Pesan Bellingham dari Piala Dunia mengacaukan rencana Mourinho

Selama penampilannya di Piala Dunia 2026, bintang tim nasional Inggris, Jude Bellingham, mengirimkan sinyal-sinyal yang tidak luput dari perhatian José Mourinho, pelatih baru Real Madrid.

Gelandang Inggris ini tidak hanya bermain, tetapi juga menulis pernyataan taktis di lapangan; dua gol, dua penghargaan sebagai pemain terbaik dalam tiga pertandingan, serta kepemimpinan yang tak terbantahkan bersama Harry Kane. Lantas, apakah Real Madrid telah membatasi bintang mereka?

Bellingham juga menampilkan performa terbaiknya musim ini bersama timnas Inggris di bawah asuhan Thomas Tuchel; rahasianya terletak pada ruang gerak... Posisi yang lebih tinggi, kebebasan yang lebih besar, dan kedekatan yang konstan dengan kotak penalti. Rumus sederhana yang mengembalikan kilau penuh sang pemain Real Madrid yang sempat meredup di Santiago Bernabéu.

Pemain itu sendiri mengakui hal tersebut setelah pertandingan melawan Panama di zona campuran, menurut media Spanyol “Mundo Deportivo”, sambil menjelaskan bahwa posisi barunya di lini tengah adalah kunci penampilannya yang menonjol di Piala Dunia.

Petunjuk-petunjuk ini tidak luput dari perhatian “Si Luar Biasa”; José Mourinho menyadari bahwa Bellingham harus menjadi bagian sentral dalam proyeknya, bukan sekadar pemain dalam skema tim.

Turnamen ini pun berubah menjadi laboratorium terbuka bagi pelatih asal Portugal tersebut, di mana ia dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan para pemain yang ia tahu harus dikembangkan agar gelar juara dapat kembali diraih setelah absen selama dua tahun.