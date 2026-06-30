Pesan kuat dari Hafiz Draji setelah pertandingan epik Maroko melawan Belanda

Komentator Aljazair, Hafiz Daraji, mengomentari lolosnya tim nasional Maroko ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, setelah mengalahkan tim nasional Belanda melalui adu penalti dengan skor (3-2), setelah waktu normal dan perpanjangan waktu berakhir imbang (1-1), dalam pertandingan yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko, sebagai bagian dari babak 32 besar turnamen tersebut.

Timnas Belanda membuka skor pada menit ke-72 melalui Cody Gakpo, bintang Liverpool, sebelum Timnas Maroko menolak menyerah, dan Issa Diop berhasil mencetak gol penyama kedudukan pada menit pertama tambahan waktu babak kedua (90+1), sehingga pertandingan dilanjutkan ke dua babak tambahan, lalu ditentukan melalui adu penalti yang dimenangkan oleh “Singa Atlas”.

Melalui akunnya di platform “X”, Draji menulis: “Kualifikasi yang pantas bagi timnas Maroko ke babak 16 besar Piala Dunia, dan kejutan dari Belanda yang terjadi beberapa jam setelah kejutan dari Jerman pada hari yang sama.”

Ia menambahkan: “Sekali lagi, sepak bola membuktikan bahwa ia tidak memandang nama maupun sejarah tim, melainkan memberi penghargaan kepada mereka yang berjuang dan pantas di atas lapangan. Selamat kepada timnas Maroko dan para penggemarnya atas keberhasilan mencapai babak 16 besar dengan layak.”

Dengan kemenangan ini, timnas Maroko melanjutkan perjalanannya di turnamen ini, dan bersiap menghadapi timnas Kanada di babak 16 besar, setelah tim Kanada memastikan tempatnya di babak ini dengan kemenangan 1-0 atas timnas Afrika Selatan.