juta pound sterling.

Forum Kooora









Klub terus membantah adanya pelanggaran, dan CEO Ferran Soriano menyebut proses tersebut sebagai "teori konspirasi dari Liga Primer Inggris" dalam sebuah pesan video yang ditujukan kepada para pemain dan staf.

Klub menegaskan bahwa mereka akan mengajukan banding atas keputusan tersebut, dan bahwa mereka memiliki tenggat hingga hari Jumat 2 Oktober untuk melakukannya.

Jaringan Sky Sports menyebutkan pada sore hari Rabu ini bahwa Pep Guardiola, mantan manajer Manchester City antara tahun 2016 dan 2026, menyampaikan pesan dukungan untuk klub di media sosial, yang berbunyi: "Aku ingin setiap penggemar Manchester City di seluruh dunia tahu bahwa aku ada di sini; lebih dari sebelumnya."

Pelatih asal Spanyol yang meninggalkan tim pada akhir musim lalu itu menambahkan: "Aku selalu, dan akan selalu, mendukung klubku, pemiliknya, presidennya, Ferran (Soriano), para pemain, staf, Enzo Maresca, dan kalian: suporter istimewa kami."

Ia menutup: "Biar aku tegaskan: kita akan melewati ini bersama. Aku mencintai kalian semua."