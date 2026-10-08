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Borussia Dortmund v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Tim Ursinus
Diterjemahkan oleh

Pesaing untuk Serhou Guirassy dan Fabio Silva? BVB dikabarkan membidik penyerang baru

Bundesliga
Borussia Dortmund
F. Silva
S. Guirassy
K. Konate

BVB dikabarkan sedang mencari satu penyerang lagi di bursa transfer dan bisa menemukannya di Austria.

Seperti dilaporkan surat kabar Bild, jajaran petinggi Borussia Dortmund yang dipimpin direktur olahraga Ole Book saat ini tengah menaruh perhatian pada Karim Konate dari RB Salzburg untuk memperkuat persaingan bagi Serhou Guirassy dan Fabio Silva.

Pemain berusia 22 tahun itu saat ini sedang berada dalam performa puncak. Di Bundesliga Austria, ia sudah mengoleksi empat gol setelah enam pekan pertandingan. Selain itu, pemain Pantai Gading tersebut mencetak dua gol dan satu assist di kualifikasi Liga Europa.

Di tim asuhan pelatih Dany Röhl, yang dulu merupakan asisten pelatih Hansi Flick di Bayern Munich dan tim nasional Jerman, Konate pun menjadi pemain inti yang tak tergoyahkan. Pada musim lalu, ia masih menjalani peran sebagai pemain cadangan, tetapi tetap mencatatkan sembilan keterlibatan gol.

Aston Villa FC v FC Salzburg - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD8Getty Images

BVB: Transfer apa yang direncanakan pada musim dingin?

Namun, BVB masih diragukan akan melancarkan upaya transfer untuk Konate pada musim dingin nanti. Apalagi Guirassy (empat gol, dua assist) maupun Silva (empat gol, satu assist), yang kini juga tampil bersama di lapangan, sama-sama mencatat start musim yang luar biasa. Secara keseluruhan, duet tersebut terlibat langsung dalam 11 gol Dortmund.

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BVB

BVB

Bundesliga

09 Okt 2026

SVW

SVW

Selain itu, fokus dalam perencanaan skuad Borussia kabarnya berada di posisi lain. Di satu sisi, sisi kanan ingin diperkuat setelah kepergian Yan Couto, karena tidak ada alternatif nyata untuk Julian Ryerson. Di sisi lain, pendekatan terhadap Marcel Regula bisa kembali menguat.

Dengan pemain ofensif itu, BVB dikabarkan sebenarnya sudah mencapai kesepakatan pada musim panas lalu setelah cedera ligamen krusiat parah yang dialami Giannis Konstantelias, tetapi pada akhirnya memilih memboyong Ethan Nwaneri dengan status pinjaman dari Arsenal. Meski demikian, menurut Sky, kontak dengan Book tidak pernah terputus.

Karena itu, isu Konate tampaknya baru akan benar-benar memanas pada musim panas mendatang, jika sang penyerang mampu menegaskan performa bagusnya dalam beberapa bulan ke depan.

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